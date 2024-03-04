Метаморфозы Дали, живопись Веласкеса и Гойи и проект «Рядом с Параджановым»: главные выставки марта в Петербурге

Великая испанская живопись из ГМИИ им. Пушкина в Эрмитаже, 100 оригинальных работ Сальвадора Дали о природе сексуальности, рисунки и акварели передвижников, неведомые артефакты из другой вселенной от мифолога Анны Андржиевской, исследование иконографии буддистских «гневных божеств», развитой социализм в абсурдных коллажах голландки Тамары Стофферс, режиссер Сергей Параджанов в объективе фотографов, а также проект памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова — рассказываем о главных выставках первого месяца весны.
Гравюра Сальвадора Дали
«Метаморфозы эротики Сальвадора Дали», Bashmakov Gallery (18+)
Гений сюрреализма и певец чувственности творил, вооружившись теорией Фрейда и черпая вдохновение в подсознательных страхах и сексуальных фантазиях. Он говорил: «Любовь проходит через мою душу, эротизм — через мои глаза».
Как эпатажный художник смотрел на природу сексуальности, можно узнать в галерее на «Ленполиграфмаше», где показывают больше 100 оригинальных работ: гравюры к мемуарам Казановы, «Декамерону» Боккаччо, «Тайным поэмам» Аполлинера, «Науке любви» Овидия, «Венере в мехах» Захер-Мазоха, а также бронзовые скульптуры и объекты из стекла. Будут и редкие прижизненные фотографии Сальвадора Дали. Часть экспонатов представлены в России впервые.
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С 1 марта по 11 августа
Юрий Никифоров. «Старая проводка из серии шахтерские будни». 2008
«Глаз-Разрез», Marina Gisich Gallery (18+)
В своих брутальных работах Юрий Никифоров (1947–2016) обращался к нетривиальным и неформальным материалам — ржавому железу, грязным проводам, горелым доскам и окуркам. В этом бескомпромиссном экспрессионизме легко заметна его социальная позиция. Никифоров был основателем лаборатории «Арт‑Полигон» на «Пушкинской-10», он же — один из зачинателей культового объединения «Паразит».
В ретроспективную выставку вошли избранные картины и рисунки из архива семьи. Экспозиция будет состоять из двух разделов — «Бульон для слепых» в основном выставочном пространстве и «Штопка» в Marina Gisich Projects. Куратор — Александр Дашевский.
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Со 2 марта по 25 мая
Картина Данилы Дэге
«Полосатая гостиная», DiDi Gallery (16+)
Молодой петербургский художник Данил Дэге представляет в галерее на Васильевском острове новые работы про поиск «safe space» и уютный символический дом, где бы он ни был. Экспозиция воссоздает гостиную — место встречи героев, собак и предметов из разных стран и городов. Здесь сохранены отголоски эмоций, пережитых художником за прошедший год во время поездок в Израиль, Грузию и Испанию. Для Дэге характерны пластическая моделировка цветом, примитивистские образы и наивность сюжетов.
«Полосатая гостиная — сакральная комната художника и его мастерская, место силы и ковер-самолет, кочующий вместе с ним по всему миру, сотканному из любви и надежды», — отмечают кураторы.
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Со 2 марта по 31 апреля
Диего Веласкес и мастерская. «Портрет Филиппа IV»
«От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», Эрмитаж (0+)
Экспозиция охватывает три века в истории испанской живописи — от поздней готики до золотого века (то есть работы с конца XV до начала XIX века). Это полотна Эль Греко, Сурбарана, Веласкеса, Гойи и других. Вместе они создали независимую национальную школу и открыли новый этап в истории западноевропейского искусства. Главные темы — евангельские сюжеты и жизнеописания святых, но и жанр портрета тоже пользовался популярностью.
Как отмечают кураторы Святослав Савватеев и Светлана Загорская, в отличие от других стран у этой школы почти нет стилевого единства. Строгая сдержанность и аскетизм могут соседствовать с безудержной пышностью, косность — с художественной смелостью, а архаика — с опережающим эпоху новаторством.
В Эрмитаже покажут 18 картин из столичного ГМИИ им. А. С. Пушкина и четыре — из собственной коллекции.
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С 6 марта по 7 июля
Работа Романа Усачева
«Комната. Живопись», «Борей» (0+)
Согласно словарям, комната — помещение разного целевого назначения, часть пространства внутри жилого здания, ограниченное внутренними стенами (перегородками), как правило, оборудованное входной дверью и окнами.
В центре выставки Романа Усачева и Александры Левитиной — незамысловатые бытовые сюжеты, лишенные какой-либо повествовательности. Скорее это концептуальное исследование архетипов нашего существования — день за днем, комната за комнатой.
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С 6 по 30 марта
Джамсаран
«На страже учения. Гневные божества в тибетском буддизме», Музей истории религии (16+)
Выставка об эстетике и символизме культа буддистских «гневных божеств». Через «иконографию» могущественных существ раскрываются фундаментальные философские и этические идеи учения: от способов нравственного совершенствования до устройства вселенной. Дело в том, что устрашающий облик у божеств на благо — чтобы устранять завесы с человеческих умов: агрессию, жадность, страсть, неведение и другие пороки.
Первый раздел — об историческом пути буддийских образов. Во втором представят ключевые фигуры пантеона. Третий посвящен разработке образов — у кого из персонажей какая свита, дворец или оружие.
Информация на сайте музея появится позже.
С 7 марта по 25 мая
«Малышки 18:22». Фрагмент инсталляции «Девочка на стульчике». 2023
«Хорошая девочка», Masters Digital (18+)
Сибирские сестры-сказочницы Ника и Аксинья Сарычевы — «Малышки 18:22» — взорвавшие арт-среду девичьим безумием и социальными вопросами всего три года назад (уже прошли выставки в музее «Гараж», ГЭС-2 и в петербургском «Манеже»!), врываются в пространство первой и единственной в России (!) галереи цифрового молодого и гипермодного искусства Masters Digital своей тотальной инсталляцией «Хорошая девочка».
Царство розовых бантов, огромный сюрреалистичный фиолетовый пупс, видео «Забавные игры» (компьютерная игра для девочек, переплетенная с реальными сюжетами) — какие они, девчачьи мечты? От братьев Гримм до «Алисы» Кэрролла, комната «Малышек 18:22» завораживает и пугает: «бытовые предметы зловеще оживают, а мебель обретает человечность» — только представьте!
Информация на сайте галереи появится позже.
С 8 марта
Работа Тамары Стофферс
«Улица — наша палитра», Эрарта (6+)
Молодая голландская художница Тамара Стофферс с помощью техники коллажа соединяет две вещи — советскую визуальную культуру и сюрреализм. Она даже выучила русский язык, чтобы лучше понимать периодику времен СССР. Впервые Стофферс побывала в России в 2017 году, поступая в один из художественных вузов. Тогда же «заболела» утопической эстетикой, находя в букинистических и на барахолках альбомы с совершенно незнакомым ей миром развитого социализма. И, конечно, не обошлось без конструктивизма и Эль Лисицкого.
В изданиях 1960-х и 1970-х, на которые опирается художница, царит особая атмосфера: пустые улицы с новыми зданиями, сосредоточенные люди на производстве, сбор урожая в поле, радостные дети играют. Переделанные с помощью ножниц и клея изображения по-новому раскрывают эту машину иллюзий.
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С 8 марта по 2 июня
Влад Пожар. «В красном белье». 2021
«Man moment», «Студия 42» (18+)
В рамках проекта «Art Blago» на площадке в «Севкабель Порту» покажут, как менялся женский облик в искусстве за последние 30 лет. Выставка под кураторством Виктории Марковой и Евдокии Ким рассматривает конфликт полов на примере работ 13 художников-мужчин — представителей трех поколений, каждый из которых по-своему оригинально репрезентует женский образ. Участвуют Турбен, Олегг Ульрих, Тигран Костан, Влад Пожар, Згор Шелук, Никита Kab.00, Саша Обособлен, Пайзука Комаров, Иван Zean Zack, Егор Невзоров и Тема Небродовский. Будут и работы знаковых представителей советского неофициального искусства — участников группы «Новые художники» Андрея Хлобыстина и Ивана Сотникова.
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С 9 по 15 марта
Костюм морской царевны Волховы работы Михаила Врубеля
«Врубель. Костюмы для Музы», Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова (6+)
Специально к 180-летия со дня рождения композитора в интерьерах петербургского дома Римских-Корсаковых покажут исторические костюмы — Снегурочки из одноименной оперы, а также царевны Волховы из «Садко». Художник Михаил Врубель выполнил их для своей жены — певицы Надежды Забелы-Врубель, которая обладала голосом хрустальной чистоты. Один из костюмов прошел сложную реставрацию в Эрмитаже.
Кстати, совсем недавно мы рассказали про обновленный музей Римского-Корсакова в Тихвине.
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С 13 марта по 9 июня
«Мебельные раритеты семьи Демидовых. История и реставрация», Эрмитаж (0+)
Выставка из цикла «Возрожденные шедевры» покажет, как сотрудники музея восстановили первоначальный вид раритетного наборного комода с вензелем Екатерины II, принадлежавшего семье состоятельных заводчиков Демидовых. Его сделали петербургские мебельщики в 1760-1770-х. Реставрация удалась благодаря второму комоду из бывшего итальянского владения Демидовых Сан-Донато — он сохранился в первоначальном виде.
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С 13 марта по 26 мая
Сергей Параджанов. Фотография Юрия Мечитова
«Рядом с Параджановым», «Росфото» (18+)
Выдающийся режиссер, снявший «Тени забытых предков» и «Цвет граната», предстанет в объективах Юрия Мечитова и Елены Карусаар. В экспозицию, которая приурочена к 100-летию Параджанова, войдут портреты, рабочие моменты со съемок, афиши и рисунки к фильмам — все это из коллекций «Росфото», московского Музея кино и музея имени Параджанова в Ереване.
Фотограф Юрий Мечитов запечатлел режиссера в квартире на улице Котэ Месхи в Тбилиси — месте притяжения деятелей советской культуры в 1980-х. Также он побывал на съемках двух картин — «Легенда о Сурамской крепости» и «Арабески на тему Пиросмани». Снимки художника-фотографа «Ленфильма» Елены Карусаар расскажут, как создавался последний фильм Параджанова — «Ашик–Кериб» по Лермонтову.
В «Росфото» готовят насыщенную программу — с кинопоказами, лекциями и мастер-классами по коллажу.
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С 15 марта по 19 мая
Работа Анны Андржиевской
«Сюрприз Контейнер», Anna Nova Gallery (12+)
Неведомые артефакты (живописные работы с говорящими названиями «Кукольный домик», «Театр» и даже глазастые сумочки-пришельцы!) найдены в капсуле из параллельной мультивселенной художницей-мифологом и графиком Анной Андржиевской (участницей коллектива «Север-7»).
Ироничная выставка строится на личных воспоминаниях художницы о непростых судьбах женщин в их семье и абсурдистских ситуациях в «этом мужском мире», как пел Джеймс Браун. Никаких пояснений в капсуле нет — все разгадки только в фантазии зрителя.
Информация на сайте галереи появится позже.
С 15 марта по 12 мая
«Закон», Мстислав Фармаковский
«Мстислав Владимирович Фармаковский. К 150-летию художника», Михайловский дворец Русского музея (16+)
Выставка художника, искусствоведа, преподавателя и главного хранителя Русского музея Мстислава Фармаковского (1873–1946) должна переоткрыть его искусство для широкого зрителя. Будут живопись, графики, а также архивные материалы (например, рукописный журнал «Чугунная шляпа»).
Фармаковский учился в Дюссельдорфе, а в Париже работал вместе с поэтом Николаем Гумилевым над журналом «Сириус», в котором, кстати, дебютировала Анна Ахматова. Из-за дальнейшей научной карьеры его живописное наследие было практически забыто.
Подробнее здесь.
С 15 марта по 13 мая
Работа Петра Кирюши
Живопись Петра Кирюши, «Сарай» (16+)
В галерее в музее Анны Ахматовой куратор Петр Белый соберет новые абстракции Петра Кирюши, который любит экспериментировать с материалом — использовать одновременно акрил, акварельную и масляную пастель, меняя сочетание и пропорции. Спиритуализм цвета, техника и ремесленность — вот кредо художника.
Информация на сайте музея появится позже.
С 16 марта по 14 апреля
Работа Беллы Гадаевой
«Закликание птиц», «Пушкинская-10» (18+)
Закликание — это древний обряд чтобы приблизить весну. Ведь именно на крылья перелетных птиц возвращаются хорошая погода и тепло. На Руси первых предвестников нового сезона — жаворонков — зазывали песнями и хороводами, а также выпечкой в форме пернатых.
Групповая выставка художников «Пушкинской-10» отметит начало весны. В работах авторов — воспоминания о суровой зиме, переживания трансформаций внутреннего и внешнего, пробуждающиеся надежды. Куратор — Анастасия Пацей.
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С 16 марта по 21 апреля
Исаак Левитан. «Пасека». 1887
«Рисунки и акварели передвижников», Михайловский замок Русского музея (0+)
Вдохновленные народничеством и противопоставляющие себя академизму передвижники верили в способность искусства менять духовный мир людей к лучшему. Выставка соберет графику патриархов Товарищества передвижных художественных выставок (1870–1923), а также работы художников младшего поколения. Сред них — Репин, Шишкин, Суриков, Левитан, Крамской и Маковский.
Трогательные лирические пейзажи родной природы, портреты разночинной интеллигенции и крестьян, бытовые сценки с развернутым сюжетом — все это ждет на выставке.
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С 21 марта по 8 июля
Юлия Иванова. «Натюрморт с котом». 1995
«Растущая из формы», МИСП (0+)
Юлия Иванова (1944–2019) — представительница ленинградского неофициального искусства 1970 — 1990-х, ученица нонконформиста Соломона Россина. Ее живопись строится на контрастах формы. Ритмы обыденных предметов — керосиновой лампы, пузатого чайника, цветного кувшина — передают скрытые эмоции художницы. Вещи могут летать, растекаться и трансформироваться вопреки законам физики.
Также Иванова писала виды Петербурга (ее пейзажи превращаются в вихри, затягивая зрителя внутрь картины) и много автопортретов, пронизанных тоской.
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С 22 марта по 21 апреля
Иосиф Зисман. «Девушка-узбечка». 1970
«Красота безмолвия», МИСП (16+)
К 110-летию со дня рождения петербургского живописца и графика Иосифа Зисмана (1914–2004) покажут его камерные и теплые работы, вдохновленные импрессионистами. Простые повседневные сюжеты как будто застыли на границе незавершенности. Пространство в них то рассеивается, то вновь выкристаллизовывается из тумана ностальгии и воспоминаний.
Художник трудился не только в Ленинграде — он ездил в Биробиджан, Гурзуф, Новороссийск и другие города. И в каждом месте находил новые композиционные и живописные приемы.
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С 22 марта по 21 апреля
Фотография Ивана Колимбета
«Так далеко, так близко. В поисках острова Беринга», Музей истории фотографии (16+)
В своем документальном фотопроекте Олег Колимбет рассуждает, можно ли считать родиной место, которое ты совсем не помнишь. Основа выставки — архивные черно-белые снимки конца 1960-х, сделанные отцом фотографа. На острове Беринга он был начальником пограничной заставы — и запечатлел повседневную жизнь поселка, а также местную флору и фауну.
Однажды Олег взял в руки советский фотоаппарат, зарядил его цветной пленкой и отправился на поиски того самого острова в районе Камчатки. Так он смог преодолеть пространство и время и восстановить связь с местом, где родился.
Информация на сайте музея появится позже.
С 23 марта по 20 апреля
«Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова», KGallery (18+)
Выставка откроется в день рождения ее героя — искусствоведа, куратора, научного сотрудника Отдела западноевропейского искусства Эрмитажа Аркадия Викторовича Ипполитова (1958−2023), настоящей легенды Петербурга. Его безвременно ранняя кончина вызвала шквал откликов, заставив по-новому взглянуть на эпоху постмодерна — Ипполитов часто обращался к творчеству ее представителей, «неоакадемиков» Тимура Новикова, Ольги Тобрелутс, Георгия Гурьянова и других, а со многими из них его связывали долгая дружба. Их произведения в самых разных жанрах и техниках составят основу экспозиции.
Кураторы — Сергей Николаевич и Ольга Тобрелутс. Под их редакцией к открытию выставки выйдет книга статей и эссе Ипполитова, куда войдут уникальные фотографии разных лет, а также воспоминания близких, коллег и соратников.
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C 26 марта по 28 апреля
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