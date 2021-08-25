Филиал Государственного Эрмитажа в Москве построят на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ» на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. На подземном этаже разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации.

На первом этаже оборудуют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивную зону, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы. В здании будет два эскалатора и три лифта разной грузоподъемности.

Каждый экспонат расположится в помещении с наиболее комфортным для него освещением. В закрытые галереи с окнами поместят предметы, созданные с использованием масляных красок, кожи или дерева. В закрытых галереях без окон разместят фотографии, ткани и бумагу. В открытых галереях выставят камень, керамику и металл. От непогоды их защитит остекленный фасад, который подвесят снаружи на «экоскелет» — металлический каркас и опору. Увидеть предметы искусства смогут даже прохожие на улице.