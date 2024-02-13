Команда «Стрит-арт хранения» проведут экскурсии по Нижегородскому и Уральскому стрит-искусству

«Одна из главных особенностей российского стрит-арта — его разнообразие в разных регионах страны. Среди них самыми знаковыми являются Нижегородское и Уральское уличное искусство. Екатеринбург и Нижний Новгород постоянно именуют «столицей стрит-арта». В этих регионах уличное искусство имеет свои яркие самобытные особенности, а общность художников и схожие черты в их работах, связанные с локальной спецификой, мы объединяем под словом "сцена"», — рассказали лауреаты премии «Петербург будущего-2024» «Стрит-арт хранения».

На экскурсии расскажут о работах из коллекции «Стрит-арт хранения», созданных художниками из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Перми. Кураторы предложат вспомнить самые важные проекты, реализованные в Свердловской и Нижегородской областях, а также восстановить эволюцию уличного искусства в этих городах от 1980-х годов и первых «граффити джемов» до масштабных фестивалей и «культурных революций» современности.

Во время экскурсии посетителям покажут артефакты из мастерских художников, фотографии, а также представят книги из библиотеки и графику художников.

«Все это поможет нам прочувствовать культурный уличный ландшафт описываемых городов в разные времена, при этом не покидая Петербурга», — добавили в «Стрит-арт хранения».

Экскурсии «Главные сцены. Нижегородский и Уральский стрит-арт» проведут 14, 21 и 28 февраля в 20:00 в «Севкабель Порту» (Кожевенная линия, 40Е). Найти билеты можно тут.