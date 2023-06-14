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Репортажи

«Собака.ru» и Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» провели дискуссию о типах и целях коллекционеров

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О том, как и зачем собирать искусство, рассказали создатель Bad Gallery Виталий Аксёнов, владелица KGallery Кристина Березовская, инвестор, предприниматель и коллекционер современного искусства Сергей Лимонов, искусствовед, представитель Christie’s в России, специалист по арт-рынку Дарья Парфёненко и куратор Русского музея, основатель петербургского пространства Мaison25 Евгения Сероусова.

Сергей Лимонов, Дарья Парфененко, Виталий Аксенов, Кристина Березовская, Евгения Попова, Евгения Сероусова

Яна Милорадовская
Инесса Гаевская

Алена Платонова, Алиса Преснецова, Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Варвара Баранова

Антон Рудзат, Евгения Сероусова

Евгения Попова

Михаил Стацюк
Кристина Березовская
Сергей Лимонов

Анна Ялова

Михаил Баженов
Анастасия Контарович, Мария Евневич
Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Кокшарова

Мероприятие прошло 9 июня в особняке Мясникова — новом культурном пространстве в самом центре города (Восстания, 45), где возрождаются традиции аристократического Петербурга. В этих залах выступали Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин, проходили новые постановки Всеволода Мейрхольда. Сегодня в Особняке можно посетить музыкальные концерты, лекции по искусству и камерные балетные спектакли. Поэтому главный концертный зал, украшенный росписями в стиле необарокко, стал подходящим фоном для основной дискуссии, а в зимнем саду и уютных гостиных развернулись частные беседы гостей.

Инесса Гаевская, Алиса Преснецова
Аркадий Ипполитов
Виктория Портфолио
Денис Химиляйне, Игорь Суханов

Ольга Суркова, Наталья Янковская

София Вышемирская, Сергей Назаров, Екатерина Монтронович

Иван Третьяков

Ринат Умяров, Ольга Гончарова
Сергей Бугаев, Мария Куц

Вероника Арутюнян

Анастасия Долгова

Дарья Парфененко, Айна Соломатина

Анастасия Дианова

Полина Погодина

Кирилл Подберезный

Ольга Маталыцкая

Открыли дискуссию издатель «Собака.ру» Инесса Гаевская и управляющий директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» Алиса Преснецова, которая анонсировала самые значимые работы ярмарки (проходит в ЦВЗ «Манеж» с 14 по 18 июня).

Варвара Баранова, Алена Платонова

Екатерина Попова, Полина Данилова, Ксения Гощицкая

Татьяна Миронова, Вадим Навоенко

Елена Юферева, Анастасия Контарович

Ольга Погодина, Анастасия Контарович

Полина Данилова, Марат Богдалов

Никита Теодорикис, Владислав Мещеряков

Надежда Воинова

Лина Алилуйкина, Елена Данелян

Марина Альвитр

Екатерина Попова

Во встрече приняли участие эксперты арт-рынка, ведущие петербургские коллекционеры, искусствоведы, галеристы, представители бизнеса и творческих кругов. В качестве модератора выступила Евгения Попова — куратор издания «Диалог искусств» Московского музея современного искусства (MOМMA), сооснователь некоммерческого арт-фонда Popov Foundation, коллекционер и меценат.

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