Приобретенную Эрмитажем картину «Остров мертвых» Арнольда Беклина выставили в Главном штабе

Государственный Эрмитаж приобрел картину Арнольда Беклина «Остров мертвых», написанную в 1901 году в Германии в соавторстве с сыном художника Карло, в конце прошлого года — за почти 40 миллионов рублей. Репродукции картин Беклина, главным образом «Острова мертвых», были популярны в Европе в начале XX века. Владимир Набоков в романе «Отчаяние» отмечал, что их можно «найти в каждом берлинском доме». Под впечатлением от картины композитор Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», а Макс Регер создал цикл композиций для симфонического оркестра.

В Россию произведение попало, вероятнее всего, в связи с женитьбой в 1899 году Карло Беклина на Надежде Грингмут — дочери главного редактора «Московских ведомостей» Владимира Андреевича Грингмута. Как отмечают в Эрмитаже, полотно могло быть привезено в Москву как вскоре после исполнения, так и в связи с показом картин Карло на выставке-продаже в московской Галерее Лемерсье в 1913 году. «Вероятнее всего, в Россию картина прибыла уже в эффектной, специально для нее изготовленной художественной раме в формах античного саркофага», — отмечают в Эрмитаже.

Эрмитажная картина — единственная работа Беклинов, подписанная «A. Böcklin invenit» (А. Беклин сочинил) и «Carlo Böcklin fecit 1901» (Карло Беклин исполнил в 1901 году). Подобного рода подписи характерны больше для гравюр и в традиционной живописи не встречаются.