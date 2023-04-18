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Искусство

От манги до агитационного фарфора: 10 главных выставок апреля

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Первая в России выставка про японские графические рассказы, агитационный фарфор из частных коллекций, фото со спектаклей с участием Алисы Фрейндлих, Андрея Миронова и Аркадия Райкина, а также абстрактная живопись и искусство художников Севера — рассказываем про главные апрельские экспозиции в музеях, галереях и культурных кластерах Петербурга.

Русский музей

Леонид Шервуд. Портрет А.С. Пушкина. 1902. Гипс. 

«Леонид Шервуд. 1871–1954», Русский музей (Михайловский замок) (0+)

Стажировавшийся в мастерской Родена скульптор Леонид Шервуд создавал работы как при царской, так и советской власти. Например, до революции это были портрет Пушкина (1902) и памятник адмиралу Макарову в Кронштадте, после — писателю Радищеву и наркому просвещения Луначарскому.

Выставка в Михайловском (Инженерном) замке стала итогом большой исследовательской работы, позволившей уточнить ряд фактов из биографии Шервуда. В экспозиции собраны не только скульптуры из фондов самого Русского музея и частных коллекций, но и документы, а также, что самое интересное, фото уже утраченных монументов.

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С 13 апреля по 3 июля

предоставлено пресс-службой KGallery

Н. Я. Данько (модель). Мальчик-газетчик. 1929. ЛФЗ

«Рожденный революцией. Шедевры агитационного фарфора из частных собраний», KGallery (6+)

Строго говоря, агитационный советский фарфор периодически показывают в Петербурге — чаще всего на выставках в Эрмитаже. Но проект в KGallery примечателен своим масштабом и тем, что собран он из предметов, находящихся в частных коллекциях. А потому — широкая публика их ранее видела разве что в книгах об истории фарфора. Это работы Сергея Чехонина, Наталии Данько, Натана Альтмана, Александры Щекатихиной-Потоцкой и многих других.

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С 14 апреля по 4 июня

Росфото

Виктор Васильев. Актрисы. 1978

«Три века театральной фотографии», «Росфото» (6+)

В «Росфото» идет совместный проект с Театральным музеем. Здесь показывают более 200 снимков знаковых спектаклей и актеров разных эпох. Это изображения Алисы Фрейндлих, Ирины Мазуркевич, Андрея Миронова, Аркадия Райкина и многих других.

Часть фотографий были сделаны еще в XIX века, когда артисты позировали в фотоателье. Позже акценты сместились — для фотографов стало важнее уловить режиссерский посыл и донести до зрителей не только форму спектакля, но и его содержание.

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С 14 апреля по 25 мая

предоставлено пресс-службой выставки

Гравюра Мидзуки Сигэру из серии "Пятьдесят три станции трактата екаев". 2003.

«Искусство МАНГА», «Севкабель Порт» (12+)

Один блокбастер — выставку «Балабанов» — в «Севкабель Порту» сменил другой: здесь стартует первая в России экспозиция манги, то есть японских комиксов. Ее куратор Анна Пушакова ранее работала хранителем в Государственном музее Востока в Москве. Это отразилось на самой выставке: академическая составляющая тут не менее важна, чем инфотеймент. Так, залы про «Наруто» и «Атаку титанов» предваряет пространство с японскими гравюрами и изданием XIX века «Манги» автора «Большой волны» Кацусики Хокусая.

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С 20 апреля по 3 сентября

предоставлено кураторами выставки

Фото Варвары Кожевниковой

«Выставка поморской общины», «Брусницын» (18+)

Поморы — это не столько про этнос, сколько про особую ментальную идентичность, которой не чужды магический реализм и особое отношение к мифам и преданиям. По крайней мере, в этом уверены кураторы Виктория Маркова и Коля Шувалов, собравшие работы более 20 художников Севера в пространстве Station hall культурного квартала «Брусницын». Это, например, объекты из трутовика Тиграна Костана, расписные прялки Ульяны Каль, абстракции на природную тематику Татьяны Смирновой, украшения из бисера и жемчуга Сони Кисляковой, а также фотографии Дмитрия Дальтоника, Вени Курочкина и Варвары Кожевниковой.

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С 22 по 30 апреля

Marina Gisich Gallery

Владимир Кустов. Работа из серии "Бикини". №19. 2023. Реди-мэйд, смешанная техника

«Владимир Кустов. Экспериментально-педагогическая выставка «... И ЛЮБОВЬ.»», Marina Gisich Gallery (18+)

«Воспитательная» выставка участника движения некрореализма Владимира Кустова посвящена всему, что формирует с детства и что хочется сохранить через самый надежный способ: память поколений и музеефикацию. Здесь нашлось место множеству «умирающих медиа» — от марок до шеллаковых пластинок. По словам куратора Александра Дашевского, «ребенок, вырастая рядом с таким объектом, непроизвольно изучает вытесненные прогрессом предметы материальной культуры прошлого, проникается их эстетикой, расшифровывает и актуализирует смыслы, привыкает воспринимать их как коллекционер, с позиции красоты, контекста и уникальности».

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С 28 апреля по 15 июля 2023

Русский музей

Алексей Ваулин. Про луну. 2022. Холст, масло

«Алексей Ваулин. Живая материя», Русский музей (Мраморный дворец) (6+)

Абстракционист Алексей Ваулин прославился в 1990-е благодаря фигуративной живописи —пейзажам и натюрмортам вроде «Лимонного цвета» и «Маски». Со временем его работы становились все более беспредметными, отдавая место чистой экспрессии, ограниченной разве что пространством холста. А позже для художника приобрела особенное значение тема космизма («Космос», «Космическая призма»), она же в сфере его интересов до сих пор («Про Луну»). Впрочем, равно, как и другие сюжеты («Посейдон», «Туман»). Всего в Мраморном дворце покажут около 50 его работ.

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С 27 апреля по 19 июня

MYTH Gallery

Егор Федоричев «Акт II. Гилея», MYTH Gallery (16+)

Егор Федоричев — выпускник Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и номинант премии «Инновация». В чуть театральном проекте Егора на авансцену во втором акте выходит условный генерал, похожий на недавних исторических персонажей Латинской Америки. Обобщенный образ проглядывается то из-за рабицы, то сквозь густые мазки. Действие же разворачивается в некоем «нефтяном лесу» — «ресурсных джунглях».

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До 26 мая

Anna Nova

Фрагмент инсталляции «Хранилище» из проекта «Парк Вольный. Терминал Жуковский» в галерее Anna Nova, 2023.

«Парк Вольный. Терминал Жуковский», Anna Nova Gallery (16+)

Проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский» — эксперимент по созданию выставки без физического присутствия авторов. В нее вошли архивные работы и иммерсивные видеоинсталляции, созданные на основе записей с городских систем безопасности. Феномен постоянного наблюдения художники и исследуют, параллельно рассуждая об опосредованности как таковой. Например, о том, в чем тогда вообще сущность взаимодействия в эпоху дистанционного общения.

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До 28 мая

предоставлено кураторами выставки

Аудио-визуальная инсталляция «Шум шумеров» Анны Мартыненко. 2023.

«Роман о розе», «НОТА» (12+)

В здании нового библиотечно-культурного центра «НОТА» (Косыгина 28, корп. 1) проходит выставка с работами Анны Мартыненко, Владимира Копейкина, Эмилии Санги, Петра Белого, Льва Мановича, Евгении Тут, Янины Болдыревой, Анны Слобожаниной и арт-группы «Север 7». Все художники осмысляют истории о книжных фондах, текстах в широком смысле и слове, что было в начале всего. Экспозиция названа в честь книги, которая стала первым бестселлером в средневековой Европе, когда их и быть не могло: тексты тогда переписывали вручную.

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До 30 мая

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