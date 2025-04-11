В Петербурге стартовал фестиваль Даниила Хармса — с лекциями Шубинского и Кузьмичева, концертами и спектаклями Павловича и Устиновича

Фестиваль Даниила Хармса проходит с 5 апреля по 5 июля на различных площадках города. События пройдут не только в KGallery, но и в Кабаре «ШУМ», «Подписных изданиях» и «Академии», театрах «Драм.Площадка» и «Скороход», выставочном пространстве «НИИ» у группы Parazit, на «Фонтанке 69» и в музее «Полторы комнаты».

Параллельно выставке «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания» в KGallery Кабаре «Шум» показывает тотальную инсталляцию с NFC-метками художника-каллиграфиста Покраса Лампаса «Меня интересует только чушь», в основе которой — дневниковые записи и письма Хармса.

В главных независимых книжных «Подписные издания» и «Академия» первый месяц работы выставки будет представлена специальная подборка современных и букинистических изданий о Данииле Хармсе и обэриутах. В конце апреля в «Подписных» также состоится презентация каталога выставки «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания».

С 10 апреля по 10 мая в экспозиционном пространстве «НИИ» на Рентгена, 4 будет открыта выставка «Потайная глава Даниила Ивановича». Группа Parazit размышляет над дневниковыми записями Хармса. Курирует Дмитрий Жеравов.

С 10 по 31 мая в пространстве «Где бабуля?» открыта

выставка Варвары Басковой-Карповой. Покажут работы в неочевидной технике — масляной печати фотографий. На них — актеры и другие творческие петербуржцы сняты в сюжетах по мотивам произведений Хармса и моментам из его жизни.