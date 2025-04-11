В Петербурге стартовал фестиваль Даниила Хармса — с лекциями Шубинского и Кузьмичева, концертами и спектаклями Павловича и Устиновича

Цикл событий в рамках выставки «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания» KGallery объединит театры, книжные, бары, культурные пространства и музеи. Публикуем подробности программы,
Даниил Хармс. 1930-е. Фотография. Частное собрание, Петербург, ранее — архив Петрова
Фестиваль Даниила Хармса проходит с 5 апреля по 5 июля на различных площадках города. События пройдут не только в KGallery, но и в Кабаре «ШУМ», «Подписных изданиях» и «Академии», театрах «Драм.Площадка» и «Скороход», выставочном пространстве «НИИ» у группы Parazit, на «Фонтанке 69» и в музее «Полторы комнаты».
Параллельно выставке «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания» в KGallery Кабаре «Шум» показывает тотальную инсталляцию с NFC-метками художника-каллиграфиста Покраса Лампаса «Меня интересует только чушь», в основе которой — дневниковые записи и письма Хармса.
В главных независимых книжных «Подписные издания» и «Академия» первый месяц работы выставки будет представлена специальная подборка современных и букинистических изданий о Данииле Хармсе и обэриутах. В конце апреля в «Подписных» также состоится презентация каталога выставки «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания».
С 10 апреля по 10 мая в экспозиционном пространстве «НИИ» на Рентгена, 4 будет открыта выставка «Потайная глава Даниила Ивановича». Группа Parazit размышляет над дневниковыми записями Хармса. Курирует Дмитрий Жеравов.
С 10 по 31 мая в пространстве «Где бабуля?» открыта
выставка Варвары Басковой-Карповой. Покажут работы в неочевидной технике — масляной печати фотографий. На них — актеры и другие творческие петербуржцы сняты в сюжетах по мотивам произведений Хармса и моментам из его жизни.
Владимир Гринберг. "Портрет Даниила Хармса". 1941 год
События фестиваля:
- 12 апреля, KGallery — спектакль «Словарь Х» актера Павла Михайлова (номинанта премий «Золотая маска» и Золотой софит»). Театральное исследование творчества Хармса в четырех частях объединит стихи, рассказы и медитативные номера.
- 16 апреля, Кабаре «Шум» — литературные чтения в рамках проекта «12 месяцев», посвященные сценическим экспериментам с творчеством Хармса.
- 19 апреля, KGallery — лекция Валерия Шубинского — ключевого исследователя творчества Хармса и автора книги «Жизнь человека на ветру». Главные темы: как Хармс и обэриуты относились к вещному миру, понятие «фарлушка», культ сломанной, испорченной, бессмысленной вещи.
- 20 апреля, «Фонтанка 69» — «Небольшие хармсовские чтения» с десятком современных петербургских поэтов. Также планируются игры, в том числе «Напиши стихотворение пока старуха падает из окна».
- 26 апреля, KGallery — Презентация альбома музыканта и композитора Владимира Розанова, солиста оркестра musicAeterna, с пятью новыми композициями-парафразами наследия Хармса, ОБЭРИУ и творчества его современников.
- 29 апреля, «Полторы комнаты» — спектакль «Исследование ужаса» в постановке Бориса Павловича по мотивам одноименного произведения Леонида Липавского, созданный на основе образов ленинградских поэтов и философов.
- 2 мая, Кабаре «Шум» — иммерсивный поэтический вечер в рамках проекта «Поэзия за углом», посвященный творчеству Хармса и писателей-обэриутов.
- 3 мая, KGallery — спектакль Игоря Устиновича «Идиллия». Это размышление (на основе произведений Хармса) за тонкими нюансами слова.
- 5 мая, «Фонтанка 69» — философский форум «Хармс-Кружок». Молодые мыслители устроят открытую публичную дискуссию на темы, поднимаемые в произведениях и образе жизни ОБЭРИУ.
- 10 мая, KGallery — лекция Игоря Кузьмичева «Чистый абсурд: как Хармс повлиял на ленинградский андеграунд». Речь пойдет о влиянии писателя и представителей искусства первых советских десятилетий на ленинградский андеграунд.
- 13 мая, «Фонтанка 69» — абсурдный трагикомический стэнд-ап «32 зуба и 8 пальцев».
- 17 мая, KGallery — рэп-баттл поэтов начала ХХ века (ДанииламХармса, Владимира Маяковского, Александра Введенского и других) в воплощении команды «Где бабуля?». Зрители проголосуют за лучшее.
- 19 мая, «Скороход» — спектакль Александра Лушина и Юрия Васильева «Даниил Хармс. История сдыгр аппр» о лабиринтах сознания писателя.
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