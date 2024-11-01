На Мосбирже теперь торгуют цифровыми финансовыми активами на современное искусство! Что это такое? Можно ли на этом заработать?

Начиная с октября 2024 года, на Московской бирже можно продавать и покупать Цифровые финансовые активы (ЦФА) на произведения искусства. Первым примером стали ЦФА сделанные на работу художника Юрия Злотникова «Протосигналы (#43)». Что все это значит? Чем отличается от NFT? Можно ли на этом заработать? И поможет ли все это самому современному искусству? Разбираемся в материале Собака.ru.
«Мосбиржа разместила первые ЦФА на произведение современного искусства» — в середине октября такие заголовки появились в крупнейших российских медиа. В сообщениях говорилось, что 11-го числа на площадке начались торги специальными токенами, называемыми Цифровыми финансовыми активами (или сокращенно ЦФА), связанными с произведением художника Юрия Злотникова.
Юрий Злотников (1930 — 2016) — советский и российский художник, считается одним из первых абстракционистов периода Хрущевской «оттепели», двоюродный брат поэта Льва Рубинштейна. Его работы представлены в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства.
«На цифровой платформе Мосбиржи было выставлено 900 ЦФА, привязанных к работе художника Юрия Злотникова "Протосигналы #43" 1957 года, — объясняет в комментарии для Собака.ru Юрий Брисов, партнер Digital & Analogue Partners. — Стоимость одного ЦФА составляет 1000 рублей, срок погашения — 11 ноября 2024 года, а заявленная доходность — 22% годовых».
Выпустила Цифровые финансовые активы ООО «Сэлф Софт Продакшн». Как поясняет Брисов, это компания специализируется на токенизации реальных активов. «Впрочем, единственный их известный проект — это платформа MyInvest.art», — добавляет собеседник редакции. На конец октября все 900 ЦФА проданы.
Цифровые финансовые активы — просто другое название для NFT?
На первый взгляд может показаться, что ЦФА — это просто русифицированное название технологии NFT. Эта технология сначала вызвала настоящий бум в 2021 году, когда художник Beeple продал свою цифровую работу на аукционе Christie’s за рекордные 69 млн долларов, а потом — глубокое разочарование (исследование 2023 года показало, что 95% NFT на тот момент ничего не стоили).
Однако Цифровые финансовые активы могут использоваться несколько для других целей. NFT — это уникальный цифровой объект, к примеру, подтвержденный автором «оригинальный» файл с картиной, написанной на компьютере, или заверенная музеем репродукция известной физической работы (так, в 2021 году Эрмитаж продавал NFT-копии своих картин). В свою очередь, ЦФА могут быть цифровым аналогом ценных бумаг, то есть сами по себе они не являются произведениями искусства, но могут передавать права на них. Более того, Цифровые финансовые активы могут быть вообще не связаны с искусством, их выпускают, в том числе добывающие компании, такие как «Алроса».
Юрий Брисов
Партнер Digital & Analogue Partners (в комментарии для Собака.ru):
ЦФА (или security токены в иностранной традиции), эти токены не имеют отношения к искусству, так как в их основе может быть картина, может быть коллекционный автомобиль, коллекция вин, золото, ценные бумаги — любой актив, который можно перепродать, заработать и разделить прибыль между всеми участниками. Преимущества ЦФА в том, что и привлечение средств, и распределение прибыли осуществляются на блокчейне с помощью смарт-контрактов. Это обеспечивает прозрачность и скорость операций, позволяя сэкономить человеческий ресурс на обслуживание таких проектов.
«Если просто, то NFT передают права на работу, а ЦФА дают право на доход, — объяснят Собака.ru Юрий Брисов из Digital & Analogue Partners. — В данном случае инвесторы как бы вступили в "кооператив", которому принадлежит одна картина [Юрия Злотникова], когда картину продадут, все инвесторы получат доход, пропорционально своим токенам-паям в этом условном кооперативе».
Как поясняет в комментарии для Собака.ru Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», появление ЦФА на рынке «позволяет инвесторам вкладываться в искусство через блокчейн, используя биржевые механизмы для повышения доступности инвестиций».
Как Цифровые финансовые объекты могут давать какой-то доход?
Как упоминалось выше, при размещении ЦФА на картину Юрия Злотникова, потенциальным инвесторам была предложена доходность в 22% годовых.
Как поясняет в комментарии Собака.ru Ярослав Кабаков из ИК «Финам», фактически инвесторам предлагалась доля прибыли от использования физической картины Юрия Злотникова, которую можно продать, за деньги выставить в галерее или использовать для создания сувениров (к примеру одежды или посуды с репродукциями).
«В данном случае инвесторы получают права на доходность и потенциальную ликвидность актива, — говорит эксперт. — В MyInvest.Art отмечают, что картина Злотникова имеет хорошую ликвидность, учитывая высокий спрос на его работы на рынке современного искусства».
Юрий Брисов
Партнер Digital & Analogue Partners (в колонке для издания Forbes):
Юрий Злотников действительно популярный и хорошо продаваемый художник. Его работы появляются на международных аукционах, таких как Sotheby's и Artnet. Его Two compositions продали в Лондоне в 2016 году за $17 183, в 2021 году его Abstract Composition 1992 была продана за $20 000, что подтверждает стабильный интерес к его творчеству на протяжении многих лет.
А разве это не рискованно?
Закон о Цифровых финансовых объектах не требует указывать какую-то фиксированную доходность при выпуске ЦФА. Тем не менее покупателям токенов, связанных с картиной Юрия Злотникова, обещали гарантированные выплаты из расчета в 22% годовых.
«Механизм формирования такой доходности требует тщательного анализа и подтверждения, так как искусство — это высокорисковый и неликвидный рынок, — предупреждает в беседе с Собака.ru Юрий Брисов. — В данном случае эмитент берет на себя гарантию обеспечить 22%, но какая экономическая основа у этого решения мы не знаем. Например, когда выпуск ЦФА осуществляла компания "Алроса", они разработали формулу на основе своего большого опыта продажи драгоценных камней. Когда продавался драгоценный камень, связанный с ЦФА, все инвесторы получали вознаграждение по формуле».
Юрий Брисов
Партнер Digital & Analogue Partners (в комментарии для Собака.ru):
Риски включают волатильность рынка искусства, неликвидность актива и отсутствие гарантий, что работа сможет быть продана или переоценена по цене, необходимой для обеспечения заявленной доходности. Также следует учитывать, что эмитент может использовать ЦФА в рекламных целях, что увеличивает риск того, что проект не будет приносить доход в долгосрочной перспективе.
Есть ли будущее у такого рода инвестиций в искусство?
Как поясняет в комментарии для Собака.ru Ярослав Кабаков из ИК «Финам», Мосбиржа планирует расширять рынок ЦФА, в том числе связанных с искусством. «Учитывая растущий интерес и положительные отзывы о первых торгах, вероятно, будут выпущены токены на другие работы известных художников, а также активы из других категорий», — говорит эксперт.
«Запуск первого ЦФА вызвал интерес у инвесторов, особенно у тех, кто хочет диверсифицировать портфель и использовать новые формы вложений, — продолжает Кабаков. — Внимание к токенизированным активам в секторе искусства только набирает обороты, и, если успех первых размещений продолжится, это может создать устойчивый рынок для подобных активов на Московской бирже». При этом он отмечает, что Цифровые финансовые активы все еще являются рискованными вложениями.
Ярослав Кабаков
Директор по стратегии ИК «Финам»:
Инвестиции в искусство могут быть подвержены колебаниям спроса, а регулирование цифровых активов и их биржевые котировки еще только начинают формироваться. Кроме того, возможно воздействие внешних факторов на ценность актива, включая изменения в спросе на произведения конкретного художника и общие колебания на рынке искусства.
В свою очередь Юрий Брисов из Digital & Analogue Partners также полагает, что рынок ЦФА будет в России расширяться. «Особенно перспективными могут оказаться те сектора, где ЦФА упрощают оборот активов, таких как драгоценные камни или недвижимость».
При этом собеседник редакции отмечает, что на рынке произведений искусства он «скорее верит [в перспективы] NFT и долгосрочные инвестиции в цифровое искусство», даже несмотря на разочарование в NFT последних двух лет.
Юрий Брисов
Партнер Digital & Analogue Partners (в комментарии для Собака.ru):
Очень важно разделять NFT как хайп и как технологию. NFT как технология не может быть «мыльным пузырем», так как она позволила рынку цифрового искусства стать более ликвидным, NFT можно сравнить с изобретением холста — удобного носителя для передачи искусства.
Сейчас есть художники и галереи, которые вполне успешно развиваются в NFT. Например, Аристарх Чернышев, его работы вы могли видеть в Третьяковской галерее, МАММ (Мультимедиа Арт Музее) и ММОМА (Московском музее современного искусства). Его знаменитый Metaconsumer, представленный на платформе профессионального цифрового искусства IOGINALITY, был впервые продан за примерно $30 000. После нескольких перепродаж работа была выставлена и продана за примерно $160 000 в криптовалюте ETH. При этом NFT с обезьянами и криптопанками на платформе OpenSea действительно сильно упали в цене, так как они изначально были порождением хайпа, а не искусства, кто-то успел очень хорошо на них заработать, но любая пирамида рушится.
Поможет ли это искусству?
Как пояснил в беседе с Собака.ru художник Покрас Лампас, в России сейчас мало информации и опыта работы с ЦФА в том, что касается искусства. «Поэтому в арт-среде новость прошла мимо горячих дискуссий, — говорит собеседник редакции. — Однако новость важная — формализация работы с рынком цифрового искусства приведет к росту сделок и новым возможностям».
При этом Покрас отмечает, что торговля предметами искусства с помощью Цифровых финансовых активов пока очень небольшая ниша. «Рост продаж возможен только с приходом большого объема денег и игроков на рынок, увеличения ликвидности и доходности с ЦФА, — говорит он. —Гарантированные 22% из новости — по сути уступают более консервативным инструментам инвестирования (с учетом роста ключевой ставки до 21%), нужно смотреть в динамике общей экономики».
По словам художника, лично ему пока «комфортнее работать с привычным форматом NFT». «Что будет дальше — покажет время», — заключает он.
Покрас Лампас
Художник:
Искусство — инвестиция «в долгую», и каждый сам делает выбор, в какой форме его приобрерать: в формате ЦФА, NFT, как физический объект, тиражную графику или фиджитал.
Главное — любить то, что вы коллекционируете, и тогда кратковременная прибыль уже не будет такой важной, тем более что для консервативного инвестирования всегда есть более ликвидные и «понятные» активы.
Внимание! Несмотря на то, что мы всегда стараемся выбирать для текстов лучших экспертов и аналитиков, стоит помнить, что каждый случай индивидуален. Поэтому перед вложением средств стоит отдельно проконсультироваться со специалистом относительно вашей конкретной ситуации.
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