Масштабный проект объединит 160 живописных полотен и 250 акварелей и рисунков из музейных коллекций по всей России и частных собраний.
"Итальянский полдень" (Итальянка, снимающая виноград). 1827 год
Как рассказали «Собака.ru» в команде Русского музея, на ретроспективной экспозиции впервые представят полотно Карла Брюллова «Христос во гробе». По одной версии, картина была вывезена в Германию в XIX веке, а по другой, была написана Брюлловым за границей для домовой церкви под Мюнхеном. В 1935 году картину передали в русский православный приход Воскресения в Брюсселе, где ее нашел коллекционер Александр Певзнер и приобрел за €100 тысяч в 2002 году. Через несколько месяцев региональное управление ФСБ арестовало картину, в отношении владельца возбудили уголовное дело о контрабанде, а полотно передали в Русский музей как вещдок. Спустя два десятилетия картина вышла из запасников и теперь будет представлена на выставке.
"Последний день Помпеи"
Генеральный директор Русского музея:
Выставка «Великий Карл» открывается в октябре в Михайловском замке. Она будет беспрецедентной по своему масштабу. Условно ее можно назвать «Весь Брюллов». Думаю, она будет выходить за рамки устойчивого понятия «выставка года» и вполне может претендовать на то, чтобы называться выставкой десятилетия.
Кроме того, к юбилейной выставке завершилась первая за 200 лет реставрация (над ней работали 13 ведущих реставраторов Русского музея!) шедевра позднего романтизма «Последний день Помпеи». За полотном сейчас можно наблюдать как в открытой лаборатории (зал № 86 Корпуса Бенуа), так и онлайн. Масштабная картина также станет частью визуального ряда выставки.
Выставка «Великий Карл» откроется в октябре 2024 года в Михайловском дворце.
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