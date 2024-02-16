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Искусство

Художники Александр и Элизабет Траугот и флорист Максим Лангуев — авторы сет-дизайна премии «Петербург будущего» — 2024

Премия «Петербург будущего» — 2024 прошла, а восторги остались. Мы и наши гости не можем забыть художественно-флористические композиции, которые для столов создал идеальный творческий тандем: художник Александр Траугот, керамист Элизабет де Треал де Кинси-Траугот и флорист Максим Лангуев (лауреат премии этого года!). Рассказываем подробнее об их совместной работе.

За фарфор и керамику отвечали художник Александр Траугот — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Искусство», и его супруга — керамист, реставратор Элизабет де Треал де Кинси-Траугот. Александр — без преувеличения легенда Петербурга, за его графикой, акварелями и фарфором охотятся фанаты и коллекционеры.

Александр Траугот
Саша Невская
Александр Траугот
Элизабет де Треал де Кинси-Траугот
Саша Невская

Элизабет де Треал де Кинси-Траугот

Максим Лангуев
Анастасия Большакова
Максим Лангуев

Вазы с росписями Александра Георгиевича — своего рода летопись важных или повседневных событий и наблюдений, фиксирующие красоту момента, человеческого лица, сиюминутной ситуации. Работы Элизабет — яркие скульптурные формы с авторскими росписями. Их отличает свежий, ничем не скованный, подход, который подтверждает самобытность и неординарность автора. Эта серия посвящена возможности видеть красоту в нашей памяти, в сегодняшнем дне, в самых простых вещах, при этом создавая безусловную красоту самому.

В сет-дизайне «Петербурга будущего» вазы и цветы объединились как равноправные художественные герои. Декоратор и флорист Максим Лангуев отошел от традиционной концепции «цветы в вазе» и превратил взаимодействие этих двух предметов рукотворного и природного искусств в арт-объект.

Максим Лангуев

 

«Конечно вазы создают для цветов, но именно в этой истории мне хотелось, чтобы вазы жили среди цветов, словно скульптура в саду. Хотелось подчеркнуть артистичность ваз, поэтому выбор растений был очень быстрым. Синими анемонами я подыграл синей графике, а зеленым мхом и травами создали тот самый сад, где распустились долгожданные первоцветы: анемоны, нарциссы и мускари».

Работает в коллаборации с искусством Максим не в первый раз. На премии «Петербург будущего» этого года он получал статуэтку вместе с директором «Царского села» Ольгой Таратыновой и начальником отдела развития Александровского дворца Татьяной Андреевой как раз в номинации «Коллаборация года» за «Цветущий дворец» в Александровском дворце «Царского села».

Фото: Елизавета Медунецкая, Анастасия Большакова

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Теги:
Петербург будущего 2024
Люди:
Максим Лангуев, Александр Траугот

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