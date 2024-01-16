Зачем коллекционировать искусство и с чего начать свое собрание? Расскажет основатель KGallery Владимир Березовский на встрече в Музее Фаберже

Лекция коллекционера приурочена к выставке «Борис Григорьев: "Первый мастер на свете"», которая проходит в музее. Обладатель одной из самых обширных частных коллекций в России расскажет о нюансах коллекционирования произведений искусства и даст совет о том, с чего начать собирать свою коллекцию.
Коллекция Березовского начала формироваться на рубеже 1980-1990-х с работ «мирискусников», произведений «Союза русских художников», «Группы одиннадцати» и нонконформистов. В арсенале коллекционера «Мельница» и «Автопортрет» Кузьмы Петрова-Водкина, живопись Роберта Фалька и Константина Сомова. На встрече, которая пройдет 17 января, Березовский расскажет о сути коллекционирования — как и зачем это делать и с чего начать, — частных собраниях, которые сотрудничают с музеями, и самом Борисе Григорьеве — одном из самых дорогих русских художников первой половины ХХ века.
Борис Григорьев, "Близнецы (портрет Катрин и Мэри Кейн)". 1923 год. Холст, темпера, масло. Собрание А. Дадиани
На выставке «Борис Григорьев: "Первый мастер на свете"» представлены работы художника как из культурных институций, так и из частных собраний. Многие из произведений мастера серебряного века показаны широкой аудитории впервые. На экспозиции можно встретить и серию иллюстраций из 58 рисунков к роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы», над которой Григорьев работал 15 лет.
Проект занял новое, недавно восстановленное крыло музея в Шуваловском дворце, которое станет частью исторического ансамбля особняка Нарышкиных-Шуваловых. Здесь представлены около 200 произведений художника из государственных и частных собраний — в том числе полотно «Ревизор» по одноименной пьесе Николая Гоголя. До настоящего момента оно ни разу не выставлялось в России.
Борис Григорьев, "Ревизор". Около 1936 года. Холст, масло. Культурно-исторический фонд «Связь времен»
«Выдающийся живописец и график Борис Григорьев, эмигрировавший из России в 1919 году и получивший широкое признание при жизни, был забыт на родине на долгие годы. Он до конца своих дней тяжело переживал разрыв с Россией, главным мотивом его творчества всегда оставались образы родной страны и ее народа. Сам Григорьев считал себя «первым мастером на свете», и гений его заключался в умении работать в любых жанрах и техниках», — рассказывают о художнике в Музее Фаберже.
Выставка «Борис Григорьев: "Первый мастер на свете"» открыта до 28 января 2024-го в Музее Фаберже на набережная реки Фонтанки, 21.
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