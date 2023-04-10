Арт+экология: Как создать галерею из мусора и утилизировать искусство через горслужбы? Рассказывают художники Аня и Виталик Черепановы

Давайте начнем с того, как вы вообще начали работать вместе.

Виталик: Мы родились в разных городах. Я из Нижнего Тагила, Аня из Качканара. Впервые мы встретились в 2007, когда учились на художественно-графическом факультете в нижнетагильской академии.

Аня: Виталик решил не оканчивать институт и отправился в Петербург, а потом оказался в Екатеринбурге, где в итоге остался жить и стал активно заниматься уличным искусством. После университета я с подругами создала художественную группировку Б&C. Мы стали делать инсталляции, перформансы, участвовать в институциональных проектах.

Виталик: Да, после института судьба развела нас на несколько лет, но потом мы встретились снова в Екатеринбурге. Я тогда работал в магазине одежды, а Аня уже делала выставку в местном ГЦСИ (Государственный центр современного искусства — Прим.ред.) и участвовала в коллективном проекте под кураторством Владимира Селезнева. Я пришел к Ане на монтаж и в тот же день бросил свою работу. Тогда я понял, что здорово заниматься искусством и вместе с Аней стал двигаться в этом направлении. Ключевым моментом для нас стал 2010 год, когда мы поехали автостопом по России и клеили нарисованные улыбки в местах, где останавливались. Это была наша первая совместная работа.