Эрмитаж купил картину Арнольда Беклина «Остров мертвых» за почти 40 млн рублей

Как следует из графы «наименование товара» закупочной документации, картина «Остров мертвых» была написана в 1901 году швейцарским художником-символистом Арнольдом Беклиным. Произведение выполнено маслом на холсте, его размеры составляют 101 на 152 сантиметра.

Информация о договоре размещена 7 декабря. Цена договора — 39 миллионов 650 тысяч рублей, Эрмитаж покупает картину в рублях. Дата окончания исполнения договора истекает сегодня, 22 декабря. К исполнению должны быть привлечены субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, следует из данных госзакупок.

Арнольд Беклин родился в 1827 году в Швейцарии. Живописец, график и скульптор, он считается одним из выдающихся представителей символизма в европейском изобразительном искусстве XIX века.

Репродукции картин Беклина, главным образом«Острова мертвых», были популярны в Европе в начале XX века. Владимир Набоков в романе «Отчаяние» отмечал, что их можно «найти в каждом берлинском доме». Под впечатлением от картины композитор Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», а Макс Регер создал цикл композиций для симфонического оркестра.