В Музее Фаберже открылась ретроспектива работ Бориса Григорьева «Первый мастер на свете»

«Выдающийся живописец и график Борис Григорьев, эмигрировавший из России в 1919 году и получивший широкое признание при жизни, был забыт на родине на долгие годы. Он до конца своих дней тяжело переживал разрыв с Россией, главным мотивом его творчества всегда оставались образы родной страны и ее народа. Сам Григорьев считал себя «первым мастером на свете», и гений его заключался в умении работать в любых жанрах и техниках», — рассказывают о художнике в Музее Фаберже.

Ретроспектива «Борис Григорьев: Первый мастер на свете» объединила работы художника разных периодов, жанров и стилей. Она обращается к культурному наследию автора, а также, по задумке кураторов, способствует развитию диалога времен и позволяет взглянуть на бурные исторические события первой трети XX века глазами их очевидца.