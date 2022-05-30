Видео дня: картину «Мона Лиза» в парижском Лувре измазали тортом

Это не первый акт вандализма по отношению к шедевру да Винчи. В 1956 году нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее кислотой. В том же году в картину бросили камень, что повредило красочный слой у локтя изображенной на полотне девушки.

После этого «Джоконду» поместили под пуленепробиваемое стекло, которое в дальнейших случаях принимало удар на себя: в 1974 году, когда посетительница пыталась распылить из баллончика красную краску, или в 2009-ом, когда женщина запустила в стекло глиняной чашкой. Во всех случаях вред картине нанесен не был.