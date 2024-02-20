«Хотя взросление Антона Левина, который родился в 1991 году в Нижнем Новгороде, пришлось на эпоху "тучных нулевых", в его работах нет ни потребительского цинизма, ни восхищения консумеризмом, их главная интонация — жесткая критика реальности. На картинах чередуются изображения людей и животных в состоянии предельной экспрессии, с открытыми ртами или разомкнутыми губами», — комментирует работы художника арт-критик и обозреватель Павел Герасименко.

Выставка Антона Левина «Упражняясь в жестокости» пройдет с 23 февраля по 30 марта в Open You Gallery на Басковом переулке, 13–15.

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