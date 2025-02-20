Бунт против алгоритмов: как художники обвинили ИИ в «краже»? А еще требуют отмены аукциона Christie's, посвященного ему!

Творцы vs. Машины

Споры об авторских правах применительно к творчеству искусственного интеллекта возникают далеко не в первый раз. Так, после продажи «Портрета Эдмонда де Белами» создавшую картину арт-группу Obvious, по сути, обвинили в том, что они построили свой успех на исходном коде разработчика и художника Робби Баррата. Как указывает издание The Verge, члены Obvious не скрывали, но и не официровали тот факт, что заимствовали код Баррата.

Впрочем, конфликты между энтузиастами ИИ-арта 2010-х меркнут по сравнению с масштабными конфликтами, возникающими сейчас. С тех пор, как ChatGPT поставил под вопрос будущее многих творческих профессий, арт-комьюнити стало выступать против того, чтобы его работы использовались для обучения алгоритмов. Так, в 2023 году более 15 тысяч писателей (среди которых Дэн Браун, Сьюзен Коллинз и Маргарет Этвуд!) адресовали петицию к OpenAI, Alphabet, Stability AI, IBM и Microsoft, с требованием прекратить использовать их тексты для обучения нейросетей.

В 2023 году стендап-комик Сара Сильверман, а также писатели Ричард Кадри и Кристофер Голден обвинили OpenAI и Meta* компании в том, что они незаконно обучали чат-боты на их творчестве. Более того, они даже подали на компании в суд. Также с иском против OpenAI обратилось издание The New York Times.