Оммаж Кубрику и фейерверки на болотах: что смотреть на выставке-блокбастере «Скрытое» в «Третьем месте»?

Лиза Бобкова, «Память на пороге обнаруживаемости»

Одна из первых работ, расположенных в самом начале выставки — инсталляция петербургской художницы Лизы Бобковой, которая виртуозно совмещает брутализм с наивностью, а в работе зачастую использует металлические элементы. Ее работа для «Скрытого» — не исключение. Песчаный остров, усеянный разнообразными артефактами — от засушенных цветов до металлических пружин — отсылает к археологическим раскопкам и вдохновляет на исследование прошлого, персонального и коллективного.

Название происходит от дословного перевода термина threshold of detectability, широко используемого в науке — оно обозначает минимальный уровень сигнала, который может быть обнаружен с помощью специального оборудования.