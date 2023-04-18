От манги до агитационного фарфора: 10 главных выставок апреля

«Леонид Шервуд. 1871–1954», Русский музей (Михайловский замок) (0+)

Стажировавшийся в мастерской Родена скульптор Леонид Шервуд создавал работы как при царской, так и советской власти. Например, до революции это были портрет Пушкина (1902) и памятник адмиралу Макарову в Кронштадте, после — писателю Радищеву и наркому просвещения Луначарскому.

Выставка в Михайловском (Инженерном) замке стала итогом большой исследовательской работы, позволившей уточнить ряд фактов из биографии Шервуда. В экспозиции собраны не только скульптуры из фондов самого Русского музея и частных коллекций, но и документы, а также, что самое интересное, фото уже утраченных монументов.

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С 13 апреля по 3 июля