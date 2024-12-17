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Искусство

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Базелевс, Владимир Абих, Максим Има и другие стит-артисты деконструируют ностальгию в рамках выставки-ярмарки «На Уделке»

На выходные главный блошиный рынок Петербурга станет местом актуального современного искусства.

Изображение предоставлено Собака.ru художником Василием Базелевсом. Фото: Дмитрий Рябинин
Изображение предоставлено Собака.ru художником Василием Базелевсом. Фото: Дмитрий Рябинин
Изображение предоставлено Собака.ru художником Василием Базелевсом. Фото: Дмитрий Рябинин

Выставку-ярмарку «На Уделке» собрали звезды уличной волны: Василий Базелевс, Владимир Абих, a l e s h a, Стас Багс, лауреаты нашей премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Максим ИмаАндрей Люблинский, Турбен и Dusto, а также Миша Маркер, Надя О и Дмитрий Рябинин. Покажут эксклюзивные холсты, игрушки, инструменты, одежду, посуду и «прочие безделушки» — все эти арт-объекты художники переработали из предметов быта и жизни петербуржцев, найденных на Удельном рынке.

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Изображение предоставлено Собака.ru художником Василием Базелевсом. Фото: Дмитрий Рябинин
Изображение предоставлено Собака.ru художником Василием Базелевсом. Фото: Дмитрий Рябинин
Изображение предоставлено Собака.ru художником Василием Базелевсом. Фото: Дмитрий Рябинин

Увидеть работы можно 21 декабря с 11.00 до 17.00 и 22 декабря с 11.00 до 16.00. Координаты локации: 60.021769 30.310639.

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