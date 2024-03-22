18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Художник Владимир Абих проведет авторскую экскурсию по «Стрит-арт хранению»

В рамках нового формата экскурсий «Новый ракурс» раз в месяц лауреаты премии «Петербург будущего» — 2024 «Стрит-арт хранение» приглашают уличных художников, кураторов и исследователей, чтобы они провели авторский тур на базе коллекции институции. В этот раз экскурсию проведет Владимир Абих, современный российский художник, который работает на стыке различных медиа и направлений, таких как уличное искусство, интервенция, видео и фотография.

Пресс-служба "Стрит-арт хранение"

На новой авторской экскурсии Владимир Абих, расскажет о коллекции «Стрит-арт хранения» и поделится интерпретациями работ уличных авторов, инсайтами и историями. Гости также узнают о работах самого Владимира Абиха из первых уст. Также на каждой экскурсии будет присутствовать научный сотрудник «Стрит-арт хранения», который будет модерировать диалог.

В рамках встречи гости также смогут обсудить с художником методы коллекционирования и архивирования объектов уличного искусства в исторической перспективе.

Экскурсии пройдут 14 и 21 апреля в 18:00. Узнать подробнее об экскурсии и найти билеты можно тут.

16+

Знакомьтесь, команда «Стрит-арт хранения» — единственной в России институции, где коллекционируют и исследуют искусство «уличной волны»

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: