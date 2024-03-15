Художник Виктор Забуга утверждает, что подал иск против татуировщицы Анны Пантелеевой, обвинившей его в изнасиловании

На вопрос редакции Собака.ru о том, что Забуга планирует далее предпринять, он ответил «уже подали иск». Никаких подробностей относительно сути иска и требований художник не назвал.

Анна Пантелеева в своих социальных сетях рассказала о том, что пыталась подать заявление в полицию, где сотрудники убедили ее в том, что «дальнейшие действия по этому делу невозможны и привлечь тут не за что, изнасилование произошло давно ничего уже не докажешь, о клевете, шантаже и угрозах вообще писать бесполезно, такие дела не решаются и опять же улик мало».

По словам девушки, полицейские также сослались на то что не могут рассматривать дела по доказательствам из запрещенной в России социальной сети. «По этой причине аналогичным образом ВЗ (прим.ред — Виктор Забуга) не сможет привлечь меня по клевете и боятся с его стороны судебных разбирательств в мою сторону не стоит».