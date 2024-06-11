Выставка «Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы», которая открывается 1 июля в KGallery, покажет малоизвестные и ранее не представленные работы Николая Рериха, а также работы его преподавателей и учеников из частных коллекций. Классическая живопись и графика будет разбавлена предметами декоративно-прикладного искусства и архивными документами, а концептуальное повествование охватит студенческие годы Рериха в Академии Художеств, где его учили маститые профессора Илья Репин и Архип Куинджи. Куратор экспозиции Владимир Березовский разовьет тему наставничества дальше — проследив влияние художника на уже его учеников: Александры Щекатихиной-Потоцкой, Анны Суворовой, Екатерины Земляницыной и других.