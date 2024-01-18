Объявлены даты проведения второй ярмарки совриска «Port Art Fair» в «Севкабель Порту»

В 2024 году куратором «Port Art Fair» выступит Анна Заведий — куратор спецпроектов Кураторского форума и Art Weekend, Masters Digital и резиденции арт-отеля Wynwood, а также экс-руководитель отдела специальных программ Северо–Западного филиала Пушкинского музея. «Мы очень рады создавать второй эпизод PAFа! Имея опыт первого года, мы можем становиться лучше и способствовать продвижению художников, фасилитировать знакомства и сотрудничества, осуществлять не только продажи но и многосторонний обмен между всеми сторонами арт-рынка. Пусть это будет праздник для участников и гостей!» — отметила она.

Вторая ярмарка современного искусства «Port Art Fair» пройдет с 18 по 21 апреля 2024 года в «Севкабель Порту».

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