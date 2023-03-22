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«Последний день Помпеи» уходит на реставрацию. Вот как работы проходили в 1995 году — вспоминает реставратор Русского музея

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28 лет назад полотно Карла Брюллова, на которым художник работал около шести лет — с 1827 по 1833 годы, уже претерпело серьезную техническую реставрацию. Тогда был укреплен красочный слой, с тыльной стороны удалены многочисленные заплатки, сделанные в разное время на местах прорывов, к обороту авторского холста для прочности было приклеено новое льняное полотно, а лаковая поверхность была промыла от загрязнений и регенерирована. В рамках второго этапа, приступить к которому готовятся специалисты Русского музея, планируется удалить многочисленные слои пожелтевшего лака и поздних записей.

Начальник Службы реставрации музейных ценностей Русского музея Евгений Солдатенков вспомнил в своих соцсетях, как проходила реставрация картины «Последний день Помпеи» в 1995 году — публикуем его текст целиком.

Государственный Русский музей

«Что ты чувствуешь, когда тебе говорят, что завтра надо начать реставрацию картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи»? Размером 456,5 на 651 см. Неуверенность? Сомнение? Гордость? Радость? В первые мгновения я испытал… Страх. Не потому, что мы тогда чего-то не знали. В чем-то были не уверены. Нет. Просто сама мысль, что предстоит заниматься, по сути, картиной №1 в русской живописи, сумасшедшая ответственность, не давала покоя. Это — состояние, которое не идет на пользу дела. Слава Богу, оно постепенно прошло»

Из соцсетей Евгения Солдатенкова

«Мы — это три реставратора живописи Русского музея: Ирина Корнякова, Александр Минин и ваш покорный слуга. Дата на календаре — март 1995 года. То, что картине требуется срочная помощь, стало ясно, когда в конце 1994 года, в связи с предстоящим ремонтом Академических залов, ее стали снимать со стены. В тот момент, когда полотно зависло над полом под углом 45 градусов, холст страшно затрещал. Все, невольно, затаили дыхание. Еще секунда — и могла произойти трагедия. «Перегоревший» холст, которому, на тот момент было уже более 160 лет, стал настольно хрупким, что в любое мгновение мог порваться. Нам повезло — картину удалось очень осторожно опустить на пол»

Из соцсетей Евгения Солдатенкова
Из соцсетей Евгения Солдатенкова

«Надо было срочно действовать. Оперативно был проведен Реставрационный совет. На нем было принято решение о начале реставрации. Холст сняли с подрамника, накатали на огромный вал и, вместо запасников, увезли в Колонный зал корпуса Бенуа, где срочно стали готовить мраморный пол — будущий «стол» для работы. Огромная удача, что нашим научным консультантом тогда согласился стать Самуил Яковлевич Коненков — легенда ленинградской реставрации. Его советы были бесценны.

Задача перед нами стояла, на первый взгляд, не очень сложная. Надо было укрепить красочный слой и выполнить дублирование авторского холста на новую основу. Если бы речь шла о картине размерами полтора-два метра — это не представляло бы никакой проблемы. Но, дублировать картину, без малого, 24 кв.м....! Ни у кого из нас не было такого опыта»

Из соцсетей Евгения Солдатенкова

«Работа продолжалась около 6 месяцев. По ходу дела, с тыльной стороны были удалены более 50 заплаток, поставленных в разное время. Самая большая из них, «Г»-образная, была более 75 см. длиной! Да, картине за свою долгую жизнь иногда «приходилось не сладко». Также с тыльной стороны удалили целых два слоя реставрационных кромок. Холст для дублирования закупили в Германии. Его пришлось ждать пару месяцев. После технической реставрации с лицевой поверхности были удалены стойкие загрязнения. А лаковая поверхность была регенерирована. Когда ремонт Академических залов был завершен, картину привезли на валу из Колонного зала. И мы довольно легко натянули ее на отремонтированный авторский подрамник. Рабочие вставили полотно в раму и так же без проблем водрузили ее на свое прежнее место, в зале №14»

Anton_Ivanov / Shutterstock.com

«Эта работа нас многому научила. Но главное, опираясь на опыт более старших коллег, не бояться ответственности, уметь работать в команде и на 100% доверять друг другу. А спустя 5 лет уникальную реставрацию самой большой картины, которая экспонируется в залах Русского музея — «Медный змий» Федора Бруни, размерами 565 × 852 см., — проведут под руководством реставратора высшей категории Александра Минина наши более молодые коллеги. Там будет выполнена уже полная реставрация с раскрытием авторской живописи от слоев старых записей и потемневшего лака. Но это — уже другая история…»

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