Стрит-арт с Вовой Адидасом во дворах Дома Бенуа оказался «социальным экспериментом» арт-группы «Явь». Хронология: от появления до уничтожения

Восстановили события стрит-арт многоходовочки и спросили, насколько это релевантный эксперимент — у искусствоведа Спирулины Анненской и художника, сооснователя галереи «10.203» и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максима Имы. Спойлер: похоже на спекуляцию или фикцию.
Понедельник, 8 апреля. Информация о том, что в Петербурге появился стрит-арт с Иваном Янковским, поступила в редакцию «Собака.ru» анонимно около 13:00. Актера в образе Вовы Адидаса из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» изобразили на гараже во дворах на Каменноостровском проспекте, 26-28.
Вторник, 9 апреля. Около 11:00 арт-группа «Явь» опубликовала у себя в соцсетях «фотореализм для чушпанов»: участники объединения нанесли поверх стрит-арта контрастную красную надпись «Вы не готовы все. Я на вас щас на всех смотрю — к современному искусству вы не готовы». Она обыгрывала слова героя Янковского, произнесенные в одной из серий «Слова пацана».
В тот же день, 9 апреля. Около 18:00 в сообществе арт-группы «Явь» появляется новый пост: «Не дотянулся». На прикрепленных к нему фотографиях сотрудник коммунальных служб закрашивает стрит-арт во дворах Дома Бенуа коричневой краской — сначала левую дверь, потом правую, при этом оставив кусок изображения на чердаке гаража.
Среда, 10 апреля. В 21:00 «Явь» публикует 30-секундное видео — на нем участники арт-группы наносят первоначальное изображение Ивана Янковского и признаются, что «Адидаса тоже мы рисовали». «Это был интересный эксперимент. Всем спасибо!», — отмечают они. А позже репостят сообщение, в котором Наталия Бодрова пишет: «Сегодня выяснилось, что Адидаса нарисовали тоже они, а весь проект — «социальный эксперимент», созданный, чтобы вызвать реакцию и поднять дискуссию о современном искусстве. Как по мне, ребята стали настоящими героями недели. Их художественные решения всегда очень смелые и интересные и лиди должны знать больше об их творчестве!».
Спирулина Анненская
Искусствовед — специально для «Собака.ru»::
Весь этот эксперимент — такая же банальная спекуляция, как и сериал, к которому художники аппелируют. К тому же сильно запоздалая. Кажется, все уже пошутили про чушпанов в 2023-м. Если пришлось бы составлять мнение на основе этого «эксперимента», получилось бы, что к современному искусству «Явь» готова не лучше, чем Вова Адидас к жизни. Хорошо, что так судить не приходится.
Максим Има
Художник, сооснователь творческого объединения и галереи «10.203» — специально «Собака.ru»:
Мне сложно объективно оценивать, потому что я не воспринимаю «Явь» в принципе, для меня это контент-проект. Если мы воспринимаем искусство как что-то вневременное, важное для будущего, то это точно мимо, потому что большинство их работ через пару лет уже устаревают, учитывая короткую память в современном информационном переизбытке. Если воспринимать это как искусство АКТУАЛЬНОЕ, то работа с темой очень сырая. Сравните, насколько работы Владимира Абиха или Тимофея Ради говорят о времени, указывают на проблему, но не устаревают.
Ну и если дожимать: рисовали портрет не «Явь», а кто-то, кого они подключили, я так полагаю; текст наносили тоже не они, исходя из того, что, насколько я знаю, они не в России; закрашивать в этом дворе никто ничего не будет — это ХОФ (Hall of fame), где все всегда разрисовано и чуваки просто рисуют слой за слоем.
То есть весь этот проект — фикция. Менеджерить это неплохо, это интересный прием, опять же когда идея достойная. Но я, видите ли, традиционалист, я воспринимаю либо авторский почерк, либо сильную концепцию. В идеале совмещение этого. Здесь нет ни одного, ни другого.
Думаю, что никакого диалога не получится. Уже не в первый раз «Явь» делают провокационные работы. Наверное, это их конек, но мне сложно оценивать, потому что я не занимаюсь таким искусством: для меня оно по большей степени — желание быть более цитируемым, чем действительно создавать искусство и пытаться разобраться в себе в первую очередь. Большинство художников в себе еще не разобрались, а уже лезут разбираться в социуме.
Я не смотрел «Слово пацана», для меня эта отсылка не работает. Как шутка или прикол — да, это имеет место быть. Но не более. В этом для меня весь язык арт-группы «Явь». Это искусство для интернета, там оно и останется.
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