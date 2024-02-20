Выставка «Упражняясь в жестокости» — это первый персональный проект современного петербургского художника Антона Левина или, как его чаще называют, «Пластилинового Антона». Недавно прогремела коллективная выставка в галерее One’s Mind «Ландшафты тела», где экспонировался Левин. А в прошлом году его работы представляла галерея Art Brut, показав на ярмарке Blazar.
В галерее будет представлена серия живописных работ, отражающая чистые эмоции — вместе с лирическими героями картин вполне возможно прочувствовать отрицание, отвержение, избегание, агрессию и злость. В своих работах художник чаще обращается к пластилину и полимерной глине — эти материалы деконструктивистским методом лепки формы позволяют Левину выражать разрушение, во фрагментах которого считываются знакомые феномены и известные мемы — придатки современной социальной и индивидуальной агрессии.
Антон Левин, «Девяносто девятая», 2023 год
«Хотя взросление Антона Левина, который родился в 1991 году в Нижнем Новгороде, пришлось на эпоху "тучных нулевых", в его работах нет ни потребительского цинизма, ни восхищения консумеризмом, их главная интонация — жесткая критика реальности. На картинах чередуются изображения людей и животных в состоянии предельной экспрессии, с открытыми ртами или разомкнутыми губами», — комментирует работы художника арт-критик и обозреватель Павел Герасименко.
Выставка Антона Левина «Упражняясь в жестокости» пройдет с 23 февраля по 30 марта в Open You Gallery на Басковом переулке, 13–15.
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