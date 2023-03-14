В преддверии своего юбилея площадка получила имя режиссера и реформатора театральной сцены Всеволода Мейерхольда, творческая биография которого в период с 1907 по 1917 годы была тесно связана с Императорской Александринской сценой. Здесь режиссер поставил около двадцати спектаклей, в том числе «Дон Жуан» и «Маскарад», вошедшие в историю мирового театрального искусства.
10-летие Новой сцены отметят трехдневным междисциплинарным фестивалем «Новая Х». Его программа будет отражать ключевые направления деятельности площадки — театр, танец, музыка, медиаискусство, — и соберет главных представителей каждого из этих направлений. Старт фестивалю даст открытие памятника Всеволоду Мейерхольду во дворе Новой сцены. В основе скульптуры авторства Алексея Архипова — знаменитый портрет режиссера кисти Бориса Григорьева.
Афиша трех дней вместит более 20 событий, среди ключевых — премьеры театрализованного перформанса от режиссера, лауреата премий «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Золотая Маска» Кирилла Люкевича и танцевального спектакля хореографа Ксении Михеевой, специальный концерт группы Jane Air в сопровождении духовых и струнных групп симфонического оркестра, пиано-гала при участии Настасьи Хрущевой, Алексея Гориболя, Риада Маммадова, а также аудиовизуальный концерт эмбиентной, электронной и экспериментальной музыки.
Основная программа фестиваля будет обрамлена перформативной частью при участии танцевальной компании OMYT и концептуальнго хора Attaque de panique. Команда «Лаборатории новых медиа» работает над созданием выставки в дополненной реальности о наследии Мейерхольда, а также представит медиаинсталляцию к 10-летию Новой сцены и аудиоинсталляцию из звуков Новой.
Запланирована серия видеопоказов нескольких спектаклей, что в разное время шли на Новой и каждый по-своему отражали время и художественную программу площадки. Кроме того, пройдет и серия дискуссий, которая станет своеобразной рефлексией на то, как площадка развивалась на протяжении этих лет, а также попыткой поразмышлять о будущем Новой сцены.
Междисциплинарный фестиваль «Новая Х» к 10-летию Новой сцены Александринского театра пройдет с 12 по 14 мая 2023 года. Подробности можно найти здесь.
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