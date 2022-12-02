Музейный центр «Эрмитаж-Москва» на месте завода ЗИЛ изменит концепцию

Михаил Пиотровский

О будущем музейного центра «Эрмитаж-Москва», выдержка по РИА «Новости»:

У нас есть проект «Эрмитаж-Москва». Но он как раз задумывался как проект для рассказа о проектах Эрмитажа по современному искусству. Сейчас такие большие проекты нереальны, сейчас его надо переформатировать. Кроме того, пока идет стройка, у нас уже кончился договор. У нас не подписан новый договор с инвесторами. Там существуют инвесторы, которые будут этот музей содержать.

Сейчас мы, советуясь с московскими коллегам, как-то переформатируем наше присутствие. […] Центр будет безусловно, но посмотрим, что именно нужно. Москва — это же как Париж или Амстердам. Там надо что-то особенное.