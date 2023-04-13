Олегг Ульрих, Тигран Костан и еще более 20 художников Севера покажут свои работы на «Выставке поморской общины»

На выставке, куратором которой выступают Виктория Маркова и Коля Шувалов, покажут работы более 20 художников Севера: объекты из трутовика Тиграна Костана, расписные прялки Ульяны Каль, абстракции на природную тематику Татьяны Смирновой, украшения из бисера и жемчуга Сони Кисляковой, фотографии Дмитрия Дальтоника, Вени Курочкина и Варвары Кожевниковой.

«Выставка поморской общины» пройдет с 22 по 30 апреля в пространстве Station hall в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.

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