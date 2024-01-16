Зачем коллекционировать искусство и с чего начать свое собрание? Расскажет основатель KGallery Владимир Березовский на встрече в Музее Фаберже

На выставке «Борис Григорьев: "Первый мастер на свете"» представлены работы художника как из культурных институций, так и из частных собраний. Многие из произведений мастера серебряного века показаны широкой аудитории впервые. На экспозиции можно встретить и серию иллюстраций из 58 рисунков к роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы», над которой Григорьев работал 15 лет.

Проект занял новое, недавно восстановленное крыло музея в Шуваловском дворце, которое станет частью исторического ансамбля особняка Нарышкиных-Шуваловых. Здесь представлены около 200 произведений художника из государственных и частных собраний — в том числе полотно «Ревизор» по одноименной пьесе Николая Гоголя. До настоящего момента оно ни разу не выставлялось в России.