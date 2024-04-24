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Искусство

«Собака.ru» и ярмарка искусства 1703 проведут дискуссию «Концепция коллекционирования» с главными арт-представителями Петербурга

Выводим коллекционирование на новый уровень! Уже завтра вместе с Санкт-Петербургской ярмаркой искусства 1703 мы организуем дискуссию о природе, культуре и тонкостях этого стремительно развивающегося явления в пространстве «Завод Разин» при поддержке фонда современного искусства Limonov Art Foundation. Если вы еще не коллекционируете искусство, тогда мы идем к вам!

Дискутировать на тему «Концепция коллекционирования» будут неоспоримые и видные эксперты арт-индустрии: галерист Марина Гисич, художник Виталий Пушницкий, коллекционеры Сергей Лимонов и Кирилл Авелев. Модерирует диалог о коллекционировании, как явлении, состоянии современного арт-рынка, меценатстве и жизни с искусством креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая. 

Искусством без преувеличения будет наполнено все: от бесед до локации. Не зря дискуссию мы проведем в пространстве «Завод Разин» при поддержке фонда современного искусства Limonov Art Foundation в окружении объектов из коллекции самого Сергея Лимонова. Это работы (живопись и скульптура) таких мощных художников и скульпторов, как Нестор Энгельке, Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Алина Глазун, Иван Горшков, Егор Федоричев, Петр Дьяков, Анна Желудь, Илья Гришаев, Вадим Михайлов.

А. Цикаришвили. Коллекционер
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

А. Цикаришвили. Коллекционер

В. Михайлов. Ночью в Диснейленде
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

В. Михайлов. Ночью в Диснейленде

Н. Энгельке. Деревянная Инфанта Маргарита Тереза
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

Н. Энгельке. Деревянная Инфанта Маргарита Тереза

Н. Энгельке. Деревянный портрет папы Иннокентия X
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

Н. Энгельке. Деревянный портрет папы Иннокентия X

Л. Цхэ. Портрет, 15 июня
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

Л. Цхэ. Портрет, 15 июня

И. Гришаев. Д-Д
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

И. Гришаев. Д-Д

И. Горшков. Карнавал нейронных сетей
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

И. Горшков. Карнавал нейронных сетей

Е.Федоричев
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

Е.Федоричев

П. Дьяков. Шуба
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

П. Дьяков. Шуба

Н. Энгельке. Деревянный рай. Серия_Архитектурное бюро Вудман и Партнеры или Рай, который построил Я
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

Н. Энгельке. Деревянный рай. Серия_Архитектурное бюро Вудман и Партнеры или Рай, который построил Я

В. Кульков. Без названия
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

В. Кульков. Без названия

В. Кульков. Без названия
архив пресс-службы Limonov Art Foundation

В. Кульков. Без названия

Но и это еще не все. В этот вечер мы презентуем арт-дроп «Коллекционировать искусство!» — уникальное издание, над которым редакция «Собака.ru» работала вместе с ярмаркой искусства 1703 несколько месяцев. На 144-х полосах — креативные съемки и интервью с яркими представителями арт-сообщества Петербурга и Москвы: художниками, галеристами и коллекционерами, формирующими арт-рынок прямо сейчас, а также подробности о третьем сезоне ярмарки 1703.

На дискуссии мы встретимся не только с экспертами, но и героями арт-дропа, представителями профессионального комьюнити и ценителями искусства. Это уже наша третья совместная с 1703 дискуссия. Следующая пройдет в мае, и мы, конечно, скоро расскажем о ней подробнее.

Обложка первого совместного издания «Собака.ru» и ярмарки искусства 1703

Обложка первого совместного издания «Собака.ru» и ярмарки искусства 1703 

«Собака.ru» выпускает арт-дроп «Коллекционировать искусство»

Подробности об арт-дропе

Как сказала креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая: «Внимание, у нашего арт-дропа есть побочное явление: вам тоже захочется коллекционировать». От дискуссии ожидается тот же эффект, а то и его усиление!

 

Дискуссия «Ярмарки современного искусства. Итоги сезона 2023»

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Теги:
Ярмарка искусства 1703, Коллекционировать искусство

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