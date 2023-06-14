«Собака.ru» и Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» провели дискуссию о типах и целях коллекционеров

Мероприятие прошло 9 июня в особняке Мясникова — новом культурном пространстве в самом центре города (Восстания, 45), где возрождаются традиции аристократического Петербурга. В этих залах выступали Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин, проходили новые постановки Всеволода Мейрхольда. Сегодня в Особняке можно посетить музыкальные концерты, лекции по искусству и камерные балетные спектакли. Поэтому главный концертный зал, украшенный росписями в стиле необарокко, стал подходящим фоном для основной дискуссии, а в зимнем саду и уютных гостиных развернулись частные беседы гостей.