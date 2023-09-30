В Музее Фаберже открылась ретроспектива работ Бориса Григорьева «Первый мастер на свете»

Проект занял новое, недавно восстановленное крыло музея в Шуваловском дворце, которое станет частью исторического ансамбля особняка Нарышкиных-Шуваловых. Здесь представлены около 200 произведений художника из государственных и частных собраний — в том числе полотно «Ревизор» по одноименной пьесе Николая Гоголя. До настоящего момента оно ни разу не выставлялось в России.
«Выдающийся живописец и график Борис Григорьев, эмигрировавший из России в 1919 году и получивший широкое признание при жизни, был забыт на родине на долгие годы. Он до конца своих дней тяжело переживал разрыв с Россией, главным мотивом его творчества всегда оставались образы родной страны и ее народа. Сам Григорьев считал себя «первым мастером на свете», и гений его заключался в умении работать в любых жанрах и техниках», — рассказывают о художнике в Музее Фаберже.
Ретроспектива «Борис Григорьев: Первый мастер на свете» объединила работы художника разных периодов, жанров и стилей. Она обращается к культурному наследию автора, а также, по задумке кураторов, способствует развитию диалога времен и позволяет взглянуть на бурные исторические события первой трети XX века глазами их очевидца.
Борис Григорьев, "Анды". 1928-1929 годы. Холст, масло. Частное собрание
В экспозиции представлены как известные произведения Григорьева, так и те, что ранее не демонстрировались широкой публике. Серия иллюстраций к роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы» создавалась на протяжении 16 лет и была завершена 90 лет назад. Эти работы были выполнены в США для конкурса Общества библиофилов и снискали огромную славу в 1933 году во время единственной выставки в Нью-Йорке. Из-за Великой депрессией издательский проект так и не был осуществлен, и более семидесяти лет работы находились в частном собрании. На выставке будет представлено 58 рисунков из этой серии.
Борис Григорьев, "Ревизор". Около 1936 года. Холст, масло. Культурно-исторический фонд «Связь времен»
Еще одно грандиозное программное полотно Бориса Григорьева, посвященное классике отечественной литературы — пьесе Николая Гоголя «Ревизор», представляющее в гротескной форме ее главных персонажей, также до настоящего момента участвовало лишь в зарубежных экспозициях. В числе других экспонатов — живописные и графические работы, охватывающие все периоды творчества художника, а также проиллюстрированные им редкие печатные издания.
Борис Григорьев, "Улица блондинок". 1917 год. Холст, масло. Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
О творчестве Бориса Григорьева и памяти о нем:
Первое после долгих лет забвения обращение к творчеству Григорьева состоялось в 1989 году — во время большой выставки, организованной Псковским музеем-заповедником. После ряда выставок, прошедших в 2007 году (KGallery) и в 2011-2012 годах (Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея), имя одного из самых самобытных авторов своего времени начинает возвращаться в историю мирового и отечественного художественного процесса.
Большинство российских любителей искусства знакомы с творчеством Бориса Григорьева по его портретам выдающихся деятелей российской культуры, образам русского крестьянства, бретонским типажам, парижским сценкам — Григорьев многообразен и велик мощью гротескного критического реализма. Незаслуженно меньше он известен как блестящий иллюстратор литературных произведений. На протяжении жизни он создал сотни рисунков к книгам русских классиков и своих современников, фольклорным сборникам знаменитого мецената и коллекционера А.Е. Бурцева.
Выставка «Борис Григорьев: Первый мастер на свете» открыта с 22 сентября 2023 года по 28 января 2024-го в Музее Фаберже на набережная реки Фонтанки, 21.
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