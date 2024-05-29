Коллекционировать искусство: коллекционеры. Часть первая

Кирилл Авелев, Полина Бондарева, Пьер-Кристиан Броше, Ирина Вольская, Дмитрий Володин, Екатерина Лапшина, Кристина Краснянская, Алла и Виктор Лощенко.
Для выпуска «Коллекционировать искусство» редакция «Собака.ru» собрала всех акторов совриска в России. Поговорили с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования, а также собрали галереи, коллекционеров и художников — актуальных, патриархов, истеблишмент и дижитал. Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать!
Кирилл Авелев
Издатель и один из самых известных коллекционеров графики Кирилл Авелев исследует в своем собрании genius loci Петербурга: выпускает серию альбомов «Зодчие нашего города» с эстампами молодых художников-миллениалов (архитектурные шедевры Андреяна Захарова глазами Ивана Чемакина, Винченцо Бренна от Алены Терешко) и коллекционирует графику от автора классических петербургских и ленинградских пейзажей Анны Остроумовой-Лебедевой (первая женщина-академик в Императорской академии художеств в Петербурге!) до автора полуреалистичных ландшафтов Аси Маракулиной.
Петербургская квартира Авелева похожа на музейное хранилище в самом романтическом представлении: стены завешаны полками с графическими работами, которые Кирилл бережно сортирует по папкам — от канонических видов города на Неве до эпатажных ню.
Важно: в собрании Авелева —легендарные рисунки из книжного бестселлера 1990-х: Кирилл приобрел оригиналы иллюстраций сооснователя группы «Митьки» Александра Флоренского к культовому трехтомнику Сергея Довлатова (в девяностые «Лимбус Пресс» впервые издал наиболее полное собрание сочинений, дополненное литературоведческими статьями И. Бродского и Л. Лосева). А в середине 2000-х состоялся издательский дебют коллекционера — альбом эстампов по мотивам этих рисунков был напечатан тиражом 49 экземпляров по числу прожитых Сергеем Донатовичем лет (№ 1 до сих пор хранится у наследников писателя!). Авелев доволен приобретением: «Каждый собиратель жаждет икон, ухвативших суть времени. “Черный квадрат” или “Банка супа «Кэмпбелл»”, например. Два крупных явления 1990‑х — “Митьки” и Довлатов — слились в одном маленьком рисунке с обложки знаменитого трехтомника. Довлатов с собачкой — самый узнаваемый рисунок Флоренского, да и “Митьков” в целом. Горжусь обладанием».
На сайте avelev.ru можно не только погрузиться во впечатляющую издательскую и выставочную деятельность коллекционера, но и приобрести что‑нибудь из прекрасного от Г. А. В. Траугот до В. Козина: «Эстампы — лучший подарок!» — это единственный лозунг ленинградской торговли, который прошел испытание временем (и вновь актуален).
Полина Бондарева
Основательница и идеолог проекта Masters открывает школы по искусству в Москве и Петербурге, курирует программу культурного пространства Левашовского хлебозавода в здании-памятнике конструктивизма на Петроградской стороне, издает книги по искусству (первая книга по теории NFT в России) и устраивает арт-туры со звездными искусствоведами в роли чичероне. Выпускницы Masters уже сегодня меняют арт-среду: например, Ольга Звагольская открыла в Петербурге пространство «Третье место» (дипломный проект в Masters!), где каждый год проводит ярмарку современного искусства Third Place Art Fair.
Кирилл Челушкин. «Жажда адреналина #3», Холст, графит, смешанная техника. 2019. Коллекция Полины Бондаревой
Иван Карпов, Даниил Коронкевич. Аудиовизуальный объект №7 из проекта «Весна 21». Филодендрон, вода, винтажное лабораторное стекло, гибкий неон, светодиодный светильник, техническое оснащение. 2022. Коллекция Полины Бондаревой
Дмитрий Цыкалов. Из серии «Lingerie». №45. Маркетри, дерево, масло. 2021. Коллекция Полины Бондаревой
Первые работы в коллекции Бондаревой появились 17 лет назад благодаря дружбе с галеристом Мариной Гисич — в квартире Полины, над дизайном которой работала основательница Marina Gisich Gallery, поселились пословицы классика бромойля Григория Майофиса, эстампы Александра Черногривова и мультипликационные камерные инсталляции-«боксы» Марины Алексеевой.
Когда коллаборации с художниками стали важным направлением деятельности Masters (новогодние шары с надписью «Люблю» от Аси Заславской, заколки-бантики от «Малышек 18:22»), у Полины появилась уникальная возможность знакомиться с молодыми талантами в самом начале их пути и покупать работы прямо в мастерских, когда у художников еще нет галерей и обязательств. Это способствовало и росту ликвидности коллекции Бондаревой: 70 % коллекции выросли на 30–40 % в цене всего за пару лет.
А когда Полина запустила первую (в Петербурге и в России!) офлайн-галерею диджитал-искусства Masters Digital, в ее собрании появился диджитал-арт Дениса Давыдова, Марии Данцис, «Малышек 18:22» — после каждой выставки Бондарева приобретает одну работу.
Сегодня Бондарева мыслит инсталляциями в 13‑метровом куполе «Творческой котельной» на Левашовском хлебозаводе, где уже показали свои проекты воронежский художник Иван Горшков и художница с альтер-эго «человека-гриба» Федор Хиросигэ. А восходящая звезда, живописец-портретист Елена Филаретова представила новый проект в рамках фестиваля Pianissimo (перед персональной выставкой в МMОМА) — уникальная возможность купить ее работы до того, как их разобрали московские коллекционеры.
Любимцы в собрании Бондаревой —«живая» инсталляция Ивана Карпова, увиденная на ярмарке Blazar, живописный «ребус» Вилкина и Бегальской, фарфоровые объекты-инсталляции Лизы Бобковой. А на день рождения мужу Илье Рашкину, генеральному директору EVM PRO (выпускает первые в России экологичные электрогрузомобили!), Полина подарила мурал Миши Most'a, который стрит-художник создал в экозоне прямо на заводе EVM.
Пьер-Кристиан Броше
Пьер-Кристиан Броше родился во французском городе Шательро, изучал русский язык в школе и в 1989 году переехал жить в Советский Союз (его отец, Кристиан Броше, был одним из первых иностранных ученых, приглашенных в 1969 году преподавать в Новосибирск). Пьер-Кристиан не только любит и коллекционирует российское искусство: более десяти лет на телеканале «Культура» он ведет авторскую программу «Россия — любовь моя!», посвященную разным этносам, проживающим на территории страны (отснято около 270 программ!). Также Броше — координатор программы «Современное искусство» в Школе дизайна НИУ ВШЭ.
Коллекционированием Пьер-Кристиан увлекся в 1980‑е годы в Германии, где познакомился с художниками европейского движения «Флюксус» и приобрел свои первые произведения («“Флюксус” — это состояние души», — писал легендарный основатель видеоарта Нам Джун Пайк).
Переехав в Советский Союз, Пьер-Кристиан открыл издательство «Авангард» (ранее работал в Phaidon Press, Somogy, Edipress) и выпустил серию недорогих французских путеводителей Le Petit Futé, а также альбомы по искусству («Матисс в России», «Мода в СССР», «Тимур Новиков»).
В Москве Броше почти сразу начал коллекционировать молодое искусство — в «Первой галерее» Айдан Салаховой (первая частная галерея страны основана в 1989 году) были куплены три деревянные доски с трафаретной надписью: «Продукты» концептуалиста, участника группы «Чемпионы мира» Гии Абрамишвили. В том же 1989 году Пьер-Кристиан встретил и будущую жену — художницу Аннушку. Их дочь Аполлинария Брошь также стала художницей: на выставке в 2019 году в Московском музее современного искусства Аполлинария показала мистические керамические объекты (буквально пособие по суевериям!), а сегодня ее можно застать в эпицентре андеграунда Парижа — в мастерской в Poush.
Сподвижник молодых (всегда первым покупал работы в студиях художников), Броше не устает признаваться в любви к народной культуре России — он убедил 20 известных российских авторов (Татьяна Ахметгалиева, Тим Парщиков, Влад Кульков) поехать на исследование в Республику Коми — и инициировал первую Коми-биеннале в Сыктывкаре в 2021 году. По ее следам в Этнографическом музее в Петербурге прошла выставка «Сырое и приготовленное», на которой показали гигантский надувной «Интинский метеорит» Ивана Горшкова, а фотографии на ткани с элементами вышивки московской художницы Устины Яковлевой (семья происходит из Усть-Цильмы, села в Республике Коми) так вжились в пространство музея, что отличить их от экспонатов постоянной экспозиции было почти невозможно.
Ирина Вольская
Создательнице арт-клуба VI Community с впечатляющей программой (от закрытых премьер и арт-туров в Апатиты, Нижний Новгород, Экс-ан-Прованс и на арт-остров Наосима до посещения ярмарок Art Basel в Гонконге и Frieze в Сеуле) удалось собрать настоящее комьюнити любителей искусства.
Первой работой в коллекции — когда Ирине было всего 20 лет и она была одной из первых, кто развивал сферу консьерж-услуг высшего класса в России — стала фотография гуру фэшн-съемки и в прошлом артиста балета Большого театра Владимира Глынина из серии «Балет». Очень быстро фокус коллекции сместился на во многом недооцененное женское искусство. Отправной точкой стал гобелен «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» петербургской дивы перформансов Данини, и Ирина приняла решение поддерживать и покупать исключительно произведения авторов-женщин, сделав это миссией своей коллекции. В коллекции появились графичные «глаза» Айдан Салаховой, монохромная живопись Анны Желудь, геометрические коллажи Оли Кройтор, гендерные мифы Мики Плутицкой, античные живописные сюжеты Светланы Ефремовой, керамика Нади Лихогруд и произведения совсем юных междисциплинарных художниц — Маду Ахмедовой (Jacky) и Анны Лапшиновой. Недавно на аукционе, проходившем на дне рождения директора МАМM Ольги Свибловой, Ирина приобрела уникальный объект — лайтбокс «Мои мозги» авторства Ольги Львовны с ее же томограммой.
Одной из любимых работ Вольской стала «Сетка» (авоська с металлическими ручками) итальянской blue-chip-художницы Татьяны Труве (в коллекциях Центра Помпиду, фонда Луи Виттона, фонда Франсуа Пино), ностальгически отсылающая к детским воспоминаниям об уютном бабушкином доме и детских мечтах.
Дмитрий Володин
Нижегородский предприниматель и отельер Дмитрий Володин (с его подачи историческое здание XVI века в центре Нижнего стало 5‑звездочным отелем Sheraton Kremlin!) коллекционирует старых мастеров и поддерживает молодую художественную среду Нижнего Новгорода. В 2023 году, вдохновленный идеей директора музея «Гараж» Антона Белова, Володин вместе с сооснователем Центра современного искусства «Терминал А» Майей Ковальски запустили первую ярмарку графики «Контур» (прошла на парковке отеля Sheraton площадью 2000 м2). Это был успех, и теперь в ней мечтают участвовать лучшие галереи страны! Второй выпуск «Контура» ждем 17–19 мая: заявлены 40 галерей, в том числе из Петербурга.
Виталий Пушницкий. «Орфей». Холст, масло. 2022. Коллекция Дмитрия Володина
Первая встреча Володина с искусством случилась в раннем детстве, есть даже точная дата — 23 февраля 1979 года. Мама подарила Дмитрию на День защитника Отечества поход в Краеведческий историко-архитектурный заповеник в усадьбу Рукавишниковых — и следующие три года каждые выходные Дмитрий проводил в музее — либо в историческом, либо в художественном.
Свою коллекцию Володин начал с приобретения классической живописи нижегородца Андрея Плохих, а именно с сюрреалистической картины «Спиритические сеансы Брейгеля». Позже основой собрания стали мужские и женские портреты западноевропейских художников XVII–XVIII веков: произведения фламандских живописцев эпохи Возрождения Гортзиуса Гелдорпа, Виллема Корнелиса Дейстера, участника движения утрехтских караваджистов Альберта Янса ван дер Шоора. Семейная реликвия — гравюра Дюрера «Мадонна с младенцем и обезьяной».
Постепенно в коллекции Володина появилось и современное искусство: похоже, свое влияние оказала кипучая арт-среда Нижнего Новгорода. Были приобретены работы нижегородского объединения «Черный пруд» Алексея Акилова и Сергея Сорокина, полотна художника-философа из Петербурга Виталия Пушницкого «Орфей» и «Клуб» (разговоры с ним особенно дороги для коллекционера), а также представителей новой генерации петербургской живописной школы — участника группы «Север-7» Леонида Цхэ и автора клубов «вихрей» Влада Кулькова.
Екатерина Лапшина
Екатерина так же стремительно ворвалась в арт-мир, как и в мир больших инвестиций. Закончив школу с отличием в 15, в 22 года она, экономист-международник, уже занималась реструктуризацией промышленных активов, а затем стала сооснователем крупнейшего онлайн-кинотеатра Okko.
Сегодня меценат, коллекционер и основатель инвестиционной компании ERA Capital Лапшина — совместно с экс-директором Пушкинского музея, коллекционером и куратором Мариной Лошак, директором музея «Гараж» Антоном Беловым, коллекционером Антоном Козловым и искусствоведом Михаилом Каменским — соучредила фонд «Новые коллекционеры» и занялась популяризацией «осознанного» (не стихийного) коллекционирования. Начинающих собирателей также проконсультируют по юридическим вопросам, а еще обещают Биеннале частных коллекций в Нижегородском художественном музее осенью 2024-го.
Первые произведения в собрании самой Екатерины были подарены друзьями. Но встреча с живописью художницы Александры Паперно (ученицы легендарного концептуалиста Ханса Хааке) стала любовью «с первого взгляда», и две работы из серии «Отмененные созвездия» (в 1922 году ассамблея Международного астрономического союза упразднила 51 созвездие) были приобретены в коллекцию.
С тех пор с точным выбором работ в эмоциональном процессе коллекционирования Екатерине помогает «сторителлинг» — истории, рассказанные самими произведениями. В собрании Лапшиной — металлическая скульптура Александра Повзнера «Я на кубе» из серии «Неустойчивое положение» и поэтичный живописный триптих «В унисон» московской художницы Ольги Чернышевой, тонко подмечающей сцены повседневной жизни.
Кристина Краснянская
Искусствовед, куратор и основатель международной галереи «Эритаж» (Москва — Дубай), Кристина Краснянская живет среди искусства — это театральные эскизы 1920‑х мирискусника Сергея Чехонина (автора рисунков к альманаху «Жар-Птица» Чуковского, «одной-единственной книге для маленьких»), концептуальная живопись патриарха Эрика Булатова и скульптуры участника группы Memphis Этторе Соттсасса. Краснянская не называет это коллекцией: «Скорее проявление моего вкуса и того, что мне нравится».
Эрик Булатов. «Дом». Холст, масло. 1992. Коллекция Кристины Краснянской
А вот уникальное собрание советской мебели и декора периода 1920-1960‑х годов статусу коллекции соответствует: «В ней произведения, которые создавались для особых интерьеров —агитационные предметы мебели с резьбой в форме двигателей самолетов из кабинета революционера Климента Ворошилова, диван, шкаф и стулья с очаровательным названием “Хлеба коммунизма” из московского дома-коммуны и многое другое».
Кроме того, в коллекции исполнительного директора Еврейского музея в Москве и по совместительству главы попечительского совета Музея искусства модернизма в Салониках есть редкие объекты советского ар-деко и конструктивизма, а также полутораметровая скульптура авторства культового советского керамиста Исидора Григорьевича Фрих-Хара: «Встреча» собрана из нескольких частей — тогда еще не было муфельных печей, необходимых для художественных задач такого масштаба.
Алла и Виктор Лощенко
Владельцы галереи Ural Vision Gallery в Екатеринбурге Алла и Виктор Лощенко в большей степени считают себя галеристами, чем коллекционерами: дружат с художниками, представляют их работы на арт-ярмарках от Вены до Майами, открывают новые имена.
Ural Vision Gallery. Персональная выставка Максима Свищева Hand Mouse. 2023
Так петербургский живописец и экспериментатор Даниил Архипенко десять лет назад принял участие в групповой выставке «Строгость и красота» в Ural Vision Gallery, а «сегодня он уже востребованный автор, и его живопись часто сравнивают с Куинджи, отмечая особую светоносность полотен», — говорит Виктор (в коллекции большой пул работ Архипенко). Одной из недавних находок Лощенко стали картины уральских художников, историков искусств по образованию, Никиты Балтинских и Александры Грачевой, известных под псевдонимом Осип Тофф. «Потрясающее чувство юмора и стиля, а работы сочетают в себе авангард, поп-арт и концептуализм», — отмечает Алла.
Коллекция Аллы и Виктора началась с живописного холста «Охота на львов» уральского художника-шестидесятника Миши Брусиловского (в Свердловск он попал по распределению после окончания Академии художеств в Ленинграде). Работа была куплена во время вернисажа на открытии нового арт-центра Лощенко. В бывшем офисном здании Виктор запроектировал один этаж под выставки, сделал ремонт и открыл групповой проект уральских художников (скульптора Андрея Антонова, живописцев Виталия Воловича, Миши Брусиловского и Анатолия Калашникова — последний показал 18-метровое полотно «Перегон скота в штате Монтана»).
Особое место в коллекции занимает екатеринбургский художник-живописец Игорь Пестов, чья персональная выставка прошла в 2018 году в Русском музее в Петербурге — в Ural Vision Gallery крупнейшее собрание его произведений в России. Одна из любимых работ Аллы — «Кавказский пленник» Ольги Тобрелутс — живопись, выполненная по мотивам перформанса: «Мне нравятся динамичная композиция и насыщенный красный, которые прекрасно раскрывают внутреннее напряжение между персонажами картины. К слову, работа из этой серии есть в собрании Третьяковской галереи».
Читайте вторую часть материала о коллекционерах
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