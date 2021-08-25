В Москве появится филиал Государственного Эрмитажа. Проектная документация на строительство уже согласована властями столицы — здание по проекту американского архитектора Хани Рашида появится на месте промзоны «ЗИЛ». Посмотрите, как будет выглядеть музей.
Филиал Государственного Эрмитажа в Москве построят на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ» на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. На подземном этаже разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации.
На первом этаже оборудуют демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивную зону, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы. В здании будет два эскалатора и три лифта разной грузоподъемности.
Каждый экспонат расположится в помещении с наиболее комфортным для него освещением. В закрытые галереи с окнами поместят предметы, созданные с использованием масляных красок, кожи или дерева. В закрытых галереях без окон разместят фотографии, ткани и бумагу. В открытых галереях выставят камень, керамику и металл. От непогоды их защитит остекленный фасад, который подвесят снаружи на «экоскелет» — металлический каркас и опору. Увидеть предметы искусства смогут даже прохожие на улице.
По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, здание филиала станет «уникальным по многим параметрам, но особого внимания заслуживает его фасадная конструкция». Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению.
Прилегающую территорию благоустроят. Там разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, а также оборудуют автомобильную стоянку.
Филиал Государственного Эрмитажа в Москве станет центром нового современного искусства XX и XXI века в рамках программы «Эрмитаж XX-XXI». По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, здесь будут проходить большие выставки различных видов современного искусства.
«Его смысл в том, что никакого нового искусства не существует, все это продолжение одной художественной традиции. У нас малое количество людей интересуется современным искусством. Были те, кто про выставку Бэкона говорил: "Ну вот, теперь хорошо видно, какое дерьмо этот Бэкон, когда рядом с ним висит Веласкес." Людям не обязательно все должно нравиться. Современное искусство старается развлекать зрителя скандалами, а мы даем более серьезную линию», — еще в 2015 году рассказывал о новом музее Пиотровский.
Архитектор Хани Рашид в 1958 в Каире в семье египетского художника и британки — учительницы английского языка. В 1983 окончил Университет Карлтон в Оттаве, а в 1985 — Академию Крэнбрук в США. В 1989 Хани Рашид основал в Нью-Йорке совместно с Лиз-Анн Кутюр бюро Asymptote Architecture. Портфолио бюро включает в себя такие работы, как Нью-Йоркская фондовая биржа, американские магазины для Карлоса Миле и Alessi и магазин Miele в Париже, мировой бизнес-центр Соломона башни в Пусане (Южная Корея) в 2007 году, масштабный гостиничный комплекс в Пенанге (Малайзия) и Strata Tower в Абу-Даби.
Все фотографии: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
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