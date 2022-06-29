О решении изменить название Новой сцены Александринского театра объявил художественный руководитель театра Валерий Фокин. По его словам, официально название сцене будет присвоено в 2023 году, к ее 10-летию — она будет называться Театрально-культурный комплекс «Александринский» имени Всеволода Мейерхольда.

Валерий Фокин О Всеволоде Мейерхольде и Александринском театре: Достижения Мейерхольда в области театрального искусства начались именно в Петербурге. В Александринском театре он поставил десять спектаклей, некоторые из которых стали эталонами развития мирового театрального искусства. И после его переезда в Москву он неоднократно возвращался в Ленинград, он всегда был связан с этим городом. Память этого гениального режиссера заслужила, чтобы театральный Петербург его помнил.

В следующем году Александринский театр также планирует заказать ростовую скульптуру Мейерхольда с портрета Бориса Григорьева. Она будет установлена в августе во дворе Новой сцены.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд — русский и советский театральный режиссер, актер и педагог. Теоретик и практик театрального гротеска, автор программы «Театральный Октябрь» и создатель актерской системы, получившей название «биомеханика». В Александринском театре Мейерхольд поставил пьесы «У царских врат» Кнута Гамсуна (1908), «Шут Тантрис» Эрнста Харта, «Дон Жуан» Мольера (1910), «На полпути» Артура Пинеро (1914), «Зелёное кольцо» Зинаиды Гиппиус, «Стойкий принц» Кальдерона (1915), «Гроза» Островского (1916), «Маскарад» Лермонтова (1917). В 1911 году поставил в Мариинском театре оперу Глюка «Орфей и Эвридика».