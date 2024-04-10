Среди топовых лотов — портрет, обличающий самого везучего «Работник месяца» петербургского художника Антона Левина. Ироничные образы художника часто обращаются к комическим ситуациям нашей эпохи, на недавней персональной выставке в Open You Gallery Левин метафорически «упражнялся в жестокости» на примере известных в сети мемов. На торги в этот раз он представит собирательный образ фотографии, часто представленной на информационных стендах компаний. Человек на портрете умышленно безлик в угоду всем тем сотрудникам, лица которых невозможно вспомнить — картина создана в классической для художника технике цветного пластилина.

Одной из эксклюзивных стала работ Артура Самофалова «В одной лодке», сюжет которой напоминает коллективную заботу о выполненном труде — вокруг фонтана две фигуры, напоминающие изваяния греческих статуй, внимательно следят за кроткой лодкой, способной за долю секунды перевернуться. «Сродни фонтану или чаше, в нашу реальность сливаются смутные знания и понятия, рисуя круги на воде. Стоит замедлить на мгновение дыхание времени, круги на воде исчезнут и проявится понимание картины мира», — объясняет художник.

Виталий Простов выставит на торгах свой «Символ прибавочной стоимости» — это калейдоскоп из 20 различных фрагментов фотопленок, которые во взаимной игре создают образ офисного стула. Это стул, которому отдаешь 10 часов своей жизни, художник красноречиво сравнивает с известной фотографией электрического стула Энди Уорхола.