«Где лучшие тусовки? У нас в Зуме»: Почему мы разучились развлекаться — отвечают патимейкеры Петербурга

Ученые, психологи и социологи по всему миру бьют тревогу: мы разучились тусоваться. Под «мы» чаще апеллируют к поколению «зумеров», для которых вечеринки давно переехали в Twitch, а живое общение заменил Telegram. На днях американской GQ даже написал о новой набирающей популярности профессии: коуч по вечеринкам, который учит чувствовать себя комфортно и уверенно в социальной среде. Мы обратились к главным патимейкерам Петербурга, чтобы те поставили диагноз: пациент скорее жив или нет?
Саша Столярова, Валера Дятлов, Евгения Элькина, Cava бюро
Саша Столярова: «С развитием интернета и технологий может показаться, что общение и другие сферы жизни пропитываются правилами онлайн измерения: мы заимствуем слова, мемы и другие модели поведения из интернета. Поэтому может показаться, что такое общение доминирует над нами. Но никогда и ничто не заменит человеку человека. Взгляд, улыбку, объятия. Уровень дофамина и других гормонов, которые выделяются при живом общении, ни с чем нельзя сравнить. Все это становится наоборот желаннее: наша аудитория только растет».
Валера Дятлов: «Я себя ещё причисляю к молодому поколению, хотя мне уже 36. И могу сказать, что мое окружение ходит на вечеринки очень охотно. Кроме того, встречаю ребят, которым 20-22 — почти все любят тусоваться. Есть такие, которые чересчур это уважают (смеется). А на наших вечеринках я часто вижу молодежь, которая всё-таки больше общается, чем залипает в телефонах».
Евгения Элькина: «Смотря про какой возраст мы говорим! На наших эвентах диапазон от 18 до 50. Мне кажется, опираясь на свой опыт, как раз-таки ребята помладше очень даже тянутся к офлайну, что классно. Вижу это и на наших вечеринках, и на кинопоказах. Особенно сейчас офлайн очень сближает и помогает».
Алексей Городнев, основатель и интендант фортепианного фестиваля Pianissimo
«Не могу сказать, что мы или молодежь разучились легко проводить время вместе. На мой взгляд, изменился фокус: если раньше было достаточно предложить бокал вина и включить приятную музыку, то теперь необходим третий слой.
На концертах Pianissimo мы видим много молодых людей: и в Государственном Эрмитаже, и в Доме культуры «ГЭС-2». Кто-то впервые посещает концерт академической музыки, а кто-то ходит уже постоянно.
Снова стали ценны коммуникация и диалог, а для этого нужна общая тема и наполнение. Сейчас все не только следят за трендами в моде, но и за концептуальным театром или авангардными выставками. Мы продолжаем тусоваться, только теперь делаем это со смыслом».
Олеся Фокина, куратор книжного магазина KGallery Book Café
«Все открытия и вернисажи, которые проводит наша галерея и книжный магазин доказывают, что люди не разучились общаться и отдыхать офлайн. Более того, мы стараемся делать интеллигентные вечеринки с модными диджеями — Даня Радлов, Кирилл Иванов с Женей Борзых, Антон Севидов, Saint City Lovers и музыкальные квартирники с концертами — от группы Pep-See и «Сегодняночью» до остромодных в Петербурге #Лёняlivemusic. Даже джазовые выступления, которые принято считать не самым молодежным форматом, тем не менее притягивают молодежь. Одним словом, развлекаться петербуржцы умеют: у нас молодая и активная аудитория, которая узнает о вечеринках из соцсетей или от друзей».
Евгения Шкловер, pr-специалист «Севкабель Порт»
«Отставить панику — тусовки есть! Но, конечно, есть нюанс: мы видим, например, тенденцию к углублению внутрь коммьюнити, созданию safe spaces, потому что все вокруг становится хрупче и нежнее. Своей миссией видим необходимость почаще напоминать о том, что в конечном счете мы все на одной стороне. Для этого команда «Севкабель Порт», например, сделала в прошлом году пару (ставших легендарными) вечеринок «Морская» с сумасшедшим миксом в лайнапе. И в этому году снова сделаем — не натусовался никто»!
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