Отреставрированный «Роскошный натюрморт» Яна ван ден Хекке выставили в Главном штабе

Одно из самых значительных произведений мастера, жемчужина фламандской живописи второй половины XVII превосходит другие его работы как по своим размерам, так и по тонкости и красоте живописи.
Как рассказали «Собака.ru» в Государственном Эрмитаже, выставка-инсталляция «"Думай о времени!" Ян ван ден Хекке. Роскошный натюрморт», которая открылась в пространстве Белого зала Главного штаба, выходит за рамки только демонстрации картины после реставрации. Это «сложное интеллектуальное и философское размышление кураторов и художников над вечными темами»: зыбкости человеческого существования, его быстротечности и хрупкости. Именно поэтому строка, написанная на картине Яном ван ден Хекке, вынесена в название экспозиции и призывает зрителя к рефлексии: «Думай о времени...».
Центральный экспонат выставки — отреставрированный «Роскошный натюрморт» ван ден Хекке — дополняют и обрамляют объекты из коллекции Эрмитажа: немецкий ложчатый кубок, небольшая тацца, крупные блюда, китайский фарфор и стеклянные бокалы разных форм. Отдельным «мощным аккордом» выступают музыкальные инструменты из коллекции Музея театрального и музыкального искусства, также дополняющие выставку. «Гармонично вписанные в пространство, они добавляют в художественное высказывание кураторов и художников выставки силу и гармонию, подчеркивая соединение реального и осязаемого мира, с его воплощением в живописи», — отмечают в Эрмитаже.
Проект инсталляции из предметов декоративно-прикладного искусства
«Эта выставка смело сочетает несколько направлений эрмитажных выставок. Она является "тотальной инсталляцией" и тем продолжает серию выставок, посвященных памяти Ильи Кабакова и эрмитажному пониманию приемов современного искусства. Она представляет результат долгой научной реставрации, оригинально демонстрирует эрмитажную коллекцию прикладного искусства и облекает все это в музыкальную "выставку". Хранители и художники создали новое, музейное по природе, художественное произведение», — генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Выставка «"Думай о времени!" Ян ван ден Хекке. Роскошный натюрморт» открыта до 31 марта 2024 года в Белом зале Главного штаба.
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