В Русском музее завершилась комплексная научная реставрация «Последнего дня Помпеи» Карла Брюллова

Напомним, 28 лет назад полотно Карла Брюллова, на которым художник работал около шести лет — с 1827 по 1833 годы, уже претерпело серьезную техническую реставрацию. Тогда был укреплен красочный слой, с тыльной стороны удалены многочисленные заплатки, сделанные в разное время на местах прорывов, к обороту авторского холста для прочности было приклеено новое льняное полотно, а лаковая поверхность была промыла от загрязнений и регенерирована.