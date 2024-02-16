Художники Александр и Элизабет Траугот и флорист Максим Лангуев — авторы сет-дизайна премии «Петербург будущего» — 2024

Работает в коллаборации с искусством Максим не в первый раз. На премии «Петербург будущего» этого года он получал статуэтку вместе с директором «Царского села» Ольгой Таратыновой и начальником отдела развития Александровского дворца Татьяной Андреевой как раз в номинации «Коллаборация года» за «Цветущий дворец» в Александровском дворце «Царского села».