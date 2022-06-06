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Совриск, арт-объекты и NFT-токены представят на первой собственной арт-ярмарке Петербурга в «Манеже»

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У Петербурга появилась собственная арт-ярмарка, задуманная как ежегодное культурное событие города. Первый сезон стартует в «Манеже» уже в середине июня — рассказываем, какие работы будут представлены в стенах выставочного зала. 

Shutterstock.com

В рамках арт-ярмарки, которая получила название «1703», будут представлены работы современных художников из ведущих галерей страны и частных коллекций, а также цифровые произведения и арт-объекты, сопровождающиеся NFT-токенами. Отдельно будет запущена дополнительная просветительская программа в формате лектория школы Masters, где ведущие специалисты в сфере искусства, кураторы и галеристы расскажут о перспективных молодых художниках, будущем галерейного бизнеса, секретах коллекционирования и тенденциях в цифровом и NFT-искусстве.

Проект призван содействовать развитию института коллекционирования в России, а также поддержать отечественных художников и галереи искусства. Предполагается, что «1703» приобретет ежегодный формат и, по словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, станет «важным элементом городской культуры, говорящий о Петербурге как о современном художественном центре».

«Подобное мероприятие в том числе подтверждает наш статус современной культурной столицы. Надеюсь, что «1703» станет открытой площадкой для регулярных встреч художников, коллекционеров, искусствоведов, молодых специалистов. Именно этот формат, как показывает опыт и мировых столиц, позволяет системно развивать арт-рынок. В текущих условиях это особенно важно — и для участников художественного процесса, и для всех, кто им интересуется», — отметил он.

Первый сезон Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703» пройдет с 16 по 19 июня в Центральном выставочном зале «Манеж». Подробности можно посмотреть здесь.

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