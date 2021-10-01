Власти Москвы отказались от проекта филиала Эрмитажа, который разработал Хани Рашид. Показываем новую концепцию

Московский филиал Государственного Эрмитажа на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» будет построен по проекту архитектора Сергея Чобана (бюро Speech), который полностью удовлетворил руководство музея. От предыдущей концепции, автором которой был Хани Рашид, было решено отказаться.
Как сообщает Москомархитектура со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, от предыдущей концепции, автором которой был Хани Рашид, решено отказаться. Теперь московский филиал Государственного Эрмитажа будет построен по проекту архитектора Сергея Чобана из бюро Speech — именно эта концепция «полностью удовлетворила руководство Эрмитажа».
Фасады здания-куба будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь. К зданию музея пристроят одноэтажную галерею. Внутреннюю отделку залов решено выполнить из натурального дерева — с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали. На пятом этаже в зоне открытой террасы предусмотрена пергола из деревянных конструкций. Остальные террасы, распределенные по периметру здания, выполнят из стальных конструкций.
В филиале музея разместятся выставочные залы, ресторан, офисные и общественные пространства, а также подземный паркинг. Входя в здание, посетители будут попадать в остекленное пространство с многоярусными антресолями. Здесь планируют размещать крупногабаритные экспонаты. Отсюда можно попасть в функциональную часть музея, где оборудуют ресепшен, гардероб, магазин, конференц-зал, интерактивную зону и ресторан. Выставочные залы будут находиться на втором, третьем, четвертом и пятом этажах.
Общая площадь комплекса составит около 12 тысяч квадратных метров. Музей построят на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Также один из фасадов выйдет на улицу Архитектора Леонидова и парк «Тюфелева роща».
Филиал Государственного Эрмитажа в Москве станет центром нового современного искусства XX и XXI века в рамках программы «Эрмитаж XX-XXI». По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, здесь будут проходить большие выставки различных видов современного искусства.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.