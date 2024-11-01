На Мосбирже теперь торгуют цифровыми финансовыми активами на современное искусство! Что это такое? Можно ли на этом заработать?

Цифровые финансовые активы — просто другое название для NFT?

На первый взгляд может показаться, что ЦФА — это просто русифицированное название технологии NFT. Эта технология сначала вызвала настоящий бум в 2021 году, когда художник Beeple продал свою цифровую работу на аукционе Christie’s за рекордные 69 млн долларов, а потом — глубокое разочарование (исследование 2023 года показало, что 95% NFT на тот момент ничего не стоили).

Однако Цифровые финансовые активы могут использоваться несколько для других целей. NFT — это уникальный цифровой объект, к примеру, подтвержденный автором «оригинальный» файл с картиной, написанной на компьютере, или заверенная музеем репродукция известной физической работы (так, в 2021 году Эрмитаж продавал NFT-копии своих картин). В свою очередь, ЦФА могут быть цифровым аналогом ценных бумаг, то есть сами по себе они не являются произведениями искусства, но могут передавать права на них. Более того, Цифровые финансовые активы могут быть вообще не связаны с искусством, их выпускают, в том числе добывающие компании, такие как «Алроса».