От манги до агитационного фарфора: 10 главных выставок апреля

Первая в России выставка про японские графические рассказы, агитационный фарфор из частных коллекций, фото со спектаклей с участием Алисы Фрейндлих, Андрея Миронова и Аркадия Райкина, а также абстрактная живопись и искусство художников Севера — рассказываем про главные апрельские экспозиции в музеях, галереях и культурных кластерах Петербурга.
Леонид Шервуд. Портрет А.С. Пушкина. 1902. Гипс.
«Леонид Шервуд. 1871–1954», Русский музей (Михайловский замок) (0+)
Стажировавшийся в мастерской Родена скульптор Леонид Шервуд создавал работы как при царской, так и советской власти. Например, до революции это были портрет Пушкина (1902) и памятник адмиралу Макарову в Кронштадте, после — писателю Радищеву и наркому просвещения Луначарскому.
Выставка в Михайловском (Инженерном) замке стала итогом большой исследовательской работы, позволившей уточнить ряд фактов из биографии Шервуда. В экспозиции собраны не только скульптуры из фондов самого Русского музея и частных коллекций, но и документы, а также, что самое интересное, фото уже утраченных монументов.
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С 13 апреля по 3 июля
Н. Я. Данько (модель). Мальчик-газетчик. 1929. ЛФЗ
«Рожденный революцией. Шедевры агитационного фарфора из частных собраний», KGallery (6+)
Строго говоря, агитационный советский фарфор периодически показывают в Петербурге — чаще всего на выставках в Эрмитаже. Но проект в KGallery примечателен своим масштабом и тем, что собран он из предметов, находящихся в частных коллекциях. А потому — широкая публика их ранее видела разве что в книгах об истории фарфора. Это работы Сергея Чехонина, Наталии Данько, Натана Альтмана, Александры Щекатихиной-Потоцкой и многих других.
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С 14 апреля по 4 июня
Виктор Васильев. Актрисы. 1978
«Три века театральной фотографии», «Росфото» (6+)
В «Росфото» идет совместный проект с Театральным музеем. Здесь показывают более 200 снимков знаковых спектаклей и актеров разных эпох. Это изображения Алисы Фрейндлих, Ирины Мазуркевич, Андрея Миронова, Аркадия Райкина и многих других.
Часть фотографий были сделаны еще в XIX века, когда артисты позировали в фотоателье. Позже акценты сместились — для фотографов стало важнее уловить режиссерский посыл и донести до зрителей не только форму спектакля, но и его содержание.
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С 14 апреля по 25 мая
Гравюра Мидзуки Сигэру из серии "Пятьдесят три станции трактата екаев". 2003.
«Искусство МАНГА», «Севкабель Порт» (12+)
Один блокбастер — выставку «Балабанов» — в «Севкабель Порту» сменил другой: здесь стартует первая в России экспозиция манги, то есть японских комиксов. Ее куратор Анна Пушакова ранее работала хранителем в Государственном музее Востока в Москве. Это отразилось на самой выставке: академическая составляющая тут не менее важна, чем инфотеймент. Так, залы про «Наруто» и «Атаку титанов» предваряет пространство с японскими гравюрами и изданием XIX века «Манги» автора «Большой волны» Кацусики Хокусая.
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С 20 апреля по 3 сентября
Фото Варвары Кожевниковой
«Выставка поморской общины», «Брусницын» (18+)
Поморы — это не столько про этнос, сколько про особую ментальную идентичность, которой не чужды магический реализм и особое отношение к мифам и преданиям. По крайней мере, в этом уверены кураторы Виктория Маркова и Коля Шувалов, собравшие работы более 20 художников Севера в пространстве Station hall культурного квартала «Брусницын». Это, например, объекты из трутовика Тиграна Костана, расписные прялки Ульяны Каль, абстракции на природную тематику Татьяны Смирновой, украшения из бисера и жемчуга Сони Кисляковой, а также фотографии Дмитрия Дальтоника, Вени Курочкина и Варвары Кожевниковой.
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С 22 по 30 апреля
Владимир Кустов. Работа из серии "Бикини". №19. 2023. Реди-мэйд, смешанная техника
«Владимир Кустов. Экспериментально-педагогическая выставка «... И ЛЮБОВЬ.»», Marina Gisich Gallery (18+)
«Воспитательная» выставка участника движения некрореализма Владимира Кустова посвящена всему, что формирует с детства и что хочется сохранить через самый надежный способ: память поколений и музеефикацию. Здесь нашлось место множеству «умирающих медиа» — от марок до шеллаковых пластинок. По словам куратора Александра Дашевского, «ребенок, вырастая рядом с таким объектом, непроизвольно изучает вытесненные прогрессом предметы материальной культуры прошлого, проникается их эстетикой, расшифровывает и актуализирует смыслы, привыкает воспринимать их как коллекционер, с позиции красоты, контекста и уникальности».
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С 28 апреля по 15 июля 2023
Алексей Ваулин. Про луну. 2022. Холст, масло
«Алексей Ваулин. Живая материя», Русский музей (Мраморный дворец) (6+)
Абстракционист Алексей Ваулин прославился в 1990-е благодаря фигуративной живописи —пейзажам и натюрмортам вроде «Лимонного цвета» и «Маски». Со временем его работы становились все более беспредметными, отдавая место чистой экспрессии, ограниченной разве что пространством холста. А позже для художника приобрела особенное значение тема космизма («Космос», «Космическая призма»), она же в сфере его интересов до сих пор («Про Луну»). Впрочем, равно, как и другие сюжеты («Посейдон», «Туман»). Всего в Мраморном дворце покажут около 50 его работ.
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С 27 апреля по 19 июня
Егор Федоричев «Акт II. Гилея», MYTH Gallery (16+)
Егор Федоричев — выпускник Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и номинант премии «Инновация». В чуть театральном проекте Егора на авансцену во втором акте выходит условный генерал, похожий на недавних исторических персонажей Латинской Америки. Обобщенный образ проглядывается то из-за рабицы, то сквозь густые мазки. Действие же разворачивается в некоем «нефтяном лесу» — «ресурсных джунглях».
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До 26 мая
Фрагмент инсталляции «Хранилище» из проекта «Парк Вольный. Терминал Жуковский» в галерее Anna Nova, 2023.
«Парк Вольный. Терминал Жуковский», Anna Nova Gallery (16+)
Проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский» — эксперимент по созданию выставки без физического присутствия авторов. В нее вошли архивные работы и иммерсивные видеоинсталляции, созданные на основе записей с городских систем безопасности. Феномен постоянного наблюдения художники и исследуют, параллельно рассуждая об опосредованности как таковой. Например, о том, в чем тогда вообще сущность взаимодействия в эпоху дистанционного общения.
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До 28 мая
Аудио-визуальная инсталляция «Шум шумеров» Анны Мартыненко. 2023.
«Роман о розе», «НОТА» (12+)
В здании нового библиотечно-культурного центра «НОТА» (Косыгина 28, корп. 1) проходит выставка с работами Анны Мартыненко, Владимира Копейкина, Эмилии Санги, Петра Белого, Льва Мановича, Евгении Тут, Янины Болдыревой, Анны Слобожаниной и арт-группы «Север 7». Все художники осмысляют истории о книжных фондах, текстах в широком смысле и слове, что было в начале всего. Экспозиция названа в честь книги, которая стала первым бестселлером в средневековой Европе, когда их и быть не могло: тексты тогда переписывали вручную.
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До 30 мая
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