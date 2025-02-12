«Стрит-арт хранение» представит серию экскурсий по фонду петербургского граффити-райтера Николая Super

Покажут более 25 работ: холсты, графику, скетчбуки и объекты, подаренные райтеру Николаю Super другими авторами, а также обширную библиотеку культовых и редких журналов, книг, каталогов и зинов.
«Стрит-арт хранение» запускает серию экскурсий с показом фонда петербургского граффити-райтера Николая Super, коллекцию которого передали в институцию после ухода художника из жизни в 2022 году. Личный фонд автора был принят в САХ в декабре 2024 года. В пуле коллекции работы не только самого художника, но и произведения RusCrew, Саши Труна, Покраса Лампаса, объединения 10.203, Миши Верта, Петро Aesthetics и других художников.
Увидеть и узнать подробнее о фонде Николая Super можно 15 и 22 февраля — экскурсию и спецпоказ проведет гид «Стрит-арт хранения» Полина Фищенко. А 1 марта маршрут в формате «Новый ракурс» проведет Станислав Скворцов — основатель журнала Petrograff расскажет о личности художника и о петербургской стрит-арт сцене.
Николай Super — граффити-райтер, пришел в стрит-арт через хип-хоп. С середины 2000-х и в 2010-х выступал организатором фестивалей граффити Nevsky Style, «Битва 3-х Столиц», Piter Street Games, Grafffest, «Арт-Стена», Meeting of Styles, организовывал поединки райтеров в рамках ежегодного фестиваля V1 Battle в Санкт-Петербурге. В 2017 году в Музее стрит-арта в создал проект «Поколения», где собрал наиболее известных райтеров с середины 80-х годов до наших дней.
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