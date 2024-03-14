Татуировщица Анна Пантелеева обвинила художника Виктора Забугу в изнасиловании — он это отрицает

Анна Пантелеева

Художница и татуировщица:

Всем привет!

Сегодня я хотела бы поведать вам историю о которой умалчиваю три года и вот наконец-то я набралась достаточно смелости, чтобы ее осветить, дело пойдет о так называемом Викторе Забуге.

Ночью с 30 апреля 2021 года на 1 мая 2021 (мне на тот момент было 19 лет) я находилась у него дома, это была наша третья встреча, в квартире находились и другие люди, одна девушка, и парень, мы с Витей выпивали, парень пришел ненадолго, принес покурить, я была мелкой и не знала меры, это были вообще мои первые эксперименты с травой, (никаких опасений у меня не было, так как в моем понимании тогда медийность означала ответственность и мне казалось, что этот человек может сделать что-то подобное, ведь об этом бы знали), я покурила, мне стало плохо, меня вырубило, я буквально лежала без сознания на полу…

Дальше в моей памяти сохранился фрагмент как он возвращается домой, дома уже никого нет, он оставляет комнату без света и начинает меня раздевать, я ничего не могу сделать, я была буквально обездвижена как кукла, следующий фрагмент это уже непосредственно секс, что сложно назвать сексом, потому что я лежала как труп и ничего не могла сделать.