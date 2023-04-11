Петербургское производство NWGlass.lab сделало стеклянные кирпичи Фальконье для Музея архитектуры в Москве

«Мастера производства NWGlass.lab работали и с гипсовыми, и с деревянными формами — и с 3D-принтерами. Описание технологии сохранилось только в патентах и в рекламе, поэтому пришлось заново пройти те этапы, которые прошел Гюстав Фальконье в свое время. И получить качественный продукт, который можно использовать в реставрации. Теперь, если нужно дополнить проем, можно взять кирпич из исторической кладки, отмоделировать и сделать такой же», — рассказал для The Art Newspaper Russia сокуратор выставки Никита Андреев. Он также предоставил объекты из личной коллекции, котороые стали образцами для реконструкции.

По словам еще одного сокуратора выставки Анны Кистановой, во временную экспозицию добавили предметы из коллекции музея, образцы работы европейских и российских фабрик, оборудование и инструменты стеклодува, рекламные каталоги и архитектурная графика. Каталог выставки стал первым русскоязычным изданием на эту тему.

«Главная цель выставки — показать и доказать, что к этому стеклу можно вернуться и не разбивать его молотками, а сохранить и восполнить. Это качественный и хороший материал, его не зря использовали лучшие архитекторы начала ХХ века», — добавила Анна Кистанова.

Выставка «Фальконье. Архитектура света» будет проходить до 20 августа.