Метаморфозы Дали, живопись Веласкеса и Гойи и проект «Рядом с Параджановым»: главные выставки марта в Петербурге

«Метаморфозы эротики Сальвадора Дали», Bashmakov Gallery (18+)

Гений сюрреализма и певец чувственности творил, вооружившись теорией Фрейда и черпая вдохновение в подсознательных страхах и сексуальных фантазиях. Он говорил: «Любовь проходит через мою душу, эротизм — через мои глаза».

Как эпатажный художник смотрел на природу сексуальности, можно узнать в галерее на «Ленполиграфмаше», где показывают больше 100 оригинальных работ: гравюры к мемуарам Казановы, «Декамерону» Боккаччо, «Тайным поэмам» Аполлинера, «Науке любви» Овидия, «Венере в мехах» Захер-Мазоха, а также бронзовые скульптуры и объекты из стекла. Будут и редкие прижизненные фотографии Сальвадора Дали. Часть экспонатов представлены в России впервые.

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С 1 марта по 11 августа