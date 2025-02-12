«Стрит-арт хранение» представит серию экскурсий по фонду петербургского граффити-райтера Николая Super

«Стрит-арт хранение» запускает серию экскурсий с показом фонда петербургского граффити-райтера Николая Super, коллекцию которого передали в институцию после ухода художника из жизни в 2022 году. Личный фонд автора был принят в САХ в декабре 2024 года. В пуле коллекции работы не только самого художника, но и произведения RusCrew, Саши Труна, Покраса Лампаса, объединения 10.203, Миши Верта, Петро Aesthetics и других художников.