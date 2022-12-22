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Искусство

Эрмитаж купил картину Арнольда Беклина «Остров мертвых» за почти 40 млн рублей

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Она вдохновила Сергея Рахманинова на написание одноименной симфонической поэмы, а Макса Регера — на создание цикла для оркестра.

Арнольд Беклин, «Остров мертвых». 1901

Как следует из графы «наименование товара» закупочной документации, картина «Остров мертвых» была написана в 1901 году швейцарским художником-символистом Арнольдом Беклиным. Произведение выполнено маслом на холсте, его размеры составляют 101 на 152 сантиметра.

Информация о договоре размещена 7 декабря. Цена договора — 39 миллионов 650 тысяч рублей, Эрмитаж покупает картину в рублях. Дата окончания исполнения договора истекает сегодня, 22 декабря. К исполнению должны быть привлечены субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, следует из данных госзакупок.

Арнольд Беклин родился в 1827 году в Швейцарии. Живописец, график и скульптор, он считается одним из выдающихся представителей символизма в европейском изобразительном искусстве XIX века.

Репродукции картин Беклина, главным образом«Острова мертвых», были популярны в Европе в начале XX века. Владимир Набоков в романе «Отчаяние» отмечал, что их можно «найти в каждом берлинском доме». Под впечатлением от картины композитор Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», а Макс Регер создал цикл композиций для симфонического оркестра.

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