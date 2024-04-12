Фиджитал, чубрики и музыкальное колесо: что смотреть на выставке-игре «Песочница и облака» в «Третьем месте»?

В кластере «Третье место» открылся мультимедийный проект «Песочница и облака» — в руинированных интерьерах особняка Гурьевых-Нарышкиных исследуют детские мечты и воспоминания о времени, когда мы делали куличики, катались на крылатых качелях и лепили из пластилина. Рассказываем, как выставка стирает границу между материальным и цифровым миром.
Инсталляция «Качели воспоминаний». Артем Мороз
Как устроена выставка «Песочница и облака»?
Экспозиция представляет итоги работы второго потока художественной резиденции «Третьего места»: по результатам опен-колла в начале года из 180 заявок экспертный совет отобрал семь художников и одно творческое объединение из Петербурга, Москвы и Казани. Это Павел Бережной, Григорий Федосеев, Tanya Yany, Nerybka, Kazas, Lenor, Tanya Mist и дуэт EVPRAXIS. Куратором выставки и идеологом Third Place Residence выступил Артем Мороз — аудиовизуальный художник и основатель студии 202S.
Всего в залах особняка можно увидеть девять инсталляций, сделанных с помощью новейших технологий: лазерной проекции, генеративных алгоритмов, датчиков движения и цвета, дополненной реальности, видео и 3D. Получается большой фиджитал-проект (physical + digital = phygital) — материальные объекты совмещаются с «цифрой», образуя мост между прошлым и будущем искусства. Кроме того, работы художников можно купить на специальном маркетплейсе Third Place NFT, получив виртуальную и физическую копии разом.
Вынесенные в заглавие выставки объекты — это, конечно, метафора. Облака отвечают за воздушность, мечты и духовные поиски (они присутствую тут в нескольких вариантах и сделаны как из довольно очевидной ваты, так и нержавеющей стали), песочница — за созидание, игру и постоянные эксперименты с окружающими предметами.
«Поддерживая резиденцию, мы создаем новую экосистему, основанную на ценностях коммьюнити и возможности свободного творчества», — говорит основательница «Третьего места» Ольга Звагольская.
Артем Мороз
Куратор выставки
«У нас у всех свои собственные воспоминания о детстве. Но при этом есть общая нить, которая их связывает, — воображение. Проект «Песочница и облака» появился из желания вернуться к белому листу и найти источник этих фантазий. Мы хотим, чтобы зритель выходил с выставки с ощущением легкости и стремлением менять что-то вокруг».
Что можно увидеть на выставке «Песочница и облака»?
«Облако». Павел Бережной (Санкт-Петербург)
Экспонат находится на главной лестнице особняка, прямо над головами поднимающихся зрителей. Несмотря на брутальность материала — облако выполнено из стали — оно выглядит невесомым. Эта метаморфоза достигается из-за эффекта параллакса: форма неподвижного объекта меняется в зависимости от движений наблюдателя. Периодически два лазера как будто сканируют работу от краев к центру, а снизу вверх поднимаются «капли».
«Пластилиновые миры». Nerybka (Тында / Санкт-Петербург)
Художница заполняет отведенное ей пространство множеством маленьких фигурок, сделанных из пластилина. Она называет своих героев «чубриками». Это народец из детских фантазий, живущий среди радостей и сладостей (от конфет до торта-дворца): они даже пробрались в фотографии из путешествий Nerybka, которые показывают тут же на стенах. Есть и объекты — кнопочный телефон, «хи-хи-каша». Под звуки смеха с детской площадки можно очень долго рассматривать детали. А если надеть VR-шлем — можно оказаться напрямую внутри этой вселенной.
Nerybka
Художница
«Когда вырастаешь, становишься скучным и перестаешь мечтать. Важно возвращаться в эту беззаботность и иногда все-таки поселяться в своем розовом замке. Маленькой я мечтала по-настоящему увидеть то, что нафантазировала. Сейчас мы называем это смешанной реальностью».
«Восьмерка». Kazas (Москва)
В центре интерактивной аудиовизуальной инсталляции — велосипедные колеса, установленные вертикально (прямо как знаменитые реди-мейды Марселя Дюшана!). Когда крутишь их, получаются звуки, напоминающие ксилофон или детское пианино. Интенсивность зависит от цветных пластин, которые можно добавлять или убавлять, прикрепляя на спицы с помощью магнитов. Скорость мелодии меняется, если крутить колесо быстрее. Необычный музыкальный инструмент будто задает вопрос «А что будет, если так?» и побуждает экспериментировать с ритмом и гармонией. Меняется и визуал пространства: количество и расположение цветных фигур на проекциях. Название отсылает к распространенной поломке, когда обод колеса искривляется в виде восьмерки.
Kazas
Художница
«Больше всего в творчестве мне нравится, когда работа получается живой и честной, когда у нее появляется собственная воля. Ты должен общаться с ней на равных и уже не можешь что-то навязывать. Здесь это произошло. А еще многие детали именно такие, потому что это особняк так захотел».
«По обе стороны экрана». Григорий Федосеев (Москва / Санкт-Петербург)
Многочисленные телевизоры и панели транслируют изображения с камер наблюдения, установленных в этом же помещении. Без зрителя инсталляция замрет — он здесь главное действующее лицо, преломляющееся в лабиринте кривых аналоговых и диджитал-зеркал. Двигаясь и наблюдая за собой, вы можете влиять на картинку. Видеоряд искажается и глючит — например, экраны вдруг показывают, что было пять минут назад. Звуки тоже записываются, а потом наслаиваются друг на друга.
Выставка «Песочница и облака» проходит в «Третьем месте» до 26 мая.
Куратор — Артем Мороз.
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