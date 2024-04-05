«Где лучшие тусовки? У нас в Зуме»: Почему мы разучились развлекаться — отвечают патимейкеры Петербурга

Саша Столярова: «С развитием интернета и технологий может показаться, что общение и другие сферы жизни пропитываются правилами онлайн измерения: мы заимствуем слова, мемы и другие модели поведения из интернета. Поэтому может показаться, что такое общение доминирует над нами. Но никогда и ничто не заменит человеку человека. Взгляд, улыбку, объятия. Уровень дофамина и других гормонов, которые выделяются при живом общении, ни с чем нельзя сравнить. Все это становится наоборот желаннее: наша аудитория только растет».

Валера Дятлов: «Я себя ещё причисляю к молодому поколению, хотя мне уже 36. И могу сказать, что мое окружение ходит на вечеринки очень охотно. Кроме того, встречаю ребят, которым 20-22 — почти все любят тусоваться. Есть такие, которые чересчур это уважают (смеется). А на наших вечеринках я часто вижу молодежь, которая всё-таки больше общается, чем залипает в телефонах».

Евгения Элькина: «Смотря про какой возраст мы говорим! На наших эвентах диапазон от 18 до 50. Мне кажется, опираясь на свой опыт, как раз-таки ребята помладше очень даже тянутся к офлайну, что классно. Вижу это и на наших вечеринках, и на кинопоказах. Особенно сейчас офлайн очень сближает и помогает».