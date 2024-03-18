«Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет» — это двухчастный совместный проект двух петербургских галерей, в основу которого легла серия абстрактной живописи современного художника. Выставка продолжает масштабный проект «Было\Не было» под кураторством Петра Белого, в рамках которого в галерее внутри Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме выставляются современные петербургские художники.
Фото с экспозиции
В основу экспозиций легли живописные эксперименты Кирюши с материалами, их пропорциями и художественными формами — от изобилия композиционных решений и полноты колорита абстракционист переходит к белому цвету и его концептуальной для искусства роли. Белый — это пустота листа, освещенная солнцем.
Фрагмент экспозиции
«Темное» — первая часть экспозиции представлена в галерее «Люда» с 16 марта по 21 апреля. Цикл работ, созданных художником за последние годы расскажет о восприятии реальных событий сквозь призму искусства. В контрасте реального и воображаемого Кирюша выявляет светлое начало — путь от темных событий к чистому искусству, которое находит свой апогей в «Светлом».
Фрагмент экспозиции
Вторая часть проекта «Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет» стартует в галерее «Сарай» 20 марта и покажет «форму сопротивления реальности, ее неприятия, желание окрасить в яркие цвета неподвластный мир, сделать его лучше». В выставочном пространстве свое место найдут и оммажи на московских концептуалистов, и абстракционизм русского авангарда, и, как выразился художник, «ироничное отношение к себе».
Персональная выставка Петра Кирюши «Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет. Темное» открыта с 16 марта по 14 апреля в галерее «Люда» на Пушкинская улице, дом 10 и вторая часть выставки «Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет. Светлое» открыта с 20 марта по 21 апреля в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.
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