Базелевс, Владимир Абих, Максим Има и другие стит-артисты деконструируют ностальгию в рамках выставки-ярмарки «На Уделке»

На выходные главный блошиный рынок Петербурга станет местом актуального современного искусства.
Выставку-ярмарку «На Уделке» собрали звезды уличной волны: Василий Базелевс, Владимир Абих, a l e s h a, Стас Багс, лауреаты нашей премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Максим Има, Андрей Люблинский, Турбен и Dusto, а также Миша Маркер, Надя О и Дмитрий Рябинин. Покажут эксклюзивные холсты, игрушки, инструменты, одежду, посуду и «прочие безделушки» — все эти арт-объекты художники переработали из предметов быта и жизни петербуржцев, найденных на Удельном рынке.
Увидеть работы можно 21 декабря с 11.00 до 17.00 и 22 декабря с 11.00 до 16.00. Координаты локации: 60.021769 30.310639.
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