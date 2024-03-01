Мумифицированный крокодил и череп альбатроса: как выглядит музей Римского-Корсакова в Тихвине после реставрации

К 180-летнему юбилею великого композитора — отмечаем 18 марта — после масштабного обновления открывается экспозиция музея Римского-Корсакова в Тихвине. Через потайную дверь в книжном шкафу попадаем не в Нарнию, а в мир дворянского детства середины XIX века. Как увлечение морем, письма старшего брата, арифметика, ночное небо и мамина яблочная пастила сделали из маленького Ники гения? «Собака.ru» рассказывает об одном из самых семейных музеев области — и почему туда стоить съездить, даже если вы не увлекаетесь классической музыкой и оперой.
Что это за музей и как устроена экспозиция?
Усадьба, в которой родился и вырос будущий композитор, построена на берегу реки Тихвинки в 1801 году дедом Николая Андреевича — Петром Воиновичем Римским-Корсаковым, уездным предводителем дворянства. Ника (так его называли близкие) жил здесь до 12 лет — в 1856 году он поступил в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Каждые каникулы до 18 лет проводил здесь — вместе с родителями Андреем Петровичем и Софьей Васильевной и дядей Петром Петровичем. Напротив дома через реку — Успенский мужской монастырь, в котором хранится одна из самых почитаемых икон Богородицы.
Здание реставрировали с 2019 по 2021 год, а последние два года в преддверии 180-летнего юбилея создавали новую экспозицию — с современной концепцией сторителлинга, аудиогидом и интерактивными предметами для детей. И, конечно, часть предметов тоже прошли реставрацию.
Музей посвящен семейным ценностям, передававшимся в роду Римских-Корсаковых несколько столетий. Экспозицию поделили на три пространства, первое из которых — мемориальное. Это передняя, кабинет Андрея Петровича, столовая, паркетная зала, музыкальная гостиная и будуар Софьи Васильевны. В этих комнатах постарались максимально точно воссоздать обстановку середины XIX века. Отчасти опирались на разработки тех сотрудников, которые работали над прошлой экспозицией (музей впервые открылся в 1944 году к столетию со дня рождения композитора).
Чтобы в доме никогда не было тихо, сделали аудиоспектакль — с фрагментами писем Римских-Корсаковых друг другу. Он звучит из динамиков, а расширенную версию можно послушать в наушниках.
Второе пространство музея называется «Образы детства». Оно спрятано за потайной дверью-шкафчиком в гостиной — в те времена обманка скрывала от гостей спальни родителей. Сейчас эти залы выглядят очень современно и строятся вокруг переписки семьи, избранные фрагменты которой приводятся в окружении необычных предметов и анимированных этикеток. Писем сохранилось очень много, потому что Воин, брат Ники, с 8 лет жил вдали от родителей и привык так поддерживать связь.
Опытный морской офицер — Воин старше на 22 года — стал для мальчика образцом для подражания. Он давал родителем много советов по воспитанию и все время подбадривал брата: «Я вообще вижу, что ты у меня молодец. Только учись хорошенько». И даже называл Николая «мой маленький вопросительный знак».
Сам Ника, уже кадетом, а потом и гардемарином (между прочим, он закончил корпус одним из лучших учеников — шестым из 60), написал домой больше 240 писем. Усадебный сад, домашнее чтение, море и устройство кораблей, присылаемые братом диковины из других стран, астрономия и алгебра — все это составляло внутренний мир композитора. Как он замечал намного позже: «Даже и самое фантастическое в искусстве удается лишь тогда, когда оно корнями имеет нормальные земные ощущения».
Третья часть экспозиции — интерактивная семейная зона — находится на втором этаже, в мезонине. Она о том, как дворянские дети проводили досуг. Тут можно сыграть в настольные игры XIX века, полистать книги из библиотеки, рассмотреть карты, повозиться с фигуркой коня (Ника называл ее коняга) или постучать в барабан — первый музыкальный инструмент композитора, подаренный дядей в три года (разумеется, это копии или немузейные предметы). Кстати, обои в помещениях мезонина восстановили по фрагментам, которые нашли во время последней реставрации.
Музей адаптировали для гостей с ограниченными возможностями здоровья: в мезонине есть тактильный макет дома, а для слабослышащих посетителей сняли видеогид на русском жестовом языке.
Анастасия Коновалова
Заведующая музеем Н. А. Римского-Корсакова
«В первую очередь, мы хотели показать связь детства и творчества. Во вторую, чтобы все, кто к нам приходит, задумались о своих семьях, увидев традиции и ценности Римских-Корсаковых. Очень повезло, что в этой замечательной семье родственники были такими трогательными, нежными, образованными и талантливыми.
Самое главное, чтобы люди, выходя из дома-музея, наполнились теплом и прониклись этой любовью. Мы надеемся, что у них пробудится желание писать письма друг другу, чаще дарить подарки, вместе читать, смотреть на небо и играть в игры».
Что можно узнать и увидеть на выставке?
Один из вопросов, на который музей поможет ответить, это — как же вырастают гении. Конечно, универсального рецепта не существует. И наше время очень сильно отличается от XIX века, который не просто так называли «золотым». Но заручиться некоторыми идеями Римских-Корсаковых — очень даже можно, ведь язык любви один во все времена.
С чего все началось? Перед рождением композитора 42-летней Софье Васильевне приснился необычный сон: среди темного ночного неба к ней спустился ангел с зажженной свечой. Андрею Петровичу на тот момент было почти 60 лет.
Посетители узнают, как проходили обеды, что рисовали в альбомах, кто учил музыке и направлял маленького Нику, как он собирал модели кораблей, какие рецепты использовала мама — от лимонной воды до соуса из шампиньонов или «блинков к супу». Среди экспонатов портреты предков и родителей, масонские знаки отца и орден Святой Анны II степени, компас с солнечными часами, ленточка с отметками роста мальчика, его лайковые перчатки и рисунки.
Один из центральных экспонатов — рояль фирмы Becker из палисандрового дерева. Исторически он никогда не находился в этом доме. Николай Андреевич приобрел его в Петербурге в 1872 году после свадебного путешествия. Он прослужил 30 лет — клавиш касались Петр Чайковский и Модест Мусоргский, а под его аккомпанемент пел Федор Шаляпин. В Тихвине инструмент появился в 60-х годах ХХ века, когда сын композитора выкупил его у частных владельцев.
Впечатляют диковинные вещи, которых не ожидаешь увидеть в музее Римского-Корсакова: мумифицированный крокодил, цейлонская шкатулка из игл дикобраза или череп странствующего альбатроса (брат Воин сам его подстрелил во время экспедиции). А в мезонине живут два настоящих попугая. Раньше там располагался птичник и обитало множество певчих птиц — канарейки, снегирь, дрозд и даже амазонский попугай, которого мама композитора кормила из серебряной ложечки. Этот дом может по-настоящему удивить!
Наталья Глыбовская
Главный хранитель музея Н. А. Римского-Корсакова
«Музеи, особенно такие, как наш, — это своеобразная машина времени. Вы можете войти в двери этого дома и попасть в XIX век: почувствовать семейную атмосферу, насладиться видами из окон, представить себе, что вы находитесь среди этих достойных людей. Каждый предмет, который мы экспонируем, — это не просто вещь. Это законсервированное воспоминания, которое может рассказать удивительную историю.
Музыка Римского-Корсакова пронизана тихвинскими мотивами — перезвоны колоколов монастырей, народные песни, которые ему пела матушка, проводы Масленицы. Все начиналось здесь, в этом доме».
Планы на будущее
Как отмечает заместитель директора «Музейного агентства» Юрий Юруть, на последние работы ушло больше 27 млн рублей. И уже получают новые субсидии — в следующем году займутся благоустройством территории рядом с домом Римских-Корсаковых.
Музей уже открыт для посетителей. Перед юбилеем остаются последние штрихи — напечатать путеводители-либретто и подписать некоторые экспонаты.
Во второй половине марта планируется концерт Валерия Гергиева и смешанной труппы Мариинского и Большого театров. Следите за анонсами.
Как добраться?
Мемориальный дом-музей находится по адресу: Ленинградская область, Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 12.
Музей работает со вторника по воскресенье, с 10 до 17. В понедельник выходной. Экскурсии обычно проводят раз в два часа: в 10, 12, 14 и 16 часов.
Из Петербурга можно доехать на электричке с Ладожского вокзала. Дорога займет три-четыре часа. На автомобиле — по трассе «Санкт-Петербург — Вологда» (А-114), расстояние — 219 км. Автобусы ходят от вокзалов у станций метро «Обводный канал», «Девяткино» и «Ладожская». В Тихвине есть несколько гостиниц, поэтому можно приехать на выходные, чтобы успеть увидеть Успенский и Введенский монастыри.
Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908) — русский композитор, педагог и дирижер, участник балакиревского кружка «Могучая кучка», дворянин, морской офицер. Автор 15 опер — среди них «Псковитянка», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок», — нескольких симфоний, 79 романсов и других произведений.
Выучил десятки талантливых учеников (включая Стравинского и Прокофьева!). Завершил некоторые неоконченные произведения Бородина и Мусоргского. Был инспектором оркестров Русского флота, руководил Бесплатной музыкальной школой. Написал два учебных пособия и мемуары «Летопись моей музыкальной жизни».
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