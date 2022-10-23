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Искусство

Активисты нашли новую жертву. В этот раз досталось картине Моне «Стога сена»

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Это произошло в музее Барберини в Потсдаме. Участники движения Letzte Generation облили работу знаменитого импрессиониста картофельным пюре, а затем приклеили свои ладони к стене.

Активисты движения Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне «Стога сена». Видео из музея в Потсдаме появилось в социальных сетях. Девушка обратилась к посетителям галереи: «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а всё, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах. <...> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание».

В середине октября нападению подверглась картина Ван Гог «Подсолнухи» в Лондоне. Полотно 1888 года оценивалось в 72,5 миллиона фунтов стерлингов. А в мае этого года картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), выставленную в парижском Лувре, измазали тортом. Полотно не пострадало — уже много лет оно хранится за защитным стеклом. Это не первый акт вандализма по отношению к шедевру да Винчи. В 1956 году нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее кислотой. В том же году в картину бросили камень, что повредило красочный слой у локтя изображенной на полотне девушки.

От «Данаи» Рембрандта до «Подсолнухов» Ван Гога: 5 произведений искусства, переживших громкие нападения вандалов

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