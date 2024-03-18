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Две обвинившие художника Виктора Забугу в насилии девушки подали заявления в полицию

Еще одна девушка намерена это сделать — прямо сейчас она обсуждает свои действия с адвокатом.

Заявления в полицию на художника Виктора Забугу подали татуировщица Анна Пантелеева и тьютор фонда «Антон тут рядом» Полина Михайлова. Пантелеева первой рассказала в соцсетях о насилии со стороны Забуги: она опубликовала пост об этом 13 марта, отметив, что изнасилование произошло в 2021 году, когда ей было всего 19 лет. Сам Виктор отрицал обвинения в свою сторону и заявил, что подал иск против татуировщицы. Никаких подробностей относительно сути иска и требований художник не назвал. Позже другие девушки начали делиться в соцсетях своими историями, связанными с Забугой. 

Татуировщица Анна Пантелеева обвинила художника Виктора Забугу в изнасиловании — он это отрицает

Прямо сейчас, по словам Пантелеевой и Михайловой, их заявления находятся на рассмотрении полиции. Девушки продолжают искать пострадавших, чтобы написать коллективный иск. Также подать иск готовится еще одна девушка, которая пожелала остаться анонимной — прямо сейчас она обсуждает свои действия с адвокатом.

Редакция «Собака.ru» обратилась за комментарием к Виктору Забуге. На момент публикации материала художник не ответил. Новость будет обновляться. 

Анна Пантелеева и Полина Михайлова

О коллективном иске:

Почему сейчас это важно:

1. Подтверждение: Всплывающие истории других жертв подтверждают нашу историю и другие правонарушения со стороны Виктора. Это поможет убедить других людей в правдивости наших слов и предъявленных обвинений. Это особенно важно сейчас, так как мы обращаемся в правоохранительные органы.

2. Предотвращение: Найдя других пострадавших, мы сможем помочь предотвратить будущие случаи насилия со стороны этого человека. Объединившись, мы примем совместные меры для предотвращения агрессивного поведения этого человека и защиты других потенциальных жертв.

3. Сбор дополнительных доказательств: Если у других жертв есть аналогичные истории или факты, это может помочь укрепить наше дело и обеспечить больше доказательств для правоохранительных органов или суда.

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