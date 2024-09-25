В Русском музее завершилась комплексная научная реставрация «Последнего дня Помпеи» Карла Брюллова

Она началась еще в 2023 году и вплоть до недавнего времени за импровизированной реставрационной мастерской можно было наблюдать в зале корпуса Бенуа: «Зал отгорожен от зрителей только стеклянной перегородкой. Получается такой интерактивный диалог и погружение зрителя в реставрацию», — комментировал заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Марат Дашкин. Сейчас эпическое полотно готовится к экспонированию в Михайловском дворце.
Вначале специалисты музея провели масштабную технико-технологическое и химико-биологическое исследование картины и исторической рамы. А затем, реставраторы удалили старые записи и тонировки, подвели реставрационный грунт в места старых заделанных прорывов и мелких утрат, выполнили регенерацию лака и покрыли новым слоем лицевую сторону, а также провели тонировку утрат и потертостей. Теперь отреставрированное масштабное историческое полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи» (1833 года) готовится к показу 18 октября в рамках юбилейной выставки художника (где покажут более 400 работ!) в Михайловском дворце.
Генеральный директор Русского музея:
Сегодня завершилась первая за почти двести лет комплексная научная реставрация всемирно известного полотна Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Это особенная картина для истории искусства России и Европы – она возглавляет список произведений русских художников во всемирном перечне шедевров. Наши ведущие специалисты и научные сотрудники провели исследовательские и реставрационные работы на высочайшем уровне.
Напомним, 28 лет назад полотно Карла Брюллова, на которым художник работал около шести лет — с 1827 по 1833 годы, уже претерпело серьезную техническую реставрацию. Тогда был укреплен красочный слой, с тыльной стороны удалены многочисленные заплатки, сделанные в разное время на местах прорывов, к обороту авторского холста для прочности было приклеено новое льняное полотно, а лаковая поверхность была промыла от загрязнений и регенерирована.
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