Художник Владимир Абих проведет авторскую экскурсию по «Стрит-арт хранению»

В рамках нового формата экскурсий «Новый ракурс» раз в месяц лауреаты премии «Петербург будущего» — 2024 «Стрит-арт хранение» приглашают уличных художников, кураторов и исследователей, чтобы они провели авторский тур на базе коллекции институции. В этот раз экскурсию проведет Владимир Абих, современный российский художник, который работает на стыке различных медиа и направлений, таких как уличное искусство, интервенция, видео и фотография.
На новой авторской экскурсии Владимир Абих, расскажет о коллекции «Стрит-арт хранения» и поделится интерпретациями работ уличных авторов, инсайтами и историями. Гости также узнают о работах самого Владимира Абиха из первых уст. Также на каждой экскурсии будет присутствовать научный сотрудник «Стрит-арт хранения», который будет модерировать диалог.
В рамках встречи гости также смогут обсудить с художником методы коллекционирования и архивирования объектов уличного искусства в исторической перспективе.
Экскурсии пройдут 14 и 21 апреля в 18:00. Узнать подробнее об экскурсии и найти билеты можно тут.
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