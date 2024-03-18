Вторая часть проекта «Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет» стартует в галерее «Сарай» 20 марта и покажет «форму сопротивления реальности, ее неприятия, желание окрасить в яркие цвета неподвластный мир, сделать его лучше». В выставочном пространстве свое место найдут и оммажи на московских концептуалистов, и абстракционизм русского авангарда, и, как выразился художник, «ироничное отношение к себе».

Персональная выставка Петра Кирюши «Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет. Темное» открыта с 16 марта по 14 апреля в галерее «Люда» на Пушкинская улице, дом 10 и вторая часть выставки «Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет. Светлое» открыта с 20 марта по 21 апреля в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.

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