18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Open You Gallery покажут экспрессивные «упражнения в жестокости» Антона Левина. Это первая персональная выставка петербургского художника

Выставка «Упражняясь в жестокости» — это первый персональный проект современного петербургского художника Антона Левина или, как его чаще называют, «Пластилинового Антона». Недавно прогремела коллективная выставка в галерее One’s Mind «Ландшафты тела», где экспонировался Левин. А в прошлом году его работы представляла галерея Art Brut, показав на ярмарке Blazar.

Антон Левин, «Рыба моя», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

Антон Левин, «Рыба моя», 2023 год

Антон Левин, «Существуют ли розовые дельфины?», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

Антон Левин, «Существуют ли розовые дельфины?», 2023 год

В галерее будет представлена серия живописных работ, отражающая чистые эмоции — вместе с лирическими героями картин вполне возможно прочувствовать отрицание, отвержение, избегание, агрессию и злость. В своих работах художник чаще обращается к пластилину и полимерной глине — эти материалы деконструктивистским методом лепки формы позволяют Левину выражать разрушение, во фрагментах которого считываются знакомые феномены и известные мемы — придатки современной социальной и индивидуальной агрессии.

Антон Левин, «Девяносто девятая», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Open You Gallery

Антон Левин, «Девяносто девятая», 2023 год

«Хотя взросление Антона Левина, который родился в 1991 году в Нижнем Новгороде, пришлось на эпоху "тучных нулевых", в его работах нет ни потребительского цинизма, ни восхищения консумеризмом, их главная интонация — жесткая критика реальности. На картинах чередуются изображения людей и животных в состоянии предельной экспрессии, с открытыми ртами или разомкнутыми губами», — комментирует работы художника арт-критик и обозреватель Павел Герасименко.

Выставка Антона Левина «Упражняясь в жестокости» пройдет с 23 февраля по 30 марта в Open You Gallery на Басковом переулке, 13–15.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: