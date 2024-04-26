В «Третьем месте» вновь пройдет ярмарка совриска «Third Place Art Fair» — теперь «Summer Edition»!

Тема третьего выпуска ярмарки — лето: основной фокус обращен к этой теме как к метафоре радости открытия неизвестного и узнавания нового. В пространстве исторического особняка Гурьевых-Нарышкиных «Third Place Art Fair» пройдет с 31 мая по 3 июня и займет 9 залов и внутренний двор «Третьего места».

Работы художников будут отобраны авторитетными представителями художественного сообщества Москвы и Петербурга, в том числе историком искусства и руководителем Центра искусствознания Иваном Чечотом, заведующей отделом современного искусства Эрмитажа и куратором Мариной Шульц, директором Московской школы современного искусства Михаилом Левиным, основателем «Третьего места» Ольгой Звагольской и современным российским художником Платоном Петровым.