Художник Владимир Абих проведет авторскую экскурсию по «Стрит-арт хранению»

На новой авторской экскурсии Владимир Абих, расскажет о коллекции «Стрит-арт хранения» и поделится интерпретациями работ уличных авторов, инсайтами и историями. Гости также узнают о работах самого Владимира Абиха из первых уст. Также на каждой экскурсии будет присутствовать научный сотрудник «Стрит-арт хранения», который будет модерировать диалог.

В рамках встречи гости также смогут обсудить с художником методы коллекционирования и архивирования объектов уличного искусства в исторической перспективе.

Экскурсии пройдут 14 и 21 апреля в 18:00. Узнать подробнее об экскурсии и найти билеты можно тут.

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