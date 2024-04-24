«Собака.ru» и ярмарка искусства 1703 проведут дискуссию «Концепция коллекционирования» с главными арт-представителями Петербурга

Но и это еще не все. В этот вечер мы презентуем арт-дроп «Коллекционировать искусство!» — уникальное издание, над которым редакция «Собака.ru» работала вместе с ярмаркой искусства 1703 несколько месяцев. На 144-х полосах — креативные съемки и интервью с яркими представителями арт-сообщества Петербурга и Москвы: художниками, галеристами и коллекционерами, формирующими арт-рынок прямо сейчас, а также подробности о третьем сезоне ярмарки 1703.

На дискуссии мы встретимся не только с экспертами, но и героями арт-дропа, представителями профессионального комьюнити и ценителями искусства. Это уже наша третья совместная с 1703 дискуссия. Следующая пройдет в мае, и мы, конечно, скоро расскажем о ней подробнее.