Объявлены даты проведения второй ярмарки совриска «Port Art Fair» в «Севкабель Порту»

В этом году секции галерей и независимых художников сохранятся, сегменты дизайна и digital расширятся, а число участвующих некоммерческих фондов увеличится.
«Port Art Fair» — ежегодная ярмарка (уже официально!), направленная на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены, которая дает возможность для независимых художников и галерей демонстрировать и продавать свое искусство. В 2023 году свои стенды на ярмарке представили 18 галерей и объединений из разных городов России — в том числе «Devyatnadtsat’», fābula gallery, Nikolay Evdokimov Gallery, галерея «Люда», «Стрит-арт хранение» и «Новые городские художники». По итогам опен-колла среди независимых художников из 700 заявок было отобрано 70 — в ярмарке участвовали Полина Майер, Яков Хомич, Слава ПТРК, Сергей Бояринцев и другие. Как рассказали «Собака.ru» в команде «Севкабель Порта», за три дня работы ярмарку посетили более 5 тысяч человек.
В 2024 году куратором «Port Art Fair» выступит Анна Заведий — куратор спецпроектов Кураторского форума и Art Weekend, Masters Digital и резиденции арт-отеля Wynwood, а также экс-руководитель отдела специальных программ Северо–Западного филиала Пушкинского музея. «Мы очень рады создавать второй эпизод PAFа! Имея опыт первого года, мы можем становиться лучше и способствовать продвижению художников, фасилитировать знакомства и сотрудничества, осуществлять не только продажи но и многосторонний обмен между всеми сторонами арт-рынка. Пусть это будет праздник для участников и гостей!» — отметила она.
Вторая ярмарка современного искусства «Port Art Fair» пройдет с 18 по 21 апреля 2024 года в «Севкабель Порту».
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