Стрит-арт с Вовой Адидасом во дворах Дома Бенуа оказался «социальным экспериментом» арт-группы «Явь». Хронология: от появления до уничтожения

Художник, сооснователь творческого объединения и галереи «10.203» — специально «Собака.ru»:

Мне сложно объективно оценивать, потому что я не воспринимаю «Явь» в принципе, для меня это контент-проект. Если мы воспринимаем искусство как что-то вневременное, важное для будущего, то это точно мимо, потому что большинство их работ через пару лет уже устаревают, учитывая короткую память в современном информационном переизбытке. Если воспринимать это как искусство АКТУАЛЬНОЕ, то работа с темой очень сырая. Сравните, насколько работы Владимира Абиха или Тимофея Ради говорят о времени, указывают на проблему, но не устаревают.

Ну и если дожимать: рисовали портрет не «Явь», а кто-то, кого они подключили, я так полагаю; текст наносили тоже не они, исходя из того, что, насколько я знаю, они не в России; закрашивать в этом дворе никто ничего не будет — это ХОФ (Hall of fame), где все всегда разрисовано и чуваки просто рисуют слой за слоем.

То есть весь этот проект — фикция. Менеджерить это неплохо, это интересный прием, опять же когда идея достойная. Но я, видите ли, традиционалист, я воспринимаю либо авторский почерк, либо сильную концепцию. В идеале совмещение этого. Здесь нет ни одного, ни другого.

Думаю, что никакого диалога не получится. Уже не в первый раз «Явь» делают провокационные работы. Наверное, это их конек, но мне сложно оценивать, потому что я не занимаюсь таким искусством: для меня оно по большей степени — желание быть более цитируемым, чем действительно создавать искусство и пытаться разобраться в себе в первую очередь. Большинство художников в себе еще не разобрались, а уже лезут разбираться в социуме.

Я не смотрел «Слово пацана», для меня эта отсылка не работает. Как шутка или прикол — да, это имеет место быть. Но не более. В этом для меня весь язык арт-группы «Явь». Это искусство для интернета, там оно и останется.