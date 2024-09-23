Оммаж Кубрику и фейерверки на болотах: что смотреть на выставке-блокбастере «Скрытое» в «Третьем месте»?

В культурном пространстве «Третье место» открылась выставка-блокбастер «Скрытое», вдохновленная одноименным фильмом Михаэля Ханеке. Под сводами исторического здания особняка Гурьевых-Нарышкиных куратор Анна Журба объединила скульптуру, живопись и диджитал-арт. Собака.ru рассказывает про пять работ в экспозиции — авторства художников Лизы Бобковой, Кати Исаевой, Хаима Сокола, Сергея Прокофьева и Евгения Гранильщикова.
Чтобы идеи были реализованы максимально близко к исходным концепциям, на период монтажа команда проекта привезла на площадку всех художников, находящихся на этот момент в России. В начале октября экспозиция «Скрытое» дополнится еще одним экспонатом «Подозреваемые» — от культового проекта AES+F. Это одна из самых ранних работ коллектива, исследующая привычку нашего мышления смотреть на мир с черно-белых позиций и делать поспешные выводы, опираясь на внешний вид.
Анна Журба
Куратор выставки «Скрытое» и историк искусств
Это мой первый проект после рождения ребенка, и он был важен для меня именно в этой связи. Для любой женщины соотношение материнства и профессиональной реализации — непростой вопрос. Мне кажется, проект сложился. Я очень благодарна площадке, что они привезли многих художников на монтаж. Безусловно, собирать выставку в особняке дело непростое, ведь это не музейное пространство или белый куб. Историческое здание накладывает много различных ограничений, но мы старались сделать лучшее из возможного. Ощущение, что у нас получилось: выставка вступила в тесный диалог с особняком — в нем она не выглядит чужеродной.
Лиза Бобкова, «Память на пороге обнаруживаемости»
Одна из первых работ, расположенных в самом начале выставки — инсталляция петербургской художницы Лизы Бобковой, которая виртуозно совмещает брутализм с наивностью, а в работе зачастую использует металлические элементы. Ее работа для «Скрытого» — не исключение. Песчаный остров, усеянный разнообразными артефактами — от засушенных цветов до металлических пружин — отсылает к археологическим раскопкам и вдохновляет на исследование прошлого, персонального и коллективного.
Название происходит от дословного перевода термина threshold of detectability, широко используемого в науке — оно обозначает минимальный уровень сигнала, который может быть обнаружен с помощью специального оборудования.
Катя Исаева, «Кабинет Кристобаля Хозевича Хунты, таксидермиста»
Художница предлагает зрителю отчасти иммерсивное и интимное переживание, ведь ее работа недоступна для близкого просмотра и отделена закрытыми дверьми со стеклянными ставнями. Сквозь них можно увидеть плакат с экзистенциальным вопросом «Нужны ли мы нам?» и меблированный кабинет, словно только что покинутый своим хозяином. В работе Исаевой им является персонаж культовой советской повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» таксидермист Кристобаль Хозевич Хунта, по сюжету книги заведующий отделом Смысла Жизни.
Хаим Сокол, «Я Спартак»
Работы Хаима Сокола уже знакомы зрителям «Третьего места» — в 2021 году в пространстве проходила персональная выставка художника «Превращение как форма сопротивления» в коллаборации с галереей Anna Nova. В этот раз он презентовал видео из «мигрантского цикла», исследующего социальные и этические вопросы, которые влечет за собой феномен любого переселения (но особенно — трудовой миграции).
На видео — реконструкция сцены из пеплума Стэнли Кубрика 1960 года — около 20 мужчин, одетых в рабочую одежду, хаотично выкрикивают фразу «Я — Спартак». Выбирая такой простой, даже наивный, видеоряд, Сокол предлагает присмотреться к положению людей, которых принято считать аутсайдерами, с ракурса интеллекта и эмпатии.
Сергей Прокофьев, «Фейерверк на болоте»
На вопрос о том, чему посвящен его проект, художник отвечает: «Он о том, как, несмотря ни на что, люди стремятся к свободе. Он о росте и взрыве социальной напряженности». Видеоработа Прокофьева, спрятанная в одном из самых темных и просторных залов, создает определенный саспенс. Некоторое время на экране зритель видит спокойную панораму лесного болота, тишину которой внезапно прерывают несколько залпов фейерверка. Сразу же после первого, неизбежно ждешь и одновременно опасаешься второго, чувствуя тревогу, беспокойство и неизбежную и абсолютно непредсказуемую развязку.
Евгений Гранильщиков, «Семейный сервиз»
Видеоинсталляция-автофикшен, где в роли главного и единственного героя выступает сам художник. Разбивая на мелкие осколки тарелки и чашки, Гранильщиков предлагает задуматься о таком знакомом и одновременно уже забытом явлении, как советский фарфоровый сервиз (скорее всего, подаренный родителям или родственникам на свадьбу) и многочисленных смыслах, которыми он оброс.
Сервиз как символ статуса и обеспеченности семьи, сервиз как запретный и недоступный объект — реликвия, не предназначенная для использования в быту и сервиз, как отголосок ушедшей эпохи, забытый в дальнем углу шкафа. Разбивая его, художник в абсолютной тишине прощается с прошлым, наполненным травмирующими и печальными переживаниями.
Выставка «Скрытое» проходит в культурном пространстве «Третье место» с 20 сентября по 8 декабря 2024 года.
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