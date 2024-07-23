Кроме того, к юбилейной выставке завершилась первая за 200 лет реставрация (над ней работали 13 ведущих реставраторов Русского музея!) шедевра позднего романтизма «Последний день Помпеи». За полотном сейчас можно наблюдать как в открытой лаборатории (зал № 86 Корпуса Бенуа), так и онлайн. Масштабная картина также станет частью визуального ряда выставки.

Выставка «Великий Карл» откроется в октябре 2024 года в Михайловском дворце.

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