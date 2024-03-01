Мумифицированный крокодил и череп альбатроса: как выглядит музей Римского-Корсакова в Тихвине после реставрации

Второе пространство музея называется «Образы детства». Оно спрятано за потайной дверью-шкафчиком в гостиной — в те времена обманка скрывала от гостей спальни родителей. Сейчас эти залы выглядят очень современно и строятся вокруг переписки семьи, избранные фрагменты которой приводятся в окружении необычных предметов и анимированных этикеток. Писем сохранилось очень много, потому что Воин, брат Ники, с 8 лет жил вдали от родителей и привык так поддерживать связь.

Опытный морской офицер — Воин старше на 22 года — стал для мальчика образцом для подражания. Он давал родителем много советов по воспитанию и все время подбадривал брата: «Я вообще вижу, что ты у меня молодец. Только учись хорошенько». И даже называл Николая «мой маленький вопросительный знак».

Сам Ника, уже кадетом, а потом и гардемарином (между прочим, он закончил корпус одним из лучших учеников — шестым из 60), написал домой больше 240 писем. Усадебный сад, домашнее чтение, море и устройство кораблей, присылаемые братом диковины из других стран, астрономия и алгебра — все это составляло внутренний мир композитора. Как он замечал намного позже: «Даже и самое фантастическое в искусстве удается лишь тогда, когда оно корнями имеет нормальные земные ощущения».