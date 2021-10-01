Власти Москвы отказались от проекта филиала Эрмитажа, который разработал Хани Рашид. Показываем новую концепцию

Как сообщает Москомархитектура со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, от предыдущей концепции, автором которой был Хани Рашид, решено отказаться. Теперь московский филиал Государственного Эрмитажа будет построен по проекту архитектора Сергея Чобана из бюро Speech — именно эта концепция «полностью удовлетворила руководство Эрмитажа».

Фасады здания-куба будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь. К зданию музея пристроят одноэтажную галерею. Внутреннюю отделку залов решено выполнить из натурального дерева — с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали. На пятом этаже в зоне открытой террасы предусмотрена пергола из деревянных конструкций. Остальные террасы, распределенные по периметру здания, выполнят из стальных конструкций.