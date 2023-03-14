Основная программа фестиваля будет обрамлена перформативной частью при участии танцевальной компании OMYT и концептуальнго хора Attaque de panique. Команда «Лаборатории новых медиа» работает над созданием выставки в дополненной реальности о наследии Мейерхольда, а также представит медиаинсталляцию к 10-летию Новой сцены и аудиоинсталляцию из звуков Новой.

Запланирована серия видеопоказов нескольких спектаклей, что в разное время шли на Новой и каждый по-своему отражали время и художественную программу площадки. Кроме того, пройдет и серия дискуссий, которая станет своеобразной рефлексией на то, как площадка развивалась на протяжении этих лет, а также попыткой поразмышлять о будущем Новой сцены.

Междисциплинарный фестиваль «Новая Х» к 10-летию Новой сцены Александринского театра пройдет с 12 по 14 мая 2023 года. Подробности можно найти здесь.

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