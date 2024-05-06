«Ночь музеев», живопись Розановой и фламандский натюрморт: главные выставки и арт-события мая в Петербурге

«Внутренний лес», Музей истории фотографии (16+)

В своих черно-белых снимках Елена Харитонова запечатлела то, «чего никому не отнять, не сломать и не отравить». Автор делится содержимым «внутреннего леса» — небом, водой, землей и светом, глядя на которые, чувствуешь само течение времени (это можно заметить только расфокусированным взглядом).

Фотограф отмечает, что память каждого человека, где надежно сохранены собственные индивидуальные образы, обладает неиссякаемым источником силы. 17 фотографий сопровождают стихотворения, написанные в разные годы.

До 31 мая