Коллекционировать искусство: коллекционеры. Часть первая

Первой работой в коллекции — ​когда Ирине было всего 20 лет и она была одной из первых, кто развивал сферу консьерж-­услуг высшего класса в России — ​стала фотография гуру фэшн-съемки и в прошлом артиста балета Большого театра Владимира Глынина из серии «Балет». Очень быстро фокус коллекции сместился на во многом недооцененное женское искусство. Отправной точкой стал гобелен «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» петербургской дивы перформансов Данини, ​и Ирина приняла решение поддерживать и покупать исключительно произведения авторов-­женщин, сделав это миссией своей коллекции. В коллекции по­явились графичные «глаза» Айдан Салаховой, монохромная живопись Анны Желудь, геометрические коллажи Оли Кройтор, гендерные мифы Мики Плутицкой, античные живописные сюжеты Светланы Ефремовой, керамика Нади Лихогруд и произведения совсем юных междисциплинарных художниц — ​Маду Ахмедовой (Jacky) и Анны Лапшиновой. Недавно на аукционе, проходившем на дне рождения директора МАМM Ольги Свибловой, Ирина приобрела уникальный объект — ​лайтбокс «Мои мозги» авторства Ольги Львовны с ее же томограммой.

Одной из любимых работ Вольской стала «Сетка» (авоська с металлическими ручками) итальянской blue-chip-художницы Татьяны Труве (в коллекциях Центра Помпиду, фонда Луи Виттона, фонда Франсуа Пино), ностальгически отсылающая к детским воспоминаниям об уютном бабушкином доме и детских мечтах.