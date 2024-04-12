Фиджитал, чубрики и музыкальное колесо: что смотреть на выставке-игре «Песочница и облака» в «Третьем месте»?

Как устроена выставка «Песочница и облака»?

Экспозиция представляет итоги работы второго потока художественной резиденции «Третьего места»: по результатам опен-колла в начале года из 180 заявок экспертный совет отобрал семь художников и одно творческое объединение из Петербурга, Москвы и Казани. Это Павел Бережной, Григорий Федосеев, Tanya Yany, Nerybka, Kazas, Lenor, Tanya Mist и дуэт EVPRAXIS. Куратором выставки и идеологом Third Place Residence выступил Артем Мороз — аудиовизуальный художник и основатель студии 202S.

Всего в залах особняка можно увидеть девять инсталляций, сделанных с помощью новейших технологий: лазерной проекции, генеративных алгоритмов, датчиков движения и цвета, дополненной реальности, видео и 3D. Получается большой фиджитал-проект (physical + digital = phygital) — материальные объекты совмещаются с «цифрой», образуя мост между прошлым и будущем искусства. Кроме того, работы художников можно купить на специальном маркетплейсе Third Place NFT, получив виртуальную и физическую копии разом.