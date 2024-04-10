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Искусство

«Дорогие коллеги»! Vladimir Net, Миша Маркер, Стас Багс и другие художники выставят свои работы на аукцион

Современные авторы сыронизируют на темы рабочих будней, корпоративной культуры, системы экономических отношений и бюрократического ада. Участники аукциона известны своими сатирическими работами, обличающими или просто провоцирующими на рефлексию, работами: Миша Маркер, Михаил Гудвин, Стас Багс, Антон Левин и alesha. Для закрытого аукциона, который пройдет в телеграм-канале Dispar:d, эти художники создали эксклюзивные тематические работы. Рассказываем подробнее про некоторые из них.

Антон Левин, «Работник месяца», 2024
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Dispar:d

Антон Левин, «Работник месяца», 2024

Миша Маркер, «Мудрость», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Dispar:d

Миша Маркер, «Мудрость», 2023 год

Аня Фельдман, «Not alone», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Dispar:d

Аня Фельдман, «Not alone», 2023 год

«Дорогие коллеги», как знакомо это формальное обращение, которое услышать легче и проще, чем выспаться — аукцион о корпоративной культуре осветит все издержи «офисного планктонизма»: зум-вечеринки и там же еженедельные планерки, тайные служебные романы и сплетни возле кулера, хтонические корпоративы, бесконечные ТЗ и адженды в заметках, пассивная агрессия в эмодзи и не очень за спиной, а также любимые и неповторимые дедлайны. Все в маленьких зарисовках из бытовой рабочей жизни, выраженных в больших вопросах к капиталистической идеологии.

«В среднем люди проводят треть жизни во сне. Кажется, что это огромная часть, пока мы не задумываемся о том, сколько времени уходит на работу», — отмечают организаторы аукциона.

Артур Самофалов, «В одной лодке», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Dispar:d

Артур Самофалов, «В одной лодке», 2024 год

Виталий Простов, «Символ прибавочной стоимости», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Dispar:d

Виталий Простов, «Символ прибавочной стоимости», 2024 год

Егор Лаптарев, «Массы единиц», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Dispar:d

Егор Лаптарев, «Массы единиц», 2024 год

Среди топовых лотов — портрет, обличающий самого везучего «Работник месяца» петербургского художника Антона Левина. Ироничные образы художника часто обращаются к комическим ситуациям нашей эпохи, на недавней персональной выставке в Open You Gallery Левин метафорически «упражнялся в жестокости» на примере известных в сети мемов. На торги в этот раз он представит собирательный образ фотографии, часто представленной на информационных стендах компаний. Человек на портрете умышленно безлик в угоду всем тем сотрудникам, лица которых невозможно вспомнить — картина создана в классической для художника технике цветного пластилина.

Одной из эксклюзивных стала работ Артура Самофалова «В одной лодке», сюжет которой напоминает коллективную заботу о выполненном труде — вокруг фонтана две фигуры, напоминающие изваяния греческих статуй, внимательно следят за кроткой лодкой, способной за долю секунды перевернуться. «Сродни фонтану или чаше, в нашу реальность сливаются смутные знания и понятия, рисуя круги на воде. Стоит замедлить на мгновение дыхание времени, круги на воде исчезнут и проявится понимание картины мира», — объясняет художник. 

Виталий Простов выставит на торгах свой «Символ прибавочной стоимости» — это калейдоскоп из 20 различных фрагментов фотопленок, которые во взаимной игре создают образ офисного стула. Это стул, которому отдаешь 10 часов своей жизни, художник красноречиво сравнивает с известной фотографией электрического стула Энди Уорхола.

Vladimir Net, «Выгорание», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Dispar:d

Vladimir Net, «Выгорание», 2024 год

Анастасия Коп, «Ночь перед дедлайном», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Dispar:d

Анастасия Коп, «Ночь перед дедлайном», 2024 год

Метафорически понятным образом стало «Выгорание» стрит-арт художника Vladimir Net, известного своей пиксель-арт стилистикой. Психологическое состояние утраты последней энергии, снижение мотивации и эмоциональное истощение показано через вылетающие детали цельной мозаики. Выгорание, таким образом, вторит тотальному растворению.  

«Good morning III»  от a l e s h a станет негласным перефразом христианской иконографии. Однако, здесь ангел с тяжестью мирится («смиряется») новому утру с знакомой всем офисным работникам чашкой в руке, надеясь, что за старания его причислят к лику святых. 

Аукцион Dispar:d «Дорогие коллеги» пройдет 20 апреля. 

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