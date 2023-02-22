В Эрмитаже раскрыли обстоятельства покупки картины Арнольда Беклина «Остров мертвых»

Об обстоятельствах приобретения картины Арнольда Беклина «Остров мертвых» узнал The Art Newspaper. Как рассказали изданию в Эрмитаже, полотно находилось в постоянной экспозиции Главного штаба с 23 августа 2010 года — тогда еще по согласованию с владелицей произведения, имя которой не раскрывается. В 2019 году Эрмитаж договорился о покупке картины, оценив ее в 40 миллионов рублей — последующие годы музей занимался поиском спонсоров.

В ноябре 2022 года картина была приобретена на средства целевого пожертвования — согласно закупочной документации, за 39 миллионов 650 тысяч рублей.

Государственный Эрмитаж О картине Арнольда Беклина «Остров мертвых», цитата по The Art Newspaper: Обоснование цены производилось хранителями на основании аналогий аукционных торгов. […] При оценке учитывалось, что, с одной стороны, картина имеет исключительное значение в истории искусства, а с другой — картина, приобретенная Эрмитажем, не целиком принадлежит кисти Арнольда Бёклина и степень участия в ее создании сына, Карло Бёклина, очень высока. Поэтому специалисты Эрмитажа посчитали возможным оценить данное произведение в 40 миллионов рублей. Именно такая сумма была озвучена владельцем, за которую он готов был продать картину «Остров мертвых» Эрмитажу. Стоимость произведения очень внушительная, поэтому на протяжении нескольких лет Эрмитаж искал спонсоров.

По данным сотрудников Государственного Эрмитажа, с начала XX века картина принадлежала семье, сведения о которой не разглашаются. Соавтор полотна Карло Бёклин с 1899 года был женат на дочери редактора «Московских ведомостей» Владимира Грингмута Надежде, некоторое время жил в Москве, где в 1912 году прошла его персональная выставка. О судьбе картины во время Второй мировой войны в музее высказались следующим образом: «История картины в России отвергает любые предположения о ее трофейном происхождении».

Арнольд Беклин родился в 1827 году в Швейцарии. Живописец, график и скульптор, он считается одним из выдающихся представителей символизма в европейском изобразительном искусстве XIX века.

Репродукции картин Беклина, главным образом«Острова мертвых», были популярны в Европе в начале XX века. Владимир Набоков в романе «Отчаяние» отмечал, что их можно «найти в каждом берлинском доме». Под впечатлением от картины композитор Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», а Макс Регер создал цикл композиций для симфонического оркестра.