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Искусство

В «Третьем месте» вновь пройдет ярмарка совриска «Third Place Art Fair» — теперь «Summer Edition»!

Культурное пространство объявило open-call на летний специальный выпуск арт-маркета среди независимых художников, объединений и галерей, в том числе работающих с digital. Заявки принимаются до 12 мая включительно.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Тема третьего выпуска ярмарки — лето: основной фокус обращен к этой теме как к метафоре радости открытия неизвестного и узнавания нового. В пространстве исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных «Third Place Art Fair» пройдет с 31 мая по 3 июня и займет 9 залов и внутренний двор «Третьего места».

Работы художников будут отобраны авторитетными представителями художественного сообщества Москвы и Петербурга, в том числе историком искусства и руководителем Центра искусствознания Иваном Чечотом, заведующей отделом современного искусства Эрмитажа и куратором Мариной Шульц, директором Московской школы современного искусства Михаилом Левиным, основателем «Третьего места» Ольгой Звагольской и современным российским художником Платоном Петровым.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»
Ольга Звагольская

Основатель культурного пространства «Третье место»:

Этим летом особняк Гурьевых-Нарышкиных, перестроенный в середине XIX века по образу и подобию городского палаццо с внутренним кортиле, что с итальянского переводится как «дворик», и арочной галереей, предстанет гостям ярмарки в образе старинной и руинированной итальянской виллы, где стены обвивает плющ, а из камня произрастают цветы. По-летнему легкий, но в то же время нацеленный на объединение локального арт-сообщества специальный формат Third Place Art Fair. Summer Edition задуман нами как жизнеутверждающий ответ холодной затянувшейся петербургской зиме.

Ярмарка современного искусства «Third Place Art Fair» пройдет с 31 мая по 3 июня 2024 года в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62.

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