Приобретенную Эрмитажем картину «Остров мертвых» Арнольда Беклина выставили в Главном штабе

Выставка представляет полотно в широком художественном и литературном контексте. В ее составе — произведения вдохновлявших автора французских классицистов, европейских мастеров романтической живописи, а также современников художника: немецких реалистов и символистов.
Арнольд Беклин (1827–1901) и Карло Беклин (1870–1934), «Остров мертвых». Германия, 1901 год. Холст, масло
Государственный Эрмитаж приобрел картину Арнольда Беклина «Остров мертвых», написанную в 1901 году в Германии в соавторстве с сыном художника Карло, в конце прошлого года — за почти 40 миллионов рублей. Репродукции картин Беклина, главным образом «Острова мертвых», были популярны в Европе в начале XX века. Владимир Набоков в романе «Отчаяние» отмечал, что их можно «найти в каждом берлинском доме». Под впечатлением от картины композитор Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», а Макс Регер создал цикл композиций для симфонического оркестра.
В Россию произведение попало, вероятнее всего, в связи с женитьбой в 1899 году Карло Беклина на Надежде Грингмут — дочери главного редактора «Московских ведомостей» Владимира Андреевича Грингмута. Как отмечают в Эрмитаже, полотно могло быть привезено в Москву как вскоре после исполнения, так и в связи с показом картин Карло на выставке-продаже в московской Галерее Лемерсье в 1913 году. «Вероятнее всего, в Россию картина прибыла уже в эффектной, специально для нее изготовленной художественной раме в формах античного саркофага», — отмечают в Эрмитаже.
Эрмитажная картина — единственная работа Беклинов, подписанная «A. Böcklin invenit» (А. Беклин сочинил) и «Carlo Böcklin fecit 1901» (Карло Беклин исполнил в 1901 году). Подобного рода подписи характерны больше для гравюр и в традиционной живописи не встречаются.
Александр Калам (1810–1864), «Буря в окрестностях Хандека». Швейцария, 1857 год. Холст, масло
Герман Аубель (Обель), «Скалы на Мурманском побережье». Германия, 1870-1872 годы. Холст, масло
Гаспар Дюге, прозванный Гаспар Пуссен (1615–1675). «Пейзаж с молнией». Франция, 1665 год. Холст, масло
Альбер Бертран (работал 1880–1910). По оригиналу А. Ватто. «Паломничество на остров Цитеру». Франция, 1899 год. Бумага, цветная гравюра на металле (офорт, акватинта, рулетка)
Освальд Ахенбах (1827–1905), «Монастырский сад». Германия, 1856 год. Холст, масло
Теодор Гюден (1802–1880), «Лунная ночь на Неаполитанском заливе». Франция, 1845 год. Холст, масло
Каспар Давид Фридрих (1774–1840), «На паруснике». Германия, 1818–1820 годы. Холст, масло
Бове, по оригиналу Герара. «Вид могилы Жан-Жака Руссо на острове тополей в Эрменонвилле». Франция, первая половина XIX века
Ханс Тома (1839–1924), «Адам и Ева». Германия, 1897 год. Холст, масло
Выставка, открывшаяся в зеленом зале-трансформере Главного штаба, представляет «Остров мертвых» в широком художественном и литературном контексте. В ее составе — произведения вдохновлявших Арнольда Беклина французских классицистов, европейских мастеров романтической живописи, а также современников художника: немецких реалистов и символистов. Разделы выставки — «Мифология», «Романтизм», «Символизм», «Прототипы» — освещают историю создания и восприятия современниками «Острова мёртвых», ставшего знаковым для целой эпохи.
Выставка «Арнольд Беклин, Карло Беклин. "Остров мертвых"» открыта до 1 октября 2023 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа, зеленый зал-трансформер.
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