Объявлена дата проведения второй ярмарки искусства «1703» в Петербурге

В 2023 году ярмарка «1703» вновь войдет в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума — событие пройдет с 14 по 18 июня в пространстве Центрального выставочного зала «Манеж». Свое участие примут 30 галерей, которые представят работы как уже состоявшихся, так и молодых авторов.

Как обещают организаторы, в дни проведения ярмарка «Манеж» станет «центром актуального искусства, созданного в самых разных техниках — от живописи и скульптуры до инсталляций и цифрового искусства». Экспозицию дополнит культурно-образовательная программа: лекторий, дискуссионная площадка и медиации для посетителей, подготовленные совместно с командой школы Masters.

Чтобы подать заявку на участие, представителю галереи нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ярмарки, создать профиль галереи и загрузить туда подборку произведений художников, которые предполагается показать на стенде. Прием заявок уже стартовал и продлится до 2 апреля включительно — рассматривать их будет экспертный совет ярмарки. Список галерей, отобранных к участию в ярмарке «1703», будет объявлен не позднее 20 апреля.

Напомним, первый сезон Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» прошел в июне 2022 года. Проект призван содействовать развитию института коллекционирования в России, а также поддержать отечественных художников и галереи искусства. Предполагается, что «1703» приобретет ежегодный формат и станет «важным элементом городской культуры, говорящий о Петербурге как о современном художественном центре».