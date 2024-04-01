Клод Моне, советские нонконформисты и цифровое искусство: главные выставки апреля в Петербурге

Большой проект о границах материального и цифрового в особняке Гурьевых-Нарышкиных, избранные работы ленинградских и московских нонконформистов, альтернативные миры с собственной мифологией в работах Людмилы Барониной, живопись мастера светского портрета в стиле рококо и импрессионизм (из Москвы привезут редкую картину Клода Моне!) — рассказываем о главных выставках второго месяца весны.
Выставка «Фигуры речи», галерея 10.203 (18+)
Петербургский художник Максим Савва, участник объединения «Седьмой сон мадам Лебовски», показывает в мастерской на «Исткабеле» графические работы за последние пять лет. Это визуальный сторителлинг из меланхоличных отрывков воспоминаний и лирических образов обыденности.
«Уходя с выставки, каждый может выбрать для себя — земное притяжение, если ты уверенно стоишь на ногах, или небо, если тебе ближе оторванное состояние», — пишет о выставке сам Савва.
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До 7 апреля
«Вода», «Борей» (0+)
Здесь может понадобиться спасательный круг — выставка основателя группы «Безнадежные живописцы», классика петербургской живописи Анатолия Заславского и резидента «Пушкинской-10» Даниила Троянова посвящена изменчивости воды, а также различным природным резервуарам — озерам, рекам, морям и океанам.
Вода свободно перетекает из одной картины в другую, но суть ее не меняется — и созвучна приемам, которые используют художники.
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Со 2 по 20 апреля
«Песочница и облака», «Третье место» (0+)
Проект о границах между материальным и цифровым в особняке Гурьевых-Нарышкиных — итог второго потока арт-резиденции для мультимедийных художников из разных регионов. В этот раз экспертный совет отобрал семь авторов и одно творческое объединение — это Екатерина Богатова, Татьяна Яковлева, Елена Мухаметова, Татьяна Мист, Валерия Рыбакова, Павел Бережной, Григорий Федосеев и группа EVPRAXIS.
В экспозиции — девять масштабных инсталляций, выполненных с помощью новейших технологий: лазерных проекций, генеративной и алгоритмической графики, видеоарта, дополненной реальности, 3D и аудиовизуального интерактива. Их общая тема — детские мечты и надежды. Куратор — идеолог резиденции Артем Мороз.
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С 4 апреля по 26 мая
Из серии «Сад». Елена Филаретова. 2024
«Лесной царь», Левашовский хлебозавод (12+)
В основе персональной выставки Елены Филаретовой — явление парейдолии, когда наши глаза распознают в хаосе вещей случайные знакомые образы, опираясь на похожие объекты и паттерны из жизни. В зависимости от личного опыта и эмоционального состояния зритель сам интерпретирует и достраивает первичное изображение. Проект состоит из моноцветных композиций, похожих на бракованные полароиды.
«Я использую прозрачность красок и накладываю их широкими флейцевыми кистями, мазки которых создают особый узор на холсте и тональность, которая кажется мне максимально близкой к тому, чтобы передать через картину плотность воздуха и пространства», — объясняет Елена Филаретова.
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С 11 апреля по 8 июня
Ярмарка Port Art Fair, «Севкабель Порт» (16+)
Даже если вы еще не начали коллекционировать молодое и прекрасное искусство, отправляйтесь на вторую ярмарку Port Art Fair (PAF). Специально ради PAF профессионалы арт-среды со всей страны приезжают в Петербург, чтобы открыть сверхновые имена, а вы можете сделать вполне себе умеренные инвестиции в работы будущих звезд. Кроме того, на лекции про диджитал-искусство вы узнаете, как и зачем его покупать, а медиаторы помогут простроить маршрут среди сменяющихся объектов и плазм. Что может быть ценнее, чем пообщаться с начинающим художником, прямо не отходя от его стенда, и поддержать покупкой? Цены на работы — от 3 до 200 тысяч рублей.
При этом 2024 год обещает, что PAF соберет действительно сильный состав участников: более 750 заявок со всей России — настоящий вызов для команды и куратора Анны Заведий, отобраны 61 художник и 26 галерей и объединений! Наши хайлайтс: студенческие работы из Stieglitz Academy (талантливые студенты — всегда хорошая инвестиция!), Pop-Up Gallery — модные и уже узнаваемые Вильгений Мельников с горящими металлическими объектами и Иван Ненашев с фигуративными акварелями.
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С 18 по 21 апреля
«В королевстве кривых зеркал», MYTH Gallery (16+)
В персональном проекте Людмила Баронина исследует тему отражений и пропускает мировые события сквозь призму отдельного наблюдателя. Зрителя пригласят стать полноправным участником — проследовать по коридору оценочных действий и реакций.
Будут графические работы и расшитые панно с разнообразной текстурой тканей, с помощью которых художница иронизирует над человеческими пороками и конструирует альтернативные миры с собственной мифологией. Все эти разрозненные фрагменты соберутся в одну картину и расскажут новое о нас самих.
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С 19 апреля по 24 мая
«Портрет с кошкой». Олег Целков. 1976
«1966-1988: Ленинград-Москва», DiDi Gallery (18+)
На групповой выставке ленинградских и московских нонконформистов покажут избранные произведения Леонида Борисова, Игоря Вулоха, Евгения Михнова-Войтенко, Тимура Новикова, Леонида Пурыгина, Олега Целкова, Михаила Шварцмана и других. В экспозиции — их живописные и графические работы 1960–1980-х. Некоторые из них широкой публике покажут впервые.
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С 19 апреля по 9 июня
Портрет Вильгельма-Георга Фермора. И. Я. Вишняков. Вторая половина 1750-х
«Живописных дел мастер…», Русский музей (Михайловский замок) (0+)
Выставка к 325-летию со дня рождения Ивана Вишнякова (1699–1761), одного из знаковых российских художников XVIII века, мастера светского портрета в стиле рококо, иконописца, монументалиста, реставратора и педагога. Он руководил живописными работами в Петербурге, Москве и в загородных резиденциях двора, а также работал с зодчими Варфоломеем Растрелли и Михаилом Земцовым.
Работ Вишнякова до нашего времени дошло немного. Тем ценнее, что в экспозиции — 11 его портретов из собрания не только Русского музея, но и Третьяковской галереи, а также отреставрированные образы из иконостаса Троицкой соборной церкви.
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С 26 апреля по 1 июля
«Один день в музее», Эрарта (6+)
В объективе французского фотографа Жерара Юфера — посетители Центра Помпиду, Лувра, МoМА и других известных институций. Как XXI век — с аудиогидами, QR-кодами и интерактивными приложениями — влияет на встречу зрителя с искусством в музейном пространстве? Или ничего не изменилось со времен Дюшана? Это не только художественное и антропологическое исследование, но и небольшое хулиганство — наблюдение за наблюдающим.
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С 26 апреля по 25 августа
«Городской парк в Понтуазе» Камиля Писсарро
«К 150-летию Первой выставки импрессионистов», Главный штаб Эрмитажа (0+)
К круглой дате в Эрмитаже покажут две картины с самой первой в истории выставки импрессионистов — экспозиция из 165 картин открылась 15 апреля 1874 года в Париже в мастерской фотографа Надара. Это «Городской парк в Понтуазе» Камиля Писсарро (Эрмитаж) и «Бульвар Капуцинок в Париже» Клода Моне (ГМИИ им. Пушкина). Последнюю специально привезут в Петербург из столицы.
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С 28 апреля по 21 июля
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