Музейный центр «Эрмитаж-Москва» на месте завода ЗИЛ изменит концепцию

Потому что, по словам генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, «Москва — это же как Париж или Амстердам, там надо что-то особенное». И не только — рассказываем о других причинах.
О будущем музейного центра «Эрмитаж-Москва», выдержка по РИА «Новости»:
У нас есть проект «Эрмитаж-Москва». Но он как раз задумывался как проект для рассказа о проектах Эрмитажа по современному искусству. Сейчас такие большие проекты нереальны, сейчас его надо переформатировать. Кроме того, пока идет стройка, у нас уже кончился договор. У нас не подписан новый договор с инвесторами. Там существуют инвесторы, которые будут этот музей содержать.
Сейчас мы, советуясь с московскими коллегам, как-то переформатируем наше присутствие. […] Центр будет безусловно, но посмотрим, что именно нужно. Москва — это же как Париж или Амстердам. Там надо что-то особенное.
Напомним, согласно первоначальному проекту, филиал Государственного Эрмитажа в Москве должен был стать центром нового современного искусства XX и XXI века в рамках программы «Эрмитаж XX-XXI». По словам Пиотровского, здесь планировались большие выставки различных видов современного искусства. Проект здания разработал архитектор Хани Рашид, однако позже власти Москвы от него отказались. Показываем новую концепцию.
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