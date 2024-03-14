Татуировщица Анна Пантелеева обвинила художника Виктора Забугу в изнасиловании — он это отрицает

В среду, 13 марта, в петербургских медиа появилась новость о том, что татуировщица Анна Пантелеева обвинила художника Виктора Забугу в изнасиловании. По ее словам, это произошло в 2021 году, когда ей было всего 19 лет. Сам Забуга обвинения в насилии отрицает. Приводим слова обеих сторон.
Художница и татуировщица Анна Пантелеева в своих соцсетях сообщила о том, что два года назад была изнасилована известным петербургским художником Виктором Забугой (только в декабре 2023 года он представил совместный дроп с крупным брендом одежды «Твое»).
Анна Пантелеева
Художница и татуировщица:
Всем привет!
Сегодня я хотела бы поведать вам историю о которой умалчиваю три года и вот наконец-то я набралась достаточно смелости, чтобы ее осветить, дело пойдет о так называемом Викторе Забуге.
Ночью с 30 апреля 2021 года на 1 мая 2021 (мне на тот момент было 19 лет) я находилась у него дома, это была наша третья встреча, в квартире находились и другие люди, одна девушка, и парень, мы с Витей выпивали, парень пришел ненадолго, принес покурить, я была мелкой и не знала меры, это были вообще мои первые эксперименты с травой, (никаких опасений у меня не было, так как в моем понимании тогда медийность означала ответственность и мне казалось, что этот человек может сделать что-то подобное, ведь об этом бы знали), я покурила, мне стало плохо, меня вырубило, я буквально лежала без сознания на полу…
Дальше в моей памяти сохранился фрагмент как он возвращается домой, дома уже никого нет, он оставляет комнату без света и начинает меня раздевать, я ничего не могу сделать, я была буквально обездвижена как кукла, следующий фрагмент это уже непосредственно секс, что сложно назвать сексом, потому что я лежала как труп и ничего не могла сделать.
Сообщение Пантелеевой за сутки набрало более 20 тысяч реакций и свыше 2 тысяч комментариев. Как это часто бывает в подобных ситуациях, пользователи разделились. Одни называли историю «мутной», другие выражали сочувствие Анне.
Одна из пользовательниц с ником annaequare поблагодарила Пантелееву за то, что та «рассказала публично». В своем комментарии она написала, что «таких историй» про Забугу «и его корешей» якобы полно, но в его окружении «все продолжают молчать». Другие пользовательницы также стали писать, что якобы «слышали такие истории» о художнике». Некоторые комментаторы обращались к официальному аккаунту бренда «Твое» с призывом отменить коллаборацию с художником.
Редакция «Собака.ru» попросила самого Виктора Забугу о комментариях, но 13 марта он не ответил ни на звонки журналиста, ни на сообщения в мессенджере. Уже 14-го числа он прислал большое сообщение, аналогичный текст появился в его аккаунте в соцсетях.
Виктор Забуга
Художник:
в связи с сложившейся ситуацией нужно мое пояснение, скажу сразу меня несправедливо оговаривают и начинают повсеместную травлю. СМИ только рады подобному грязному белью.
С Анной мы встречались два года и жили вместе , в отношениях бывали разные моменты где мы могли ругаться ,переписываться на повышенных тонах. У нас была достаточно бурная сексуальная жизнь, проявлялось это в том что мы могли заняться сексом в публичных местах и при людях. У меня есть архив её обнаженных фотографий, снималось это все по обоюдному согласию. Анна знала, что я использую фотографии на выставках или беру для печати.
Я описал портрет наших отношений, теперь перейду непосредственно к обвинению в мой адрес. Анна всегда сама приходила ко мне ночевать, сама выпивала сколько считает нужным, это всегда был свободный выбор. Хочу сказать что изнасилования о котором говорит Анна - не было!
С первых дней знакомства у нас был обоюдный секс, она это прекрасно знает, в ином же случае я прошу доказательств всему тому что описала Анна.
Да я не пушистый белый зайчик , могу высказаться грубо, послать в извращенной форме, это всегда были экспрессивные решения о которых я жалел, но лучше ли ты меня? человек который занимается травлей и распространением клеветы?!
На уточняющие вопросы о том, что Забуга дальше планирует предпринять художник заявил, что «уже подали иск».
При этом подписчики канала «Схожу, пожалуй», обратили внимание, что с сайта бренда «Твое» пропала коллаборация с Забугой. Редакция запросила комментарий бренда но пока не получила ответа.
Новые обвинения
Позднее, стало известно о новых обвинениях в адрес Виктора Забуги. В частности, о насилии со стороны художника рассказала тьютор фонда «Антон тут рядом» Полина Михайлова. 18 марта появилась новость о том, что девушки намерены обратиться в полицию с завявлением на Забугу. По данным СМИ, еще как минимум одна девушка также раздумывает над обращением в правоохранительные органы.
О коллективном иске:
Почему сейчас это важно:
1. Подтверждение: Всплывающие истории других жертв подтверждают нашу историю и другие правонарушения со стороны Виктора. Это поможет убедить других людей в правдивости наших слов и предъявленных обвинений. Это особенно важно сейчас, так как мы обращаемся в правоохранительные органы.
2. Предотвращение: Найдя других пострадавших, мы сможем помочь предотвратить будущие случаи насилия со стороны этого человека. Объединившись, мы примем совместные меры для предотвращения агрессивного поведения этого человека и защиты других потенциальных жертв.
3. Сбор дополнительных доказательств: Если у других жертв есть аналогичные истории или факты, это может помочь укрепить наше дело и обеспечить больше доказательств для правоохранительных органов или суда.
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