Базелевс, Владимир Абих, Максим Има и другие стит-артисты деконструируют ностальгию в рамках выставки-ярмарки «На Уделке»

Выставку-ярмарку «На Уделке» собрали звезды уличной волны: Василий Базелевс, Владимир Абих, a l e s h a, Стас Багс, лауреаты нашей премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Максим Има, Андрей Люблинский, Турбен и Dusto, а также Миша Маркер, Надя О и Дмитрий Рябинин. Покажут эксклюзивные холсты, игрушки, инструменты, одежду, посуду и «прочие безделушки» — все эти арт-объекты художники переработали из предметов быта и жизни петербуржцев, найденных на Удельном рынке.