Современные авторы сыронизируют на темы рабочих будней, корпоративной культуры, системы экономических отношений и бюрократического ада. Участники аукциона известны своими сатирическими работами, обличающими или просто провоцирующими на рефлексию, работами: Миша Маркер, Михаил Гудвин, Стас Багс, Антон Левин и alesha. Для закрытого аукциона, который пройдет в телеграм-канале Dispar:d, эти художники создали эксклюзивные тематические работы. Рассказываем подробнее про некоторые из них.
«Дорогие коллеги», как знакомо это формальное обращение, которое услышать легче и проще, чем выспаться — аукцион о корпоративной культуре осветит все издержи «офисного планктонизма»: зум-вечеринки и там же еженедельные планерки, тайные служебные романы и сплетни возле кулера, хтонические корпоративы, бесконечные ТЗ и адженды в заметках, пассивная агрессия в эмодзи и не очень за спиной, а также любимые и неповторимые дедлайны. Все в маленьких зарисовках из бытовой рабочей жизни, выраженных в больших вопросах к капиталистической идеологии.
«В среднем люди проводят треть жизни во сне. Кажется, что это огромная часть, пока мы не задумываемся о том, сколько времени уходит на работу», — отмечают организаторы аукциона.
Среди топовых лотов — портрет, обличающий самого везучего «Работник месяца» петербургского художника Антона Левина. Ироничные образы художника часто обращаются к комическим ситуациям нашей эпохи, на недавней персональной выставке в Open You Gallery Левин метафорически «упражнялся в жестокости» на примере известных в сети мемов. На торги в этот раз он представит собирательный образ фотографии, часто представленной на информационных стендах компаний. Человек на портрете умышленно безлик в угоду всем тем сотрудникам, лица которых невозможно вспомнить — картина создана в классической для художника технике цветного пластилина.
Одной из эксклюзивных стала работ Артура Самофалова «В одной лодке», сюжет которой напоминает коллективную заботу о выполненном труде — вокруг фонтана две фигуры, напоминающие изваяния греческих статуй, внимательно следят за кроткой лодкой, способной за долю секунды перевернуться. «Сродни фонтану или чаше, в нашу реальность сливаются смутные знания и понятия, рисуя круги на воде. Стоит замедлить на мгновение дыхание времени, круги на воде исчезнут и проявится понимание картины мира», — объясняет художник.
Виталий Простов выставит на торгах свой «Символ прибавочной стоимости» — это калейдоскоп из 20 различных фрагментов фотопленок, которые во взаимной игре создают образ офисного стула. Это стул, которому отдаешь 10 часов своей жизни, художник красноречиво сравнивает с известной фотографией электрического стула Энди Уорхола.
Метафорически понятным образом стало «Выгорание» стрит-арт художника Vladimir Net, известного своей пиксель-арт стилистикой. Психологическое состояние утраты последней энергии, снижение мотивации и эмоциональное истощение показано через вылетающие детали цельной мозаики. Выгорание, таким образом, вторит тотальному растворению.
«Good morning III» от a l e s h a станет негласным перефразом христианской иконографии. Однако, здесь ангел с тяжестью мирится («смиряется») новому утру с знакомой всем офисным работникам чашкой в руке, надеясь, что за старания его причислят к лику святых.
Аукцион Dispar:d «Дорогие коллеги» пройдет 20 апреля.
18+
Комментарии (0)