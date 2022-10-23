Активисты нашли новую жертву. В этот раз досталось картине Моне «Стога сена»

Активисты движения Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена». Видео из музея в Потсдаме появилось в социальных сетях. Девушка обратилась к посетителям галереи: «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а всё, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах. <...> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание».

В середине октября нападению подверглась картина Ван Гог «Подсолнухи» в Лондоне. Полотно 1888 года оценивалось в 72,5 миллиона фунтов стерлингов. А в мае этого года картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), выставленную в парижском Лувре, измазали тортом. Полотно не пострадало — уже много лет оно хранится за защитным стеклом. Это не первый акт вандализма по отношению к шедевру да Винчи. В 1956 году нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее кислотой. В том же году в картину бросили камень, что повредило красочный слой у локтя изображенной на полотне девушки.