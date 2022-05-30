Видео дня: картину «Мона Лиза» в парижском Лувре измазали тортом

Картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), выставленную в парижском Лувре, измазали тортом. Полотно не пострадало — уже много лет оно хранится за защитным стеклом.
Нападение с тортом на картину да Винчи совершил посетитель, переодетый в старушку. По словам очевидцев, мужчина встал с инвалидной коляски, скинул парик и с тортом в руке направился прямо к «Моне Лизе». «Это просто сумасшествие для меня, но мужчина, одетый как старушка, выпрыгнул из инвалидного кресла и попытался разбить пуленепробиваемое стекло Моны Лизы», — так описали происходящее некоторые свидетели.
Это не первый акт вандализма по отношению к шедевру да Винчи. В 1956 году нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее кислотой. В том же году в картину бросили камень, что повредило красочный слой у локтя изображенной на полотне девушки.
После этого «Джоконду» поместили под пуленепробиваемое стекло, которое в дальнейших случаях принимало удар на себя: в 1974 году, когда посетительница пыталась распылить из баллончика красную краску, или в 2009-ом, когда женщина запустила в стекло глиняной чашкой. Во всех случаях вред картине нанесен не был.
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