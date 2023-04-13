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Искусство

Олегг Ульрих, Тигран Костан и еще более 20 художников Севера покажут свои работы на «Выставке поморской общины»

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В культурном квартале «Брусницын» представят осмысление предметов и явлений, которые рассказывают о Поморье сегодня — со своими мифами, смыслами, историей и контекстом, приглашающем в свою особенность и самобытность.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Варвара Кожевникова

Изображение предоставлено кураторами выставки

Варвара Кожевникова

Изображение предоставлено кураторами выставки

Дмитрий Дальтоник

Изображение предоставлено кураторами выставки

Дмитрий Дальтоник

О поморской общине

Из кураторского текста к «Выставке поморской общины»:

Этническая инаковость поморской общины прослеживается сквозь все культурные и метафизические пласты Севера, но односторонний тихий монолог о сохранении самосознания так и не смог привести к результативному отделению поморов в самостоятельную этногруппу. Границы обитания поморов и связи населения с этим термином неоднозначны, но в общем употреблении к нему причисляют как продолжающих заниматься хождением «по морю» и добычей рыбы/зверя в рамках современных городских практик, так и любого жителя Севера, причисляющего себя к «поморской» идентичности.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Тигран Костан

Изображение предоставлено кураторами выставки

Тигран Костан

Изображение предоставлено кураторами выставки

Татьяна Смирнова

Изображение предоставлено кураторами выставки

Татьяна Смирнова

О «поморскости»

Из кураторского текста к «Выставке поморской общины»:

«Поморскость» — проявление самобытного сознания Севера, стремящегося к изучению устоявшихся направлений местного искусства и к поиску новых форм/способов рецепций традиционного искусства. Территории вдоль Белого моря пропитаны стремлением к свободе, независимости и обособленности — «магическое» мировоззрение через мифологизацию леса, острова, дома, моря и корабля обозначили особый путь развития северных народов — двоеверное же пересечение с христианством повлияло на встроенность некоторых исконно поморских промыслов и мифологий в рассыпанное поле «русской культуры».

Изображение предоставлено кураторами выставки

Соня Кислякова

Изображение предоставлено кураторами выставки

Соня Кислякова

Изображение предоставлено кураторами выставки

Ульяна Каль

Изображение предоставлено кураторами выставки

Ульяна Каль

На выставке, куратором которой выступают Виктория Маркова и Коля Шувалов, покажут работы более 20 художников Севера: объекты из трутовика Тиграна Костана, расписные прялки Ульяны Каль, абстракции на природную тематику Татьяны Смирновой, украшения из бисера и жемчуга Сони Кисляковой, фотографии Дмитрия Дальтоника, Вени Курочкина и Варвары Кожевниковой.

«Выставка поморской общины» пройдет с 22 по 30 апреля в пространстве Station hall в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.

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