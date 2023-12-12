Отреставрированный «Роскошный натюрморт» Яна ван ден Хекке выставили в Главном штабе

Как рассказали «Собака.ru» в Государственном Эрмитаже, выставка-инсталляция «"Думай о времени!" Ян ван ден Хекке. Роскошный натюрморт», которая открылась в пространстве Белого зала Главного штаба, выходит за рамки только демонстрации картины после реставрации. Это «сложное интеллектуальное и философское размышление кураторов и художников над вечными темами»: зыбкости человеческого существования, его быстротечности и хрупкости. Именно поэтому строка, написанная на картине Яном ван ден Хекке, вынесена в название экспозиции и призывает зрителя к рефлексии: «Думай о времени...».

Центральный экспонат выставки — отреставрированный «Роскошный натюрморт» ван ден Хекке — дополняют и обрамляют объекты из коллекции Эрмитажа: немецкий ложчатый кубок, небольшая тацца, крупные блюда, китайский фарфор и стеклянные бокалы разных форм. Отдельным «мощным аккордом» выступают музыкальные инструменты из коллекции Музея театрального и музыкального искусства, также дополняющие выставку. «Гармонично вписанные в пространство, они добавляют в художественное высказывание кураторов и художников выставки силу и гармонию, подчеркивая соединение реального и осязаемого мира, с его воплощением в живописи», — отмечают в Эрмитаже.