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Искусство

Владимир Березовский покажет малоизвестные работы Рериха в KGallery

Помимо произведений модерниста в рамках экспозиции покажут работы художников-последователей и мастеров общего с ним круга. Выставка станет продолжением цикла культурных мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения мастера.

Варяжский путь, 1907 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Варяжский путь, 1907 год

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Выставка «Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы», которая открывается 1 июля в KGallery, покажет малоизвестные и ранее не представленные работы Николая Рериха, а также работы его преподавателей и учеников из частных коллекций. Классическая живопись и графика будет разбавлена предметами декоративно-прикладного искусства и архивными документами, а концептуальное повествование охватит студенческие годы Рериха в Академии Художеств, где его учили маститые профессора Илья Репин и Архип Куинджи. Куратор экспозиции Владимир Березовский разовьет тему наставничества дальше — проследив влияние художника на уже его учеников: Александры Щекатихиной-Потоцкой, Анны Суворовой, Екатерины Земляницыной и других.

Затмение. Эскиз декорации к опере "Князь Игорь", 1914 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Затмение. Эскиз декорации к опере "Князь Игорь", 1914 год

Синяя роспись. 1906 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Синяя роспись. 1906 год

Финляндский этюд. 1907 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Финляндский этюд. 1907 год

В рамках выставки также представят параллельную программу, включающую традиционную серию экскурсий и мероприятий.

Выставка «Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы» открыта с 1 июля по 1 сентября 2024 года в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

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