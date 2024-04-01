Клод Моне, советские нонконформисты и цифровое искусство: главные выставки апреля в Петербурге

Выставка «Фигуры речи», галерея 10.203 (18+)

Петербургский художник Максим Савва, участник объединения «Седьмой сон мадам Лебовски», показывает в мастерской на «Исткабеле» графические работы за последние пять лет. Это визуальный сторителлинг из меланхоличных отрывков воспоминаний и лирических образов обыденности.

«Уходя с выставки, каждый может выбрать для себя — земное притяжение, если ты уверенно стоишь на ногах, или небо, если тебе ближе оторванное состояние», — пишет о выставке сам Савва.

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До 7 апреля