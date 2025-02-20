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Искусство

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Бунт против алгоритмов: как художники обвинили ИИ в «краже»? А еще требуют отмены аукциона Christie's, посвященного ему!

Christie's готовится провести первую большую выставку-продажу Augmented Intelligence. Все арт-работы не ней созданы с помощью искусственного интеллекта. Историческое событие вызвало не менее исторический скандал. Тысячи художников обратились к аукционному дому с требованием отменить мероприятие. Они настаивают: его проведение будет «поддержкой массового воровства». Что происходит? Почему арт-акторы бросили вызов ИИ? И что по этому поводу думает закон? Разбираемся в материале Собака.ru.  

Marciobnws / Shutterstock

Что произошло?

В четверг, 20 февраля, аукционный дом Christie's открывает первую в истории выставку-продажу произведений искусства, созданных при помощи искусственного интеллекта. Как говорится на странице мероприятия, потенциальным покупателям на выбор будут предложены 34 лота. 

«В их число включены замечательные работы самых новаторских умов: от пионеров искусственного интеллекта 1960-х, как Гарольд Коэн, до современных художников, среди которых Рефик Анадол, Пиндар Ван Арман, Холли Херднон и Мэт Драйхусрт, Александр Ребен, Клэр Сильвер, Саша Стайлз и другие». Цены на произведения стартуют от $10 000 и достигают $250 000.

Однако едва ли не более громкой новостью стало открытое письмо художников, которые обратились к аукционному дому с требованием отменить мероприятие. Оно появилось в сети 8 февраля, и к старту мероприятия набрало уже более 6 тысяч (!) подписей. Арт-общественность возмущена, что модели искусственного интеллекта обучаются на работах живых творцов, при этом сами художники ничего за это не получают. В отличие от компаний-разработчиков ИИ и тех, кто потом использует алгоритмы. 

Из открытого письма художников к Christie's:

Многие произведения искусства, которые вы планируете выставить на аукцион, были созданы с использованием моделей искусственного интеллекта. Эти модели, как известно, обучаются на работах, защищенных авторским правом, без [покупки] лицензии на их использование. Алгоритмы и компании, стоящие за ними, эксплуатируют художников-людей, используя их работу без разрешения или оплаты для создания коммерческих продуктов ИИ, которые конкурируют с этими же художниками. Ваша поддержка этих алгоритмов и людей, которые их используют, поощряет и еще больше стимулирует массовую кражу работ художников со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

Считается, что историю ИИ-искусства можно отсчитывать с 1968 года. Именно тогда в Лондонском Институте современного искусства тогда состоялась выставка Cybernetic Serendipity, посвященная работам, созданным с помощью алгоритмов. С тех пор AI-художники только набирают обороты: масштаб явления можно отслеживать на площадке AIArtists (сейчас там коллекция из тысяч рисунков!). 

Встречались картины, созданные с помощью ИИ и на аукционах. Все тот же Christie’s в 2018 году продал на торгах «Портрет Эдмонда де Белами» (за $432,5 тысяч!), спустя год Sotheby’s выручил $42 тысячи за инсталляцию «Воспоминания прохожих I», а в прошлом ноябре они же продали картину человекоподобного робота Ай-Да за рекордный миллион (!) долларов США.

Shutterstock AI

Творцы vs. Машины

Споры об авторских правах применительно к творчеству искусственного интеллекта возникают далеко не в первый раз. Так, после продажи «Портрета Эдмонда де Белами» создавшую картину арт-группу Obvious, по сути, обвинили в том, что они построили свой успех на исходном коде разработчика и художника Робби Баррата. Как указывает издание The Verge, члены Obvious не скрывали, но и не официровали тот факт, что заимствовали код Баррата.

Впрочем, конфликты между энтузиастами ИИ-арта 2010-х меркнут по сравнению с масштабными конфликтами, возникающими сейчас. С тех пор, как ChatGPT поставил под вопрос будущее многих творческих профессий, арт-комьюнити стало выступать против того, чтобы его работы использовались для обучения алгоритмов. Так, в 2023 году более 15 тысяч писателей (среди которых Дэн Браун, Сьюзен Коллинз и Маргарет Этвуд!) адресовали петицию к OpenAI, Alphabet, Stability AI, IBM  и Microsoft, с требованием прекратить использовать их тексты для обучения нейросетей. 

В 2023 году стендап-комик Сара Сильверман, а также писатели Ричард Кадри и Кристофер Голден обвинили OpenAI и Meta* компании в том, что они незаконно обучали чат-боты на их творчестве. Более того, они даже подали на компании в суд. Также с иском против OpenAI обратилось издание The New York Times.

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Спорный вопрос

«На каких условиях дозволено использовать произведения для обучения ИИ — вопрос спорный», — объясняет в комментарии для Собака.ru Ольга Новинская, юрист практики по интеллектуальной собственности и информационным технологиям АБ «Качкин и Партнеры». Как поясняет собеседница редакции, проблема возникла недавно и «еще не до конца ясно, как применять существующие правовые конструкции к новым обстоятельствам».

Главная проблема в том, что в вопросе обучения искусственного интеллекта сталкиваются очень сильные (в том числе с позиций права) аргументы. Так, художники, писатели, журналисты ссылаются на охраняемое законом авторское право. «Правообладатели настаивают на том, что сгенерированные изображения конкурируют на рынке с исходными. Например, когда программа позволяет добиться сходства со стилем конкретного художника. Хотя стиль сам по себе авторским правом не охраняется, художники могут столкнуться с оттоком аудитории и понести убытки, в связи с деятельностью ИИ-моделей», — поясняет Новинская.

С другой стороны, полный запрет использования продуктов творчества для обучения алгоритмов повредит обществу и затормозит развитие технологий. «Разные правопорядки подходят к поиску баланса по-разному. Например, в Китае есть случаи, когда суды признавали незаконным использование изображений для обучения ИИ-модели и создания переработанных изображении», — констатирует собеседница редакции.

Ольга Новинская:

Юрист практики по интеллектуальной собственности и информационным технологиям АБ «Качкин и Партнеры»:

В некоторых странах уже обсуждается возможность принятия законов, запрещающих использование произведений для обучения ИИ-моделей, если правообладатель прямо отказался от этого.  

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Слово автор(ов) 

Продолжаются споры и в самом арт-сообществе. Письмо художников с требованием запретить акцион Christie's встретило гневную реакцию со стороны ИИ-авторов, чьи работы планируется там продать. Так, Рефик Анадон назвал обращение к аукционному дому «ленивой критикой и апокалиптической истерикой». 

Большинство российских художников, с которыми удалось поговорить редакции также не поддержали письмо британских коллег. «Я не разделяю позицию тех, кто выступает против аукциона ИИ-искусства, — говорит абстракционист Валерий Вальран. — Существует масса художников, которая бесконечно цитирует других авторов. Разве возмущались Малевич и Филонов, когда их ученики им подражали? Если бы мои работы пропустили через нейросеть, я бы воспринимал это как рекламу. Это все-таки лучше, чем когда твои картины размножают на принтере и продают под твоим именем». 

Саша Карпова:

Арт-критик, куратор:

Я не вижу ничего криминального в проекте аукциона Christie’s. Эпоха постмодернизма легализовала использование цитат. Большинство произведений актуального искусства являются гипертекстуальными, то есть заключают в себе  большое количество ссылок на произведения других авторов. И чем больше этих ссылок в произведений, тем многомернее его месседж. 

Не разделяет позицию авторов письма и художница, работающая под псевдонимом Федор Хиросигэ. Также она не чувствует угрозы со стороны ИИ-искусства. «Думаю, что работы, созданные исключительно с помощью нейросети, заметно отличаются от работ живого художника. [Реальные картины и инсталляции] можно сравнить с коконом шелкопряда: это и физиологический процесс, тесно связанный жизнью этой души в этом конкретном теле, и нечто отчуждаемое», — отметила собеседница редакции. 

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Взгляд в будущее

Так или иначе, аукцион в Christie’s станет еще одним шагом к тому, чтобы ИИ-искусство заняло свое место на арт-рынке. Письмо художников, вероятно, не только не помешает, а даже поможет этому, считают собеседники редакции. 

«Если посмотреть на кейс с точки зрения пиара, цитата работает только на продвижение и узнаваемость авторов. Так что проект Christie’s можно считать PR-кампанией для тех художников, чьи работы использовались для обучения ИИ», — отмечает критик Саша Карпова.

Впрочем, полагает коллекционер, основательница проекта Masters и digital-галлереи Masters Digital Полина Бондарева, до российского рынка последствия аукциона дойдут нескоро. «Мировой рынок очень сложно соизмерять с российским, — говорит она, — к примеру, для мировой практики коллекционирование видеоарта — распространенный кейс, в России медиаискусством занимаются скорее музеи и большие фонды. Поэтому я думаю, что этот скандал не будет никак отражаться на принятии ИИ-искусства».

Текст: Елизавета Вельяминова, Константин Крылов

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