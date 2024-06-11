Помимо произведений модерниста в рамках экспозиции покажут работы художников-последователей и мастеров общего с ним круга. Выставка станет продолжением цикла культурных мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения мастера.
Выставка «Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы», которая открывается 1 июля в KGallery, покажет малоизвестные и ранее не представленные работы Николая Рериха, а также работы его преподавателей и учеников из частных коллекций. Классическая живопись и графика будет разбавлена предметами декоративно-прикладного искусства и архивными документами, а концептуальное повествование охватит студенческие годы Рериха в Академии Художеств, где его учили маститые профессора Илья Репин и Архип Куинджи. Куратор экспозиции Владимир Березовский разовьет тему наставничества дальше — проследив влияние художника на уже его учеников: Александры Щекатихиной-Потоцкой, Анны Суворовой, Екатерины Земляницыной и других.
В рамках выставки также представят параллельную программу, включающую традиционную серию экскурсий и мероприятий.
Выставка «Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы» открыта с 1 июля по 1 сентября 2024 года в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.
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