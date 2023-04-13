Олегг Ульрих, Тигран Костан и еще более 20 художников Севера покажут свои работы на «Выставке поморской общины»

В культурном квартале «Брусницын» представят осмысление предметов и явлений, которые рассказывают о Поморье сегодня — со своими мифами, смыслами, историей и контекстом, приглашающем в свою особенность и самобытность.
Из кураторского текста к «Выставке поморской общины»:
Этническая инаковость поморской общины прослеживается сквозь все культурные и метафизические пласты Севера, но односторонний тихий монолог о сохранении самосознания так и не смог привести к результативному отделению поморов в самостоятельную этногруппу. Границы обитания поморов и связи населения с этим термином неоднозначны, но в общем употреблении к нему причисляют как продолжающих заниматься хождением «по морю» и добычей рыбы/зверя в рамках современных городских практик, так и любого жителя Севера, причисляющего себя к «поморской» идентичности.
Из кураторского текста к «Выставке поморской общины»:
«Поморскость» — проявление самобытного сознания Севера, стремящегося к изучению устоявшихся направлений местного искусства и к поиску новых форм/способов рецепций традиционного искусства. Территории вдоль Белого моря пропитаны стремлением к свободе, независимости и обособленности — «магическое» мировоззрение через мифологизацию леса, острова, дома, моря и корабля обозначили особый путь развития северных народов — двоеверное же пересечение с христианством повлияло на встроенность некоторых исконно поморских промыслов и мифологий в рассыпанное поле «русской культуры».
На выставке, куратором которой выступают Виктория Маркова и Коля Шувалов, покажут работы более 20 художников Севера: объекты из трутовика Тиграна Костана, расписные прялки Ульяны Каль, абстракции на природную тематику Татьяны Смирновой, украшения из бисера и жемчуга Сони Кисляковой, фотографии Дмитрия Дальтоника, Вени Курочкина и Варвары Кожевниковой.
«Выставка поморской общины» пройдет с 22 по 30 апреля в пространстве Station hall в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.
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