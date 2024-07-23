18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Русском музее покажут более 400 работ Карла Брюллова — к 225-летию художника

Масштабный проект объединит 160 живописных полотен и 250 акварелей и рисунков из музейных коллекций по всей России и частных собраний.

"Итальянский полдень" (Итальянка, снимающая виноград). 1827 год
rusmuseum.ru / Русский музей

"Итальянский полдень" (Итальянка, снимающая виноград). 1827 год

Как рассказали «Собака.ru» в команде Русского музея, на ретроспективной экспозиции впервые представят полотно Карла Брюллова «Христос во гробе». По одной версии, картина была вывезена в Германию в XIX веке, а по другой, была написана Брюлловым за границей для домовой церкви под Мюнхеном. В 1935 году картину передали в русский православный приход Воскресения в Брюсселе, где ее нашел коллекционер Александр Певзнер и приобрел за €100 тысяч в 2002 году. Через несколько месяцев региональное управление ФСБ арестовало картину, в отношении владельца возбудили уголовное дело о контрабанде, а полотно передали в Русский музей как вещдок. Спустя два десятилетия картина вышла из запасников и теперь будет представлена на выставке.

"Последний день Помпеи"
Фото: Виктория Ривьер

"Последний день Помпеи"

Алла Манилова

Генеральный директор Русского музея:

Выставка «Великий Карл» открывается в октябре в Михайловском замке. Она будет беспрецедентной по своему масштабу. Условно ее можно назвать «Весь Брюллов». Думаю, она будет выходить за рамки устойчивого понятия «выставка года» и вполне может претендовать на то, чтобы называться выставкой десятилетия.

Кроме того, к юбилейной выставке завершилась первая за 200 лет реставрация (над ней работали 13 ведущих реставраторов Русского музея!) шедевра позднего романтизма «Последний день Помпеи». За полотном сейчас можно наблюдать как в открытой лаборатории (зал № 86 Корпуса Бенуа), так и онлайн. Масштабная картина также станет частью визуального ряда выставки.

Выставка «Великий Карл» откроется в октябре 2024 года в Михайловском дворце.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: