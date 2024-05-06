«Ночь музеев», живопись Розановой и фламандский натюрморт: главные выставки и арт-события мая в Петербурге

Общегородская акция «Ночь музеев» (130 участников!), живопись и графика «амазонки авангарда» и «первой художницы Петрограда» Ольги Розановой, натюрморты фламандских мастеров эпохи барокко, ретроспектива «Лев Додин: жизнь человека», скульптуры и игрушки Льва Сморгона и фестиваль-оммаж герою андеграунда Гавриилу Лубнину — рассказываем о главных выставках последнего месяца весны.
«Внутренний лес», Музей истории фотографии (16+)
В своих черно-белых снимках Елена Харитонова запечатлела то, «чего никому не отнять, не сломать и не отравить». Автор делится содержимым «внутреннего леса» — небом, водой, землей и светом, глядя на которые, чувствуешь само течение времени (это можно заметить только расфокусированным взглядом).
Фотограф отмечает, что память каждого человека, где надежно сохранены собственные индивидуальные образы, обладает неиссякаемым источником силы. 17 фотографий сопровождают стихотворения, написанные в разные годы.
До 31 мая
Автопортрет в берете. Лев Сморгон. 1995
«Пластическая мелодия», МИСП (12+)
В музейном дворе показывают скульптуры и пластмассовые игрушки художника Льва Сморгона, патриарха петербургского искусства, который недавно отметил 95-летие. Как говорят кураторы, в работах отражены главные особенности стиля Льва Сморгона: умение ритмически выстроить форму и подчеркнуть самые выразительные детали в облике героев.
В экспозиции — каменные портреты и автопортреты, а также религиозные сцены, абстракции и, конечно, игрушки, среди которых олененок Бемби, пловчиха и гимнастка, ставшие любимыми для многих поколений.
До 29 сентября
«Пробуждение», «Большая Оранжерея» (Петергоф) (18+)
Проект посвящен мгновениям природы и смене сезонов, которые ювелир Ильгиз Фазулзянов запечатлел в своих миниатюрных предметах. Всего в выставочном пространстве, где со времен Петра I в зимнее время хранились теплолюбивые растения, представлено больше 100 произведений ювелирного искусства. Фазулзянов — дважды обладатель гран-при международного конкурса International Jewellery Design Excellence Awards. В своих работах он соединяет модерн, мотивы ар-деко и традиции поволжских татар.
До 28 июля
«Победитель в гонках». 1999
«Неожиданный взгляд», МИСП (12+)
Избранные работы петербургского скульптора Константина Симуна (1934–2019), новатора-шестидесятника, автора монумента «Разорванное кольцо» (1966) и памятника Бродскому во дворе филфака СПбГУ (2005).
Симун был экспериментатором всю карьеру, за что в советское время критики из числа официальных называли его формалистом (его даже отчислили с пятого курса института им. Репина). Создавая экспрессионистские портреты и монументальные композиции, он работал с медью, сталью, кирпичом и гранитом. Переехав в 1988-м в США, скульптор обратился к поп-арту и концептуализму, используя найденные на свалках предметы и пластмассовый мусор.
До 30 июня
Гавриил Лубнин
Фестиваль искусств «Взлет Посадка Жизнь Загадка» (18+)
В память о петербургском андеграундном художнике и музыканте Гаврииле Лубнине (1969–2023), авторе юмористических лубков на крафте, которые ушли в народ, пройдет масштабный фестиваль.
Событие объединит KGallery, «Борей» и музей Ахматовой. Организаторы покажут несколько сотен графических и живописных работ, коллажей и объектов, а также опубликуют 50 не изданных раньше песен. Кульминацией станет концерт-трибьют, который пройдет 26 мая в Шереметевском саду (среди участников — ВИА «Пролетарское танго»).
С 7 мая по 16 июня
«Теплый Север», Эрарта (6+)
Пермская арт-группа «КУБ» обращается к быту и мифам Русского Севера. Художники исследуют местный культурный код, чтобы через прошлое понять настоящее и самих себя. А еще — погружаются в мир холода, чтобы мы больше ценили тепло.
Так, на картинах Егора Субботина изображены суровые бородатые мужчины — полярники, коменданты станций и смотрители маяков. Природа вокруг них преображена в фантастический мир, как будто разукрашенный граффити. А скульптор Юрий Шикин отвечает за фауну — танцующих зверей, демонических существ и духов стихий.
С 9 мая по 28 июля
«Письменный стол». Ольга Розанова. 1916
«Ольга Розанова (1886–1918). Революционер искусства», Мраморный дворец Русского музея (6+)
Ольга Розанова, своей цветописью предвосхитившая Ротко, прожила всего лишь 32 года, но заняла в ряду «амазонок русского авангарда» одно из ключевых мест.
На ретроспективной выставке покажут 50 живописных и 100 графических работ (не только из коллекции Русского музея!), иллюстрирующих все творческие периоды «первой художницы Петрограда»: от этюдов и натурных зарисовок до знаменитых абстрактных композиций и футуристических штудий.
С 16 мая по 2 сентября
«Ночь музеев» (от 6+ до 18+)
В этом году в акции участвует 130 музеев, галерей, библиотек и концертных залов, которые будут открыты вечером и ночью. Каждая площадка подготовила специальную программу: участников марафона ждут выставки, музыкальные перформансы, спектакли, экскурсии, мастер-классы и реконструкции.
В 2024-м к проекту присоединилось 12 новых институций, среди которых Центр им. Курехина и «Стрит-арт хранение».
В ночь с 18 на 19 мая, с 18:00 до 6:00
Фрукты в чаше на красной скатерти. Франс Снейдерс
«Ars Vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», Эрмитаж (12+)
Один из главных эрмитажных проектов года объединит 70 картин мастеров натюрморта и анималистической живописи времен расцвета искусства Фландрии (15 работ привезут из столичного ГМИИ им. Пушкина!).
Выставка погрузит в эпоху барокко — с ее экзотическими редкостями, дарами природы на прилавках, гирляндами из цветов и пышными охотничьими трофеями. В центре экспозиции — живопись Франса Снейдерса (1579–1657), современника Рубенса и крупнейшего фламандского художника, в творчестве которого камерный жанр натюрморта обрел подлинную монументальность. Специально к выставке нескольких панно отреставрировали.
С 19 мая по 8 сентября
Спектакль «Бесы». 1991
«Лев Додин: жизнь человека», Полярный флигель Шереметевского дворца (12+)
14 мая художественному руководителю МДТ Льву Додину исполнится 80 лет, а осенью столько же — самому театру. В честь юбилеев Музей театрального и музыкального искусства подготовил выставку об одном из самых известных режиссеров города, неоднократном лауреате «Золотой маски» и десятков других премий.
Это будет большая ретроспектива с тематическими залами: «Человек и страна», «Человек и мир», «Человек-человек», «Человек и бог». В экспозиции — фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии, записи репетиций и спектаклей, а также артефакты, связанные с педагогикой и курсами Додина.
С 24 мая по 20 октября
Ярмарка Third Place Art Fair, «Третье место» (16+)
В особняке Гурьевых-Нарышкиных проведут большую ярмарку совриска, посвященную лету, надеждам на лучшее и радости от открытия неизвестного. Она займет девять залов «Третьего места» и внутренний двор. Работы отберут искусствовед Иван Чечот, заведующая отделом современного искусства Эрмитажа Марина Шульц, директор Московской школы современного искусства Михаил Левин и другие эксперты.
С 31 мая по 3 июня
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